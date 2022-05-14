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В Баку заявили об обстреле азербайджанских позиций на границе с Арменией - РИА Новости, 14.05.2022
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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20220514/azerbaydzhan-1788544428.html
В Баку заявили об обстреле азербайджанских позиций на границе с Арменией
В Баку заявили об обстреле азербайджанских позиций на границе с Арменией - РИА Новости, 14.05.2022
В Баку заявили об обстреле азербайджанских позиций на границе с Арменией
Минобороны Азербайджана заявило об обстреле позиций вооруженных сил страны на кельбаджарском направлении на границе с Арменией. РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T16:27
2022-05-14T16:27
ситуация в нагорном карабахе
в мире
азербайджан
армения
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БАКУ, 14 мая - РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило об обстреле позиций вооруженных сил страны на кельбаджарском направлении на границе с Арменией."Четырнадцатого мая в 11:30 (10:30 мск) подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Йухары Шорджа Басаркечярского района государственной границы подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, дислоцированные в направлении населенного пункта Зяйлик Кельбаджарского района", - говорится в сообщении пресс-службы оборонного ведомства.В минобороны добавили, что азербайджанской стороной были приняты "адекватные ответные меры".На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил РИА Новости, что комиссия по делимитации госграницы между Арменией и Азербайджаном может быть создана в скором времени. Он напомнил, что 26 ноября 2021 года в Сочи лидеры России, Азербайджана и Армении договорились создать двустороннюю комиссию по делимитации государственной границы между Арменией и Азербайджаном при консультативном содействии России.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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в мире, азербайджан, армения
16:27 14.05.2022
 
В Баку заявили об обстреле азербайджанских позиций на границе с Арменией

Минобороны Азербайджана заявило об обстреле позиций ВС страны на границе с Арменией

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкКолонна с азербайджанскими военными
Колонна с азербайджанскими военными - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Колонна с азербайджанскими военными. Архивное фото
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БАКУ, 14 мая - РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило об обстреле позиций вооруженных сил страны на кельбаджарском направлении на границе с Арменией.
"Четырнадцатого мая в 11:30 (10:30 мск) подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Йухары Шорджа Басаркечярского района государственной границы подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, дислоцированные в направлении населенного пункта Зяйлик Кельбаджарского района", - говорится в сообщении пресс-службы оборонного ведомства.
В минобороны добавили, что азербайджанской стороной были приняты "адекватные ответные меры".
На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил РИА Новости, что комиссия по делимитации госграницы между Арменией и Азербайджаном может быть создана в скором времени. Он напомнил, что 26 ноября 2021 года в Сочи лидеры России, Азербайджана и Армении договорились создать двустороннюю комиссию по делимитации государственной границы между Арменией и Азербайджаном при консультативном содействии России.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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