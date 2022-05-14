https://ria.ru/20220514/azerbaydzhan-1788544428.html

В Баку заявили об обстреле азербайджанских позиций на границе с Арменией

В Баку заявили об обстреле азербайджанских позиций на границе с Арменией - РИА Новости, 14.05.2022

В Баку заявили об обстреле азербайджанских позиций на границе с Арменией

Минобороны Азербайджана заявило об обстреле позиций вооруженных сил страны на кельбаджарском направлении на границе с Арменией. РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T16:27

2022-05-14T16:27

2022-05-14T16:27

ситуация в нагорном карабахе

в мире

азербайджан

армения

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БАКУ, 14 мая - РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило об обстреле позиций вооруженных сил страны на кельбаджарском направлении на границе с Арменией."Четырнадцатого мая в 11:30 (10:30 мск) подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Йухары Шорджа Басаркечярского района государственной границы подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, дислоцированные в направлении населенного пункта Зяйлик Кельбаджарского района", - говорится в сообщении пресс-службы оборонного ведомства.В минобороны добавили, что азербайджанской стороной были приняты "адекватные ответные меры".На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил РИА Новости, что комиссия по делимитации госграницы между Арменией и Азербайджаном может быть создана в скором времени. Он напомнил, что 26 ноября 2021 года в Сочи лидеры России, Азербайджана и Армении договорились создать двустороннюю комиссию по делимитации государственной границы между Арменией и Азербайджаном при консультативном содействии России.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20220511/ssha-1788005208.html

азербайджан

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, азербайджан, армения