В Баку заявили об обстреле азербайджанских позиций на границе с Арменией
Минобороны Азербайджана заявило об обстреле позиций ВС страны на границе с Арменией
Колонна с азербайджанскими военными. Архивное фото
БАКУ, 14 мая - РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило об обстреле позиций вооруженных сил страны на кельбаджарском направлении на границе с Арменией.
"Четырнадцатого мая в 11:30 (10:30 мск) подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Йухары Шорджа Басаркечярского района государственной границы подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, дислоцированные в направлении населенного пункта Зяйлик Кельбаджарского района", - говорится в сообщении пресс-службы оборонного ведомства.
В минобороны добавили, что азербайджанской стороной были приняты "адекватные ответные меры".
На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил РИА Новости, что комиссия по делимитации госграницы между Арменией и Азербайджаном может быть создана в скором времени. Он напомнил, что 26 ноября 2021 года в Сочи лидеры России, Азербайджана и Армении договорились создать двустороннюю комиссию по делимитации государственной границы между Арменией и Азербайджаном при консультативном содействии России.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.