https://ria.ru/20220513/zhurnalisty-1788296320.html

В МИД потребовали от США обеспечить нормальные условия работы журналистов

В МИД потребовали от США обеспечить нормальные условия работы журналистов - РИА Новости, 13.05.2022

В МИД потребовали от США обеспечить нормальные условия работы журналистов

Москва требует от властей США немедленно прекратить третирование российских журналистов и обеспечить им нормальные условия работы, заявил МИД РФ. РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T12:32

2022-05-13T12:32

2022-05-13T12:54

россия

сша

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154948/00/1549480066_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_45b6b65f2b95a57654265420072ef2cd.jpg

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Москва требует от властей США немедленно прекратить третирование российских журналистов и обеспечить им нормальные условия работы, заявил МИД РФ."Требуем немедленно прекратить третирование российских журналистов, обеспечив им нормальные условия работы в соответствии со стандартами свободы слова, о которой в Вашингтоне любят так много и так лицемерно порассуждать", - говорится в заявлении.Ведомство отмечает, что в отношении официально аккредитованных в США российских журналистов вводятся все новые ограничения, призванные максимально затруднить их профессиональную деятельности либо запугать, вынудив уехать. По данным МИД РФ, примером беспрецедентного давления стали два подхода агентов ФБР к главе корпункта одного из российских СМИ в Вашингтоне с целью вовлечь его в "сотрудничество", но это не сработало.

https://ria.ru/20220505/smi-1786845192.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, сша, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)