https://ria.ru/20220513/zhurnalisty-1788296320.html
В МИД потребовали от США обеспечить нормальные условия работы журналистов
В МИД потребовали от США обеспечить нормальные условия работы журналистов - РИА Новости, 13.05.2022
В МИД потребовали от США обеспечить нормальные условия работы журналистов
Москва требует от властей США немедленно прекратить третирование российских журналистов и обеспечить им нормальные условия работы, заявил МИД РФ. РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T12:32
2022-05-13T12:32
2022-05-13T12:54
россия
сша
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Москва требует от властей США немедленно прекратить третирование российских журналистов и обеспечить им нормальные условия работы, заявил МИД РФ."Требуем немедленно прекратить третирование российских журналистов, обеспечив им нормальные условия работы в соответствии со стандартами свободы слова, о которой в Вашингтоне любят так много и так лицемерно порассуждать", - говорится в заявлении.Ведомство отмечает, что в отношении официально аккредитованных в США российских журналистов вводятся все новые ограничения, призванные максимально затруднить их профессиональную деятельности либо запугать, вынудив уехать. По данным МИД РФ, примером беспрецедентного давления стали два подхода агентов ФБР к главе корпункта одного из российских СМИ в Вашингтоне с целью вовлечь его в "сотрудничество", но это не сработало.
https://ria.ru/20220505/smi-1786845192.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
12:32 13.05.2022 (обновлено: 12:54 13.05.2022)
В МИД потребовали от США обеспечить нормальные условия работы журналистов
МИД: новые ограничения против российских журналистов затрудняют их работу в США