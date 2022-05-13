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В МИД потребовали от США обеспечить нормальные условия работы журналистов - РИА Новости, 13.05.2022
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В МИД потребовали от США обеспечить нормальные условия работы журналистов
В МИД потребовали от США обеспечить нормальные условия работы журналистов - РИА Новости, 13.05.2022
В МИД потребовали от США обеспечить нормальные условия работы журналистов
Москва требует от властей США немедленно прекратить третирование российских журналистов и обеспечить им нормальные условия работы, заявил МИД РФ. РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T12:32
2022-05-13T12:54
россия
сша
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Москва требует от властей США немедленно прекратить третирование российских журналистов и обеспечить им нормальные условия работы, заявил МИД РФ."Требуем немедленно прекратить третирование российских журналистов, обеспечив им нормальные условия работы в соответствии со стандартами свободы слова, о которой в Вашингтоне любят так много и так лицемерно порассуждать", - говорится в заявлении.Ведомство отмечает, что в отношении официально аккредитованных в США российских журналистов вводятся все новые ограничения, призванные максимально затруднить их профессиональную деятельности либо запугать, вынудив уехать. По данным МИД РФ, примером беспрецедентного давления стали два подхода агентов ФБР к главе корпункта одного из российских СМИ в Вашингтоне с целью вовлечь его в "сотрудничество", но это не сработало.
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россия, сша, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
12:32 13.05.2022 (обновлено: 12:54 13.05.2022)
 
В МИД потребовали от США обеспечить нормальные условия работы журналистов

МИД: новые ограничения против российских журналистов затрудняют их работу в США

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ
Здание министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Москва требует от властей США немедленно прекратить третирование российских журналистов и обеспечить им нормальные условия работы, заявил МИД РФ.
"Требуем немедленно прекратить третирование российских журналистов, обеспечив им нормальные условия работы в соответствии со стандартами свободы слова, о которой в Вашингтоне любят так много и так лицемерно порассуждать", - говорится в заявлении.
Ведомство отмечает, что в отношении официально аккредитованных в США российских журналистов вводятся все новые ограничения, призванные максимально затруднить их профессиональную деятельности либо запугать, вынудив уехать. По данным МИД РФ, примером беспрецедентного давления стали два подхода агентов ФБР к главе корпункта одного из российских СМИ в Вашингтоне с целью вовлечь его в "сотрудничество", но это не сработало.
Журналисты работают за ноутбуками, Китай - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
5 мая, 08:00
Войну отдали в услужение лживой пропаганде
 
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