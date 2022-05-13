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Белгородскому мальчику, приветствующему военных, подарили армейский жетон - РИА Новости, 13.05.2022
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Белгородскому мальчику, приветствующему военных, подарили армейский жетон
Белгородскому мальчику, приветствующему военных, подарили армейский жетон - РИА Новости, 13.05.2022
Белгородскому мальчику, приветствующему военных, подарили армейский жетон
Восьмилетнему Алеше из Белгородской области, который каждый день выбегает на дорогу, приветствуя проезжающих мимо его дома военных, вручили армейский жетон с... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T19:22
2022-05-13T19:22
общество
белгородская область
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ВЕСЕЛАЯ ЛОПАНЬ (Белгородская область), 13 мая - РИА Новости. Восьмилетнему Алеше из Белгородской области, который каждый день выбегает на дорогу, приветствуя проезжающих мимо его дома военных, вручили армейский жетон с изображением танка и надписью "Спасибо, Леша", передает корреспондент РИА Новости.Алеша из Белгородской области каждый день выбегает на дорогу в своем селе, чтобы отдать воинское приветствие военным, которые участвуют в спецоперации на Украине. Видео с мальчиком ранее распространилось в соцсетях.Военнослужащие приехали в село Веселая Лопань в Белогородской области в пятницу днем. Из рук военных Алеша получил пакет с подарками, в том числе кепку и армейский жетон. С одной стороны жетона изображен танк и сам Алеша, стоящий рядом. С другой - надпись "Спасибо, Леша".Также Алеше разрешили прокатиться на военной технике. Сам он после вручения подарка передал военным привет. "Передаю привет 252-му полку, Гафику и Ринату. Отдайте кастрюлю, пожалуйста", - сказал Алеша.Его мама Юлия пояснила РИА Новости, что в феврале они готовили еду для военнослужащих, которые находились в Белгородской области, 22 февраля передали им кастрюлю с котлетами."Парни ответственные, пошли вместе с кастрюлей. Возили ее с собой, сохранили. Вернулись, кастрюлю оставили следующим. Ребят, у кого кастрюля, будете ехать обратно - закиньте", - сказала она.
https://ria.ru/20220425/rossiya-1785223016.html
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общество, белгородская область
19:22 13.05.2022
 
Белгородскому мальчику, приветствующему военных, подарили армейский жетон

Белгородскому мальчику, который ежедневно приветствует военных, подарили армейский жетон

© РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости
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ВЕСЕЛАЯ ЛОПАНЬ (Белгородская область), 13 мая - РИА Новости. Восьмилетнему Алеше из Белгородской области, который каждый день выбегает на дорогу, приветствуя проезжающих мимо его дома военных, вручили армейский жетон с изображением танка и надписью "Спасибо, Леша", передает корреспондент РИА Новости.
Алеша из Белгородской области каждый день выбегает на дорогу в своем селе, чтобы отдать воинское приветствие военным, которые участвуют в спецоперации на Украине. Видео с мальчиком ранее распространилось в соцсетях.
Военнослужащие приехали в село Веселая Лопань в Белогородской области в пятницу днем. Из рук военных Алеша получил пакет с подарками, в том числе кепку и армейский жетон. С одной стороны жетона изображен танк и сам Алеша, стоящий рядом. С другой - надпись "Спасибо, Леша".
Также Алеше разрешили прокатиться на военной технике. Сам он после вручения подарка передал военным привет. "Передаю привет 252-му полку, Гафику и Ринату. Отдайте кастрюлю, пожалуйста", - сказал Алеша.
Его мама Юлия пояснила РИА Новости, что в феврале они готовили еду для военнослужащих, которые находились в Белгородской области, 22 февраля передали им кастрюлю с котлетами.
"Парни ответственные, пошли вместе с кастрюлей. Возили ее с собой, сохранили. Вернулись, кастрюлю оставили следующим. Ребят, у кого кастрюля, будете ехать обратно - закиньте", - сказала она.
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