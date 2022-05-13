https://ria.ru/20220513/zelenskiy-1788432197.html

Зеленский повторно направил закон о запрете знаков спецоперации в Раду

Зеленский повторно направил закон о запрете знаков спецоперации в Раду - РИА Новости, 13.05.2022

Зеленский повторно направил закон о запрете знаков спецоперации в Раду

Владимир Зеленский направил закон о запрете символов российской спецоперации на повторное рассмотрение Верховной рады с предложением разрешить их использование... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T19:51

2022-05-13T19:51

2022-05-13T19:51

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский направил закон о запрете символов российской спецоперации на повторное рассмотрение Верховной рады с предложением разрешить их использование в образовательных целях и музеях.Закон о запрете символики был передан на подпись Зеленскому в конце апреля, после чего 12 мая был возвращен на повторное рассмотрение правительству с некоторыми изменениями. В пятницу список предложений Зеленского был опубликован на сайте Верховной рады."Приведенный в Законе перечень случаев использования оговоренной символики с легитимной целью не предусматривает возможности ее использования в экспозициях музеев, тематических выставках, библиотечных фондах, в пособиях, учебниках и других материалах научного, учебного и обучающего характера", - говорится в тексте документа, после чего приводится список допустимых вариантов использования символики.Перечень законных вариантов использования символики спецоперации РФ предлагается дополнить экспозициями музеев, тематическими выставками, использованием в процессе научной деятельности, во время преподавания или реконструкции исторических событий, в учебниках и других материалах научного и образовательного характера.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220512/izyatie-1788108949.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220512/rada-1788104981.html

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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, верховная рада украины