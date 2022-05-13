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Зеленский осудил попытку Макрона найти компромисс между Украиной и Россией - РИА Новости, 13.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220513/zelenskiy-1788338703.html
Зеленский осудил попытку Макрона найти компромисс между Украиной и Россией
Зеленский осудил попытку Макрона найти компромисс между Украиной и Россией - РИА Новости, 13.05.2022
Зеленский осудил попытку Макрона найти компромисс между Украиной и Россией
Владимир Зеленский раскритиковал попытку президента Франции Эммануэля Макрона найти выход из ситуации между РФ и Украиной. РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T14:52
2022-05-13T14:52
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
эммануэль макрон
владимир зеленский
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский раскритиковал попытку президента Франции Эммануэля Макрона найти выход из ситуации между РФ и Украиной."Мы не должны искать выход для России, Макрон зря это делает... Макрон хотел найти те или иные результаты в посредничестве между нами и не нашел. И не с нашей стороны, а со стороны РФ. А мне предлагать некоторые вещи, связанные с уступками касательно нашего суверенитета для того, чтобы сберечь лицо (президента России Владимира) Путина, мне кажется, что это не очень корректно со стороны тех или иных лидеров. Мы не готовы сберегать что-то кому-то и терять за это свои территории. Мне кажется что это несправедливо, это потерянное время", - заявил Зеленский в эфире итальянского канала Rai 1.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220511/zelenskiy-1787935315.html
https://ria.ru/20220505/lukashenko-1787096318.html
россия
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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, эммануэль макрон, владимир зеленский
14:52 13.05.2022
 
Зеленский осудил попытку Макрона найти компромисс между Украиной и Россией

Зеленский раскритиковал попытку Макрона найти компромисс между Украиной и Россией

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский раскритиковал попытку президента Франции Эммануэля Макрона найти выход из ситуации между РФ и Украиной.
"Мы не должны искать выход для России, Макрон зря это делает... Макрон хотел найти те или иные результаты в посредничестве между нами и не нашел. И не с нашей стороны, а со стороны РФ. А мне предлагать некоторые вещи, связанные с уступками касательно нашего суверенитета для того, чтобы сберечь лицо (президента России Владимира) Путина, мне кажется, что это не очень корректно со стороны тех или иных лидеров. Мы не готовы сберегать что-то кому-то и терять за это свои территории. Мне кажется что это несправедливо, это потерянное время", - заявил Зеленский в эфире итальянского канала Rai 1.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
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Кива заявил, что Зеленский приказал убить глав двух областей
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отвечает на вопросы журналистов - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
5 мая, 22:07
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбассЭммануэль МакронВладимир Зеленский
 
 
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