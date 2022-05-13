https://ria.ru/20220513/zelenskiy-1788338703.html

Зеленский осудил попытку Макрона найти компромисс между Украиной и Россией

Зеленский осудил попытку Макрона найти компромисс между Украиной и Россией - РИА Новости, 13.05.2022

Зеленский осудил попытку Макрона найти компромисс между Украиной и Россией

Владимир Зеленский раскритиковал попытку президента Франции Эммануэля Макрона найти выход из ситуации между РФ и Украиной. РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T14:52

2022-05-13T14:52

2022-05-13T14:52

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

россия

украина

донбасс

эммануэль макрон

владимир зеленский

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский раскритиковал попытку президента Франции Эммануэля Макрона найти выход из ситуации между РФ и Украиной."Мы не должны искать выход для России, Макрон зря это делает... Макрон хотел найти те или иные результаты в посредничестве между нами и не нашел. И не с нашей стороны, а со стороны РФ. А мне предлагать некоторые вещи, связанные с уступками касательно нашего суверенитета для того, чтобы сберечь лицо (президента России Владимира) Путина, мне кажется, что это не очень корректно со стороны тех или иных лидеров. Мы не готовы сберегать что-то кому-то и терять за это свои территории. Мне кажется что это несправедливо, это потерянное время", - заявил Зеленский в эфире итальянского канала Rai 1.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220511/zelenskiy-1787935315.html

https://ria.ru/20220505/lukashenko-1787096318.html

россия

украина

донбасс

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, эммануэль макрон, владимир зеленский