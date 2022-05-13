https://ria.ru/20220513/yakutiya-1788357733.html
Сайт авиакомпании "Якутия" временно недоступен по техническим причинам
Сайт авиакомпании "Якутия" временно недоступен по техническим причинам - РИА Новости, 13.05.2022
Сайт авиакомпании "Якутия" временно недоступен по техническим причинам
Сайт авиакомпании "Якутия" временно недоступен по техническим причинам, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиаперевозчика. РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T15:57
2022-05-13T15:57
2022-05-13T18:26
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ЯКУТСК, 13 мая - РИА Новости. Сайт авиакомпании "Якутия" временно недоступен по техническим причинам, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиаперевозчика."Авиакомпания "Якутия" информирует, что по техническим причинам наш официальный сайт временно недоступен. Приносим свои извинения за доставленные неудобства", - заявили в пресс-службе.Авиаперевозчик не смог уточнить, стала ли причиной недоступности сайта DDoS-атака.Ранее DDoS-атаке подвергся сайт авиакомпании "Ямал". Также доступ к сайту екатеринбургского аэропорта "Кольцово" ограничен из-за неполадок, "вызванных внешними факторами".
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новости - туризм
15:57 13.05.2022 (обновлено: 18:26 13.05.2022)
Сайт авиакомпании "Якутия" временно недоступен по техническим причинам
Сайт авиакомпании "Якутия" временно недоступен по техническим причинам
ЯКУТСК, 13 мая - РИА Новости. Сайт авиакомпании "Якутия" временно недоступен по техническим причинам, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиаперевозчика.
"Авиакомпания "Якутия" информирует, что по техническим причинам наш официальный сайт временно недоступен. Приносим свои извинения за доставленные неудобства", - заявили в пресс-службе.
Авиаперевозчик не смог уточнить, стала ли причиной недоступности сайта DDoS-атака.
Ранее DDoS-атаке подвергся сайт авиакомпании "Ямал". Также доступ к сайту екатеринбургского аэропорта "Кольцово" ограничен из-за неполадок, "вызванных внешними факторами".