12:28 13.05.2022 (обновлено: 13:17 13.05.2022)
Россия не отказывается от встречи Путина и Зеленского, заявили в Кремле
Пресс-секретарь Песков: Россия априори не отказывается от встречи Путина и Зеленского
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкФлажки на столе, за которым пройдут российско-украинские переговоры
Флажки на столе, за которым пройдут российско-украинские переговоры
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Россия априори не отказывается от личной встречи президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским, но до этого должен быть подготовлен соответствующий документ, который будет финализирован на такой встрече, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Здесь позиция никак не изменилась, вы хорошо знаете позицию российского президента. Никто априори не отказывается от возможности такой встречи, но она должна быть подготовлена. И подготовка к этой встрече может и должна быть выражена исключительно в разработке соответствующего документа, который должен быть потом финализирован уже на высшем уровне", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о возможной личной встрече Путина и Зеленского.
"Но без подобных подготовительных действий проводить встречу вряд ли возможно" - отметил пресс-секретарь российского президента.
"С документом пока движение отсутствует. Наши условия прекрасно известны, они четко сформулированы и положены на бумагу. Все это передано украинской стороне, ответа нет", - сказал пресс-секретарь президента Путина журналистам.
Ранее, 11 мая, Песков сообщил, что переговорный процесс между РФ и Украиной без посредников идет весьма вяло и нерезультативно. По словам пресс-секретаря президента РФ, достигнутое ранее в Стамбуле понимание было дезавуировано украинской стороной.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.