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Россия не отказывается от встречи Путина и Зеленского, заявили в Кремле - РИА Новости, 13.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220513/vstrecha-1788294839.html
Россия не отказывается от встречи Путина и Зеленского, заявили в Кремле
Россия не отказывается от встречи Путина и Зеленского, заявили в Кремле - РИА Новости, 13.05.2022
Россия не отказывается от встречи Путина и Зеленского, заявили в Кремле
Россия априори не отказывается от личной встречи президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским, но до этого должен быть подготовлен соответствующий... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T12:28
2022-05-13T13:17
в мире
россия
украина
владимир путин
владимир зеленский
дмитрий песков
киев
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Россия априори не отказывается от личной встречи президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским, но до этого должен быть подготовлен соответствующий документ, который будет финализирован на такой встрече, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Здесь позиция никак не изменилась, вы хорошо знаете позицию российского президента. Никто априори не отказывается от возможности такой встречи, но она должна быть подготовлена. И подготовка к этой встрече может и должна быть выражена исключительно в разработке соответствующего документа, который должен быть потом финализирован уже на высшем уровне", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о возможной личной встрече Путина и Зеленского."Но без подобных подготовительных действий проводить встречу вряд ли возможно" - отметил пресс-секретарь российского президента.Песков отметил, что движение в проработке Россией и Украиной совместного документа пока отсутствует, ответа Киева на предложения Москвы нет."С документом пока движение отсутствует. Наши условия прекрасно известны, они четко сформулированы и положены на бумагу. Все это передано украинской стороне, ответа нет", - сказал пресс-секретарь президента Путина журналистам.Ранее, 11 мая, Песков сообщил, что переговорный процесс между РФ и Украиной без посредников идет весьма вяло и нерезультативно. По словам пресс-секретаря президента РФ, достигнутое ранее в Стамбуле понимание было дезавуировано украинской стороной.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.
https://ria.ru/20220428/oon-1785931976.html
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в мире, россия, украина, владимир путин, владимир зеленский, дмитрий песков, киев, сергей лавров
12:28 13.05.2022 (обновлено: 13:17 13.05.2022)
 
Россия не отказывается от встречи Путина и Зеленского, заявили в Кремле

Пресс-секретарь Песков: Россия априори не отказывается от встречи Путина и Зеленского

© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкФлажки на столе, за которым пройдут российско-украинские переговоры
Флажки на столе, за которым пройдут российско-украинские переговоры - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / БелТА
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Флажки на столе, за которым пройдут российско-украинские переговоры
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Россия априори не отказывается от личной встречи президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским, но до этого должен быть подготовлен соответствующий документ, который будет финализирован на такой встрече, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Здесь позиция никак не изменилась, вы хорошо знаете позицию российского президента. Никто априори не отказывается от возможности такой встречи, но она должна быть подготовлена. И подготовка к этой встрече может и должна быть выражена исключительно в разработке соответствующего документа, который должен быть потом финализирован уже на высшем уровне", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о возможной личной встрече Путина и Зеленского.
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
28 апреля, 13:32Специальная военная операция на Украине
Вопрос о военнопленных на встречах Генсека ООН в Москве не обсуждался
"Но без подобных подготовительных действий проводить встречу вряд ли возможно" - отметил пресс-секретарь российского президента.
Песков отметил, что движение в проработке Россией и Украиной совместного документа пока отсутствует, ответа Киева на предложения Москвы нет.
"С документом пока движение отсутствует. Наши условия прекрасно известны, они четко сформулированы и положены на бумагу. Все это передано украинской стороне, ответа нет", - сказал пресс-секретарь президента Путина журналистам.
Ранее, 11 мая, Песков сообщил, что переговорный процесс между РФ и Украиной без посредников идет весьма вяло и нерезультативно. По словам пресс-секретаря президента РФ, достигнутое ранее в Стамбуле понимание было дезавуировано украинской стороной.
Поднятое Знамя Победы в Херсоне - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
7 мая, 12:35Специальная военная операция на Украине
В Херсонской области исключили какие-либо переговоры с Киевом
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВладимир ПутинВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковКиевСергей Лавров
 
 
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