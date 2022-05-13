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В Тирасполе неизвестные пытались поджечь здание военкомата

В Тирасполе неизвестные пытались поджечь здание военкомата - РИА Новости, 13.05.2022

В Тирасполе неизвестные пытались поджечь здание военкомата

Неизвестные в ночь на пятницу попытались поджечь в Тирасполе нефтебазу и военкомат, сообщил пресс-центр МВД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики. РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T07:42

2022-05-13T07:42

2022-05-13T09:56

в мире

тирасполь

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ТИРАСПОЛЬ, 13 мая — РИА Новости. Неизвестные в ночь на пятницу попытались поджечь в Тирасполе нефтебазу и военкомат, сообщил пресс-центр МВД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики.Так, примерно в 04:15 утра у нефтебазы одного из предприятий остановился автомобиль, из него вышел злоумышленник, кинул бутылку с зажигательной смесью в сторону объекта и скрылся. Загорелась трава, которую быстро потушили.Примерно через полчаса в здание республиканского военкомата также бросили две бутылки с зажигательной смесью. Одна из них отлетела на тротуар, вторая застряла в решетке окна. Охрана быстро потушила огонь.Осколки бутылок и остатки зажигательной смеси отправят на экспертизу. На машине, на которой передвигаются неизвестные, установлены иностранные номера. В республике объявили план "Перехват", автомобиль и злоумышленников ищут.В Приднестровье до 25 мая действует красный уровень террористической опасности. Его ввели в конце апреля после того, как на территории республики произошла серия терактов. Так, неизвестные напали на здание министерства госбезопасности в Тирасполе, на радиотелецентр в поселке Маяк, еще одно ЧП произошло около воинской части в селе Парканы. Установлено, что некоторые из нападавших приехали в ПМР с территории Украины. Кроме того, в республике зафиксировали несколько инцидентов с беспилотниками.Население Приднестровья на 60 процентов состоит из русских и украинцев. Республика добивалась выхода из состава Молдавии еще до распада СССР. В 1992 году, после неудавшейся попытки Кишинева силой решить проблему, Приднестровье фактически стало неподконтрольной территорией.Сейчас там располагается оперативная группа российских войск, ставшая преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР оказалась под юрисдикцией России. Основные задачи опергруппы — миротворческая миссия и охрана военных складов.

https://ria.ru/20220508/pridnestrove-1787492158.html

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в мире, тирасполь