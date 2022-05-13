https://ria.ru/20220513/vaktsina-1788240270.html

Гинцбург объявил о начале исследования новой вакцины от COVID-19

Гинцбург объявил о начале исследования новой вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 13.05.2022

Гинцбург объявил о начале исследования новой вакцины от COVID-19

Исследования вакцины против коронавирусной инфекции на основе вирусоподобных частиц, разработанной специалистами НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T06:16

2022-05-13T06:16

2022-05-13T06:16

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Исследования вакцины против коронавирусной инфекции на основе вирусоподобных частиц, разработанной специалистами НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, начались, несколько добровольцев уже получили препарат, никаких негативных реакций на прививку у них нет, заявил РИА Новости директор центра Александр Гинцбург.Ранее Минздрав России разрешил центру Гамалеи клинические исследования вакцины против коронавируса, содержащей вирусоподобные частицы.Он отметил, что возникают сложности с набором добровольцев, у которых были бы отрицательные показатели по антителам к COVID-19, скрининг прошли более сотни человек, но прививают лишь тех, у кого антител нет.Новая вакцина предполагает двукратное введение с промежутком в три недели, но компоненты препарата, в отличии от "Спутника V", одинаковые, уточнил Гинцбург.

https://ria.ru/20220511/koronavirus-1787949809.html

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