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Гинцбург объявил о начале исследования новой вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 13.05.2022
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Наука
https://ria.ru/20220513/vaktsina-1788240270.html
Гинцбург объявил о начале исследования новой вакцины от COVID-19
Гинцбург объявил о начале исследования новой вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 13.05.2022
Гинцбург объявил о начале исследования новой вакцины от COVID-19
Исследования вакцины против коронавирусной инфекции на основе вирусоподобных частиц, разработанной специалистами НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T06:16
2022-05-13T06:16
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коронавирус covid-19
коронавирус в россии
здоровье
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Исследования вакцины против коронавирусной инфекции на основе вирусоподобных частиц, разработанной специалистами НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, начались, несколько добровольцев уже получили препарат, никаких негативных реакций на прививку у них нет, заявил РИА Новости директор центра Александр Гинцбург.Ранее Минздрав России разрешил центру Гамалеи клинические исследования вакцины против коронавируса, содержащей вирусоподобные частицы.Он отметил, что возникают сложности с набором добровольцев, у которых были бы отрицательные показатели по антителам к COVID-19, скрининг прошли более сотни человек, но прививают лишь тех, у кого антител нет.Новая вакцина предполагает двукратное введение с промежутком в три недели, но компоненты препарата, в отличии от "Спутника V", одинаковые, уточнил Гинцбург.
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общество, россия, александр гинцбург, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, здоровье, вакцина "спутник v", нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), москва
06:16 13.05.2022
 
Гинцбург объявил о начале исследования новой вакцины от COVID-19

Гинцбург: начались исследования новой вакцины от COVID-19, негативных реакций на нее нет

© РИА Новости / Константин Морозов / Перейти в фотобанкМедики
Медики - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Константин Морозов
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Исследования вакцины против коронавирусной инфекции на основе вирусоподобных частиц, разработанной специалистами НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, начались, несколько добровольцев уже получили препарат, никаких негативных реакций на прививку у них нет, заявил РИА Новости директор центра Александр Гинцбург.
Ранее Минздрав России разрешил центру Гамалеи клинические исследования вакцины против коронавируса, содержащей вирусоподобные частицы.

"Начались. Уже несколько человек привили. Никаких абсолютно негативных реакций на введение вакцины не было. На основании этого можно сказать, что все хорошо", — сказал Гинцбург.

Он отметил, что возникают сложности с набором добровольцев, у которых были бы отрицательные показатели по антителам к COVID-19, скрининг прошли более сотни человек, но прививают лишь тех, у кого антител нет.
Новая вакцина предполагает двукратное введение с промежутком в три недели, но компоненты препарата, в отличии от "Спутника V", одинаковые, уточнил Гинцбург.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
11 мая, 16:43Распространение коронавируса
Мурашко предупредил о риске появления новых штаммов COVID-19
 
НаукаОбществоРоссияАлександр ГинцбургКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииЗдоровьеВакцина "Спутник V"НИИ им. Гамалеи (Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф.Гамалеи)Москва
 
 
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