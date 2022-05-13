https://ria.ru/20220513/ukraina-1788351839.html

G7 хочет выделить Украине около 30 миллиардов евро, сообщили СМИ

G7 хочет выделить Украине около 30 миллиардов евро, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.05.2022

G7 хочет выделить Украине около 30 миллиардов евро, сообщили СМИ

Страны "Большой семерки" намерены предоставить Украине финансовую поддержку в размере около 30 миллиардов евро, сообщил журнал Spiegel со ссылкой на собственные РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T15:34

2022-05-13T15:34

2022-05-13T17:11

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Страны "Большой семерки" намерены предоставить Украине финансовую поддержку в размере около 30 миллиардов евро, сообщил журнал Spiegel со ссылкой на собственные источники.По его данным, страны G7 планируют оказать Киеву "масштабную финансовую поддержку". Сообщается, что на встрече министров финансов G7 в Петерсберге под Бонном на следующей неделе планируется инициировать оказание Украине поддержки на сумму порядка 30 миллиардов евро. Такой объем средств рассчитан исходя из того, что боевые действия будут завершены в течение года, отметило издание.По словам источников издания, помощь будет предоставляться в виде займов и грантов, и Киеву не придется возвращать всю сумму. Отмечается также, что объем средств рассчитан исходя из того, что боевые действия будут завершены в течение года, отметило издание.Вместе с тем подчеркивается, что ряд стран выступают против такого плана. В частности, своего согласия пока не дала неназванная европейская страна. Кроме того, разногласия вызывает вопрос о том, должна ли Украина получить денежные средства "в качестве подарка", говорится в публикации.Согласно изданию, Британия и США предлагают использовать для финансирования помощи Украине средства, конфискованные у российских бизнесменов. В этой связи отмечается, что неясно, может ли решение быть принято уже на следующей неделе. Издание допускает, что главы государств и правительств, в том числе канцлер ФРГ Олаф Шольц, придут к соглашению только на саммите G7, который состоится в замке Эльмау в июне.В состав G7 входят Британия, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и США.

https://ria.ru/20220508/pomosch-1787567308.html

https://ria.ru/20220222/vstrecha-1774416932.html

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ситуация в днр и лнр, g7, в мире, украина