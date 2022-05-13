15:34 13.05.2022 (обновлено: 17:11 13.05.2022)
G7 хочет выделить Украине около 30 миллиардов евро, сообщили СМИ
Spiegel: G7 хочет выделить Украине финансовую помощь в размере около 30 миллиардов евро
© AP Photo / Andrew MedichiniФлаги стран-участниц саммита G7
© AP Photo / Andrew Medichini
Флаги стран-участниц саммита G7. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Страны "Большой семерки" намерены предоставить Украине финансовую поддержку в размере около 30 миллиардов евро, сообщил журнал Spiegel со ссылкой на собственные источники.
По его данным, страны G7 планируют оказать Киеву "масштабную финансовую поддержку". Сообщается, что на встрече министров финансов G7 в Петерсберге под Бонном на следующей неделе планируется инициировать оказание Украине поддержки на сумму порядка 30 миллиардов евро. Такой объем средств рассчитан исходя из того, что боевые действия будут завершены в течение года, отметило издание.
По словам источников издания, помощь будет предоставляться в виде займов и грантов, и Киеву не придется возвращать всю сумму. Отмечается также, что объем средств рассчитан исходя из того, что боевые действия будут завершены в течение года, отметило издание.
Вместе с тем подчеркивается, что ряд стран выступают против такого плана. В частности, своего согласия пока не дала неназванная европейская страна. Кроме того, разногласия вызывает вопрос о том, должна ли Украина получить денежные средства "в качестве подарка", говорится в публикации.
Согласно изданию, Британия и США предлагают использовать для финансирования помощи Украине средства, конфискованные у российских бизнесменов. В этой связи отмечается, что неясно, может ли решение быть принято уже на следующей неделе. Издание допускает, что главы государств и правительств, в том числе канцлер ФРГ Олаф Шольц, придут к соглашению только на саммите G7, который состоится в замке Эльмау в июне.
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