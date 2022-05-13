https://ria.ru/20220513/ukraina-1788314411.html

Украине грозит демографический кризис, заявил экс-премьер Азаров

Украине грозит демографический кризис, заявил экс-премьер Азаров - РИА Новости, 13.05.2022

Украине грозит демографический кризис, заявил экс-премьер Азаров

Украина столкнется с суровым демографическим кризисом в связи с массовым выездом женщин и детей на Запад, считает бывший премьер-министр страны Николай Азаров. РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T13:33

2022-05-13T13:33

2022-05-13T13:39

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

донбасс

николай азаров (политик)

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Украина столкнется с суровым демографическим кризисом в связи с массовым выездом женщин и детей на Запад, считает бывший премьер-министр страны Николай Азаров."В результате выезда за границу большого количества женщин и детей Украину ждет ещё более суровый демографический кризис", - написал Азаров в своем Telegram в пятницу.По словам экс-премьера, с февраля с Украины выехали более 6 миллионов человек. По его мнению, женщины, которые вместе с детьми выехали за границу, адаптируются к жизни в других странах и вполне возможно, что мужчины к ним присоединяться, таким образом "Украина может потерять целые семьи". В то же время, европейские страны смогут значительно улучшить собственную демографическую ситуацию, благодаря украинским переселенкам, которые вынуждены будут рожать за рубежом.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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россия

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, донбасс, николай азаров (политик)