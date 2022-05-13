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В Саранске мужчина убил сожительницу и покончил с собой - РИА Новости, 13.05.2022
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В Саранске мужчина убил сожительницу и покончил с собой
В Саранске мужчина убил сожительницу и покончил с собой - РИА Новости, 13.05.2022
В Саранске мужчина убил сожительницу и покончил с собой
Житель Саранска убил сожительницу и покончил с собой, сообщает в пятницу следственное управление СК РФ по Мордовии. РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T16:38
2022-05-13T16:38
происшествия
саранск
следственный комитет россии (ск рф)
республика мордовия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 мая - РИА Новости. Житель Саранска убил сожительницу и покончил с собой, сообщает в пятницу следственное управление СК РФ по Мордовии.Тела погибших 43-летней женщины и 41-летнего мужчины с признаками насильственной смерти были обнаружены в ночь на 6 мая в квартире, расположенной в доме на Лямбирском шоссе в городе Саранске. О произошедшем в правоохранительные органы сообщили родственники погибших. По факту обнаружения тел было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц)."Следователи и следователи-криминалисты регионального управления СК произвели осмотр места происшествия, изъяли предметы и объекты, имеющие доказательственное значение. Следствие рассматривает различные версии произошедшего. Согласно приоритетной версии, мужчина совершил убийство сожительницы, а после этого свел счеты с жизнью", - говорится в сообщении.По уголовному делу проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены судебные экспертизы. Расследование продолжается.
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происшествия, саранск, следственный комитет россии (ск рф), республика мордовия
16:38 13.05.2022
 
В Саранске мужчина убил сожительницу и покончил с собой

СК завел дело после обнаружения в Саранске двух тел с признаками насильственной смерти

© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 мая - РИА Новости. Житель Саранска убил сожительницу и покончил с собой, сообщает в пятницу следственное управление СК РФ по Мордовии.
Тела погибших 43-летней женщины и 41-летнего мужчины с признаками насильственной смерти были обнаружены в ночь на 6 мая в квартире, расположенной в доме на Лямбирском шоссе в городе Саранске. О произошедшем в правоохранительные органы сообщили родственники погибших. По факту обнаружения тел было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц).
"Следователи и следователи-криминалисты регионального управления СК произвели осмотр места происшествия, изъяли предметы и объекты, имеющие доказательственное значение. Следствие рассматривает различные версии произошедшего. Согласно приоритетной версии, мужчина совершил убийство сожительницы, а после этого свел счеты с жизнью", - говорится в сообщении.
По уголовному делу проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены судебные экспертизы. Расследование продолжается.
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ПроисшествияСаранскСледственный комитет России (СК РФ)Республика Мордовия
 
 
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