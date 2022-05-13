https://ria.ru/20220513/ubiystvo-1788375549.html

В Саранске мужчина убил сожительницу и покончил с собой

В Саранске мужчина убил сожительницу и покончил с собой - РИА Новости, 13.05.2022

В Саранске мужчина убил сожительницу и покончил с собой

Житель Саранска убил сожительницу и покончил с собой, сообщает в пятницу следственное управление СК РФ по Мордовии. РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T16:38

2022-05-13T16:38

2022-05-13T16:38

происшествия

саранск

следственный комитет россии (ск рф)

республика мордовия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 мая - РИА Новости. Житель Саранска убил сожительницу и покончил с собой, сообщает в пятницу следственное управление СК РФ по Мордовии.Тела погибших 43-летней женщины и 41-летнего мужчины с признаками насильственной смерти были обнаружены в ночь на 6 мая в квартире, расположенной в доме на Лямбирском шоссе в городе Саранске. О произошедшем в правоохранительные органы сообщили родственники погибших. По факту обнаружения тел было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц)."Следователи и следователи-криминалисты регионального управления СК произвели осмотр места происшествия, изъяли предметы и объекты, имеющие доказательственное значение. Следствие рассматривает различные версии произошедшего. Согласно приоритетной версии, мужчина совершил убийство сожительницы, а после этого свел счеты с жизнью", - говорится в сообщении.По уголовному делу проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены судебные экспертизы. Расследование продолжается.

https://ria.ru/20220429/ubiystvo-1786101426.html

саранск

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, саранск, следственный комитет россии (ск рф), республика мордовия