В Саранске мужчина убил сожительницу и покончил с собой
СК завел дело после обнаружения в Саранске двух тел с признаками насильственной смерти
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 мая - РИА Новости. Житель Саранска убил сожительницу и покончил с собой, сообщает в пятницу следственное управление СК РФ по Мордовии.
Тела погибших 43-летней женщины и 41-летнего мужчины с признаками насильственной смерти были обнаружены в ночь на 6 мая в квартире, расположенной в доме на Лямбирском шоссе в городе Саранске. О произошедшем в правоохранительные органы сообщили родственники погибших. По факту обнаружения тел было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц).
"Следователи и следователи-криминалисты регионального управления СК произвели осмотр места происшествия, изъяли предметы и объекты, имеющие доказательственное значение. Следствие рассматривает различные версии произошедшего. Согласно приоритетной версии, мужчина совершил убийство сожительницы, а после этого свел счеты с жизнью", - говорится в сообщении.
По уголовному делу проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены судебные экспертизы. Расследование продолжается.