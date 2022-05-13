https://ria.ru/20220513/sueveriya-1788247824.html

В РПЦ призвали не бояться пятницы 13-го

В РПЦ призвали не бояться пятницы 13-го - РИА Новости, 13.05.2022

В РПЦ призвали не бояться пятницы 13-го

Христианин не должен обращаться внимания на суеверия, в частности, боятся пятницы 13-го числа - обычного дня, который надо прожить с радостью, рассказал РИА... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T08:48

2022-05-13T08:48

2022-05-13T08:48

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русская православная церковь

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Христианин не должен обращаться внимания на суеверия, в частности, боятся пятницы 13-го числа - обычного дня, который надо прожить с радостью, рассказал РИА Новости настоятель московского храма Входа Господня в Иерусалим протоиерей Михаил Потокин."Суеверие- это своеобразная форма религиозности. С одной стороны, человек верит, а с другой, вера его основана на предрассудках, которые ничем не подтверждены, и при ближайшем рассмотрении мы можем логически их разрушить. С суевериями нужно бороться, и в том числе в самом себе. Если взять 13-е число, то в церковном календаре сегодня у нас 30 апреля. Все что касается нумерологии, связей цифр и дней недели, то, конечно, это все относительно", - сказал протоиерей.Настоятель храма в Бирюлево отметил, что при Петре l Новый год на Руси стали отмечать не 1 сентября, а 1 января, после революции в России поменяли юлианский календарь на григорианский, а в новой России вводили зимнее и летнее время.Совпадение пятницы с 13-м числом любого месяца - считается нехорошей приметой у многих народов, в такой день людям суеверным лучше никаких важных дел не планировать. Никто точно не знает, когда конкретно возник и получил широкое распространение миф о "черной пятнице 13-го". Некоторые исследователи считают, что примета появилась на рубеже XIX-XX веков из слияния двух суеверий о неблагоприятности пятницы и числа 13, уходящих корнями в древность. Если несчастливое число приходится на пятницу, то якобы шансы на неприятности удваиваются.История знает немало трагических событий, произошедших в пятницу 13-го. Самым нашумевшим по сей день остается расправа с руководителями и членами знаменитого ордена тамплиеров в пятницу 13 апреля 1307 года. Со словосочетанием "пятница 13-го" связано много христианских аллюзий: в пятницу был распят Иисус Христос, День Страстей Господних пришелся на 13-е число по лунному календарю, 13-я глава Евангелия от Иоанна говорит о предательстве Иуды, а 13-я глава Апокалипсиса - об антихристе.

https://ria.ru/20210813/neudachi-1745620787.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, русская православная церковь