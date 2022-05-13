https://ria.ru/20220513/studvesna-1788396435.html

Азаров рассказал о новшествах при проведении всероссийской студвесны

Азаров рассказал о новшествах при проведении всероссийской студвесны - РИА Новости, 13.05.2022

Азаров рассказал о новшествах при проведении всероссийской студвесны

Гимн и флаг впервые появятся у всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна", который в этом году пройдет в Самаре, сообщил губернатор Дмитрий... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T17:35

2022-05-13T17:35

2022-05-13T17:35

дмитрий азаров

общество

россия

самарская область

куйбышев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735484809_0:22:2926:1668_1920x0_80_0_0_3e0107a272510742b8d9acc6784574a4.jpg

САМАРА, 12 мая – РИА Новости. Гимн и флаг впервые появятся у всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна", который в этом году пройдет в Самаре, сообщил губернатор Дмитрий Азаров.В пятницу Азаров принял участие в пресс-конференции, посвященной национальному финалу ХХХ всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна"."Губернатор Самарской области сообщил, что впервые за всю историю фестиваля для студвесны утверждены гимн и флаг фестиваля. Теперь они навсегда станут символом мероприятия и будут сопровождать студвесну по всем городам России", - говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.Кроме того, в рамках фестиваля будут работать открытые городские площадки, чтобы выступления участников студвесны могли увидеть не только члены профессионального жюри, но и жители и гости Самарской области.Студвесна также присоединится к патриотической акции "Сад памяти", посвященной бессмертному подвигу русского народа в годы Великой Отечественной войны."Рядом с местом открытия фестиваля - стадионом "Самара Арена" - будет высажено 77 саженцев в память о 77 годах мирного неба над нашей головой. Конечно, очень важно, что ребята включатся в эту патриотическую работу. Нам сегодня будет не лишним напомнить о том, за что сражались деды и прадеды нынешнего счастливого поколения и за что сражаются их братья, освобождая вновь мир от нацизма", - приводит слова Азарова пресс-служба.Еще одним новшеством фестиваля станет масштабное карнавальное шествие. Кроме того, конкурсанты студвесны планируют поставить рекорд России, организовав на площади Куйбышева самое массовое танцевальное вращение. К 30-летию фестиваля также будет установлена скульптурная композиция "Крылья Родины" рядом со стадионом "Самара Арена".Кроме того, в рамках фестиваля будет проведено заседание комиссии Госсовета по культуре, которую возглавляет Дмитрий Азаров. Оно будет посвящено вопросам раскрытия творческого потенциала молодежи.Церемония открытия студвесны состоится 18 мая на стадионе "Солидарность Самара Арена", закрытие – 23 мая в новом Ледовом дворце спорта. Всего в фестивале примут участие 85 регионов России, в Самару приедут делегации из всех субъектов РФ и гости из дружественных стран.

https://ria.ru/20220513/avtovaz-1788319247.html

https://ria.ru/20220509/samara-1787652154.html

https://ria.ru/20220428/kosmos-1785868212.html

россия

самарская область

куйбышев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

дмитрий азаров, общество, россия, самарская область, куйбышев