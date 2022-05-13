https://ria.ru/20220513/stroitelstvo-1788333456.html
В селах Пермского края создадут сеть типовых домов культуры
В селах Пермского края создадут сеть типовых домов культуры - РИА Новости, 13.05.2022
В селах Пермского края создадут сеть типовых домов культуры
Для сельской местности Пермского края разрабатываются новые типовые проекты домов культуры на 50, 100 и 200 мест, которые планируется тиражировать в... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T14:34
2022-05-13T14:34
2022-05-13T14:34
пермский край
ольга любимова
дмитрий махонин
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ПЕРМЬ, 13 мая – РИА Новости. Для сельской местности Пермского края разрабатываются новые типовые проекты домов культуры на 50, 100 и 200 мест, которые планируется тиражировать в территориях, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.В четверг глава Пермского края Дмитрий Махонин встретился в Москвес министром культуры РФ Ольгой Любимовой. Среди прочих вопросов на встрече обсуждался ход реализации культурных проектов в крае, в том числе в территориях."Для возведения домов культуры разрабатываются новые типовые проекты на 50, 100 и 200 мест. Их планируется тиражировать, и развивать целую сеть учреждений в сельской местности", – сообщил Махонин.По его словам, в этом году регион планирует начать строительство трех таких объектов. "Средства на эти цели направлены из бюджета Пермского края. Территории для первоочередного размещения определяются на основании заявок муниципалитетов", – сказал Махонин.Отдельно глава региона рассказал о планах по празднованию 100-летия Пермской художественной галереи и рассказал о выполнении ключевых проектов к 300-летию Перми, которое будет отмечаться в следующем году. В частности, Махонин подробно остановился на строительстве нового здания для художественного музея.В пресс-службе губернатора добавили, что на встрече рассматривались также проекты строительства Детской музыкальной школы для одарённых детей, реконструкция Большого зала Пермской краевой филармонии, обновление фасадов Пермского хореографического училища, а также возведение новой сцены Театра юного зрителя.
https://ria.ru/20220429/tovarooborot-1786116772.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пермский край, ольга любимова, дмитрий махонин
ПЕРМЬ, 13 мая – РИА Новости. Для сельской местности Пермского края разрабатываются новые типовые проекты домов культуры на 50, 100 и 200 мест, которые планируется тиражировать в территориях, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.
В четверг глава Пермского края Дмитрий Махонин встретился в Москвес министром культуры РФ Ольгой Любимовой. Среди прочих вопросов на встрече обсуждался ход реализации культурных проектов в крае, в том числе в территориях.
"Для возведения домов культуры разрабатываются новые типовые проекты на 50, 100 и 200 мест. Их планируется тиражировать, и развивать целую сеть учреждений в сельской местности", – сообщил Махонин.
По его словам, в этом году регион планирует начать строительство трех таких объектов. "Средства на эти цели направлены из бюджета Пермского края. Территории для первоочередного размещения определяются на основании заявок муниципалитетов", – сказал Махонин.
Отдельно глава региона рассказал о планах по празднованию 100-летия Пермской художественной галереи и рассказал о выполнении ключевых проектов к 300-летию Перми, которое будет отмечаться в следующем году. В частности, Махонин подробно остановился на строительстве нового здания для художественного музея.
"В конце апреля с инспекцией лично посетил строительную площадку будущего здания. Археологические работы длились дольше запланированного, но уже завершены. Стоит отметить, что из находок можно сделать отдельную экспозицию. В настоящее время на площадке работает тяжелая строительная техника, идет устройство котлована, усиление фундаментов и укрепление грунтов", – сообщил Махонин.
В пресс-службе губернатора добавили, что на встрече рассматривались также проекты строительства Детской музыкальной школы для одарённых детей, реконструкция Большого зала Пермской краевой филармонии, обновление фасадов Пермского хореографического училища, а также возведение новой сцены Театра юного зрителя.