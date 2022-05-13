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В селах Пермского края создадут сеть типовых домов культуры - РИА Новости, 13.05.2022
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В селах Пермского края создадут сеть типовых домов культуры
В селах Пермского края создадут сеть типовых домов культуры - РИА Новости, 13.05.2022
В селах Пермского края создадут сеть типовых домов культуры
Для сельской местности Пермского края разрабатываются новые типовые проекты домов культуры на 50, 100 и 200 мест, которые планируется тиражировать в... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T14:34
2022-05-13T14:34
пермский край
ольга любимова
дмитрий махонин
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ПЕРМЬ, 13 мая – РИА Новости. Для сельской местности Пермского края разрабатываются новые типовые проекты домов культуры на 50, 100 и 200 мест, которые планируется тиражировать в территориях, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.В четверг глава Пермского края Дмитрий Махонин встретился в Москвес министром культуры РФ Ольгой Любимовой. Среди прочих вопросов на встрече обсуждался ход реализации культурных проектов в крае, в том числе в территориях."Для возведения домов культуры разрабатываются новые типовые проекты на 50, 100 и 200 мест. Их планируется тиражировать, и развивать целую сеть учреждений в сельской местности", – сообщил Махонин.По его словам, в этом году регион планирует начать строительство трех таких объектов. "Средства на эти цели направлены из бюджета Пермского края. Территории для первоочередного размещения определяются на основании заявок муниципалитетов", – сказал Махонин.Отдельно глава региона рассказал о планах по празднованию 100-летия Пермской художественной галереи и рассказал о выполнении ключевых проектов к 300-летию Перми, которое будет отмечаться в следующем году. В частности, Махонин подробно остановился на строительстве нового здания для художественного музея.В пресс-службе губернатора добавили, что на встрече рассматривались также проекты строительства Детской музыкальной школы для одарённых детей, реконструкция Большого зала Пермской краевой филармонии, обновление фасадов Пермского хореографического училища, а также возведение новой сцены Театра юного зрителя.
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пермский край, ольга любимова, дмитрий махонин
14:34 13.05.2022
 

В селах Пермского края создадут сеть типовых домов культуры

© Фото : Сайт губернатораи Правительства Пермского краяГлава Пермского края Дмитрий Махонин на встрече с министром культуры РФ Ольгой Любимовой в Москве
Глава Пермского края Дмитрий Махонин на встрече с министром культуры РФ Ольгой Любимовой в Москве - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© Фото : Сайт губернатораи Правительства Пермского края
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 13 мая – РИА Новости. Для сельской местности Пермского края разрабатываются новые типовые проекты домов культуры на 50, 100 и 200 мест, которые планируется тиражировать в территориях, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.
В четверг глава Пермского края Дмитрий Махонин встретился в Москвес министром культуры РФ Ольгой Любимовой. Среди прочих вопросов на встрече обсуждался ход реализации культурных проектов в крае, в том числе в территориях.
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"Для возведения домов культуры разрабатываются новые типовые проекты на 50, 100 и 200 мест. Их планируется тиражировать, и развивать целую сеть учреждений в сельской местности", – сообщил Махонин.
По его словам, в этом году регион планирует начать строительство трех таких объектов. "Средства на эти цели направлены из бюджета Пермского края. Территории для первоочередного размещения определяются на основании заявок муниципалитетов", – сказал Махонин.
Отдельно глава региона рассказал о планах по празднованию 100-летия Пермской художественной галереи и рассказал о выполнении ключевых проектов к 300-летию Перми, которое будет отмечаться в следующем году. В частности, Махонин подробно остановился на строительстве нового здания для художественного музея.
"В конце апреля с инспекцией лично посетил строительную площадку будущего здания. Археологические работы длились дольше запланированного, но уже завершены. Стоит отметить, что из находок можно сделать отдельную экспозицию. В настоящее время на площадке работает тяжелая строительная техника, идет устройство котлована, усиление фундаментов и укрепление грунтов", – сообщил Махонин.
В пресс-службе губернатора добавили, что на встрече рассматривались также проекты строительства Детской музыкальной школы для одарённых детей, реконструкция Большого зала Пермской краевой филармонии, обновление фасадов Пермского хореографического училища, а также возведение новой сцены Театра юного зрителя.
 
Пермский крайОльга ЛюбимоваДмитрий Махонин
 
 
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