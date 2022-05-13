https://ria.ru/20220513/stroitelstvo-1788333456.html

В селах Пермского края создадут сеть типовых домов культуры

В селах Пермского края создадут сеть типовых домов культуры - РИА Новости, 13.05.2022

В селах Пермского края создадут сеть типовых домов культуры

Для сельской местности Пермского края разрабатываются новые типовые проекты домов культуры на 50, 100 и 200 мест, которые планируется тиражировать в... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T14:34

2022-05-13T14:34

2022-05-13T14:34

пермский край

ольга любимова

дмитрий махонин

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ПЕРМЬ, 13 мая – РИА Новости. Для сельской местности Пермского края разрабатываются новые типовые проекты домов культуры на 50, 100 и 200 мест, которые планируется тиражировать в территориях, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.В четверг глава Пермского края Дмитрий Махонин встретился в Москвес министром культуры РФ Ольгой Любимовой. Среди прочих вопросов на встрече обсуждался ход реализации культурных проектов в крае, в том числе в территориях."Для возведения домов культуры разрабатываются новые типовые проекты на 50, 100 и 200 мест. Их планируется тиражировать, и развивать целую сеть учреждений в сельской местности", – сообщил Махонин.По его словам, в этом году регион планирует начать строительство трех таких объектов. "Средства на эти цели направлены из бюджета Пермского края. Территории для первоочередного размещения определяются на основании заявок муниципалитетов", – сказал Махонин.Отдельно глава региона рассказал о планах по празднованию 100-летия Пермской художественной галереи и рассказал о выполнении ключевых проектов к 300-летию Перми, которое будет отмечаться в следующем году. В частности, Махонин подробно остановился на строительстве нового здания для художественного музея.В пресс-службе губернатора добавили, что на встрече рассматривались также проекты строительства Детской музыкальной школы для одарённых детей, реконструкция Большого зала Пермской краевой филармонии, обновление фасадов Пермского хореографического училища, а также возведение новой сцены Театра юного зрителя.

https://ria.ru/20220429/tovarooborot-1786116772.html

пермский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пермский край, ольга любимова, дмитрий махонин