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Совфед 24 мая обсудит попытки США дискредитировать в России спецоперацию - РИА Новости, 13.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220513/spetsoperatsiya-1788384465.html
Совфед 24 мая обсудит попытки США дискредитировать в России спецоперацию
Совфед 24 мая обсудит попытки США дискредитировать в России спецоперацию - РИА Новости, 13.05.2022
Совфед 24 мая обсудит попытки США дискредитировать в России спецоперацию
Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета на заседании 24 мая намерена обсудить попытки США организовать через иноагентов в России кампанию по дискредитации... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T17:01
2022-05-13T17:53
специальная военная операция на украине
россия
сша
совет федерации рф
политика
сергей нарышкин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
государственный департамент сша
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета на заседании 24 мая намерена обсудить попытки США организовать через иноагентов в России кампанию по дискредитации спецоперации РФ на Украине, заявил глава комиссии Андрей Климов."Глава СВР Сергей Нарышкин не зря предупредил о намерении Госдепа США с помощью подведомственных иноагентов развернуть внутри РФ кампанию по дискредитации специальной военной операции", - написал сенатор в своем Telegram-канале.По его словам, к этой теме сенаторы планируют обратиться в рамках работы комиссии СФ, "ближайшее обсуждение намечено на 24 мая".По сведениям, поступающим в Службу внешней разведки РФ, Госдепартамент США поставил перед подконтрольными неправительственными организациям задачу развернуть кампанию по дискредитации спецоперации на Украине в российском обществе, сообщил ранее Нарышкин. Для вброса в Telegram-каналы и соцсети подготовлен набор примитивных, но призванных посеять панику слоганов - их содержание сводится к тому, что "демократический киевский режим" при поддержке Запада вот-вот нанесет сокрушительное поражение "тоталитарной" России и только масштабный протест якобы спасет страну, говорил директор СВР. В Вашингтоне полагают, что такой подход наиболее эффективен в отношении городской молодежи, отмечал Нарышкин.При этом Госдеп рекомендует не гнушаться распространением самых невероятных "фейков", направленных на дегуманизацию политического и военного руководства России в глазах народа. Во всем этом просматривается много общего с традициями министерства пропаганды Третьего рейха и его главы Геббельса, добавил директор СВР.
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россия, сша, совет федерации рф, политика, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), государственный департамент сша, украина
17:01 13.05.2022 (обновлено: 17:53 13.05.2022)
 
Совфед 24 мая обсудит попытки США дискредитировать в России спецоперацию

Совфед 24 мая обсудит попытки США дискредитировать в России спецоперацию через иноагентов

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета на заседании 24 мая намерена обсудить попытки США организовать через иноагентов в России кампанию по дискредитации спецоперации РФ на Украине, заявил глава комиссии Андрей Климов.
"Глава СВР Сергей Нарышкин не зря предупредил о намерении Госдепа США с помощью подведомственных иноагентов развернуть внутри РФ кампанию по дискредитации специальной военной операции", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
По его словам, к этой теме сенаторы планируют обратиться в рамках работы комиссии СФ, "ближайшее обсуждение намечено на 24 мая".
По сведениям, поступающим в Службу внешней разведки РФ, Госдепартамент США поставил перед подконтрольными неправительственными организациям задачу развернуть кампанию по дискредитации спецоперации на Украине в российском обществе, сообщил ранее Нарышкин. Для вброса в Telegram-каналы и соцсети подготовлен набор примитивных, но призванных посеять панику слоганов - их содержание сводится к тому, что "демократический киевский режим" при поддержке Запада вот-вот нанесет сокрушительное поражение "тоталитарной" России и только масштабный протест якобы спасет страну, говорил директор СВР. В Вашингтоне полагают, что такой подход наиболее эффективен в отношении городской молодежи, отмечал Нарышкин.
При этом Госдеп рекомендует не гнушаться распространением самых невероятных "фейков", направленных на дегуманизацию политического и военного руководства России в глазах народа. Во всем этом просматривается много общего с традициями министерства пропаганды Третьего рейха и его главы Геббельса, добавил директор СВР.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАСовет Федерации РФПолитикаСергей НарышкинСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Государственный департамент СШАУкраина
 
 
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