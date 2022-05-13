https://ria.ru/20220513/sovbez-1788327297.html
Путин предложил оценить обстановку на оперативном совещании Совбеза России
Путин предложил оценить обстановку на оперативном совещании Совбеза России - РИА Новости, 13.05.2022
Путин предложил оценить обстановку на оперативном совещании Совбеза России
Президент России Владимир Путин предложил постоянным членам совбеза РФ на оперативном совещании обсудить нынешнюю ситуацию и дать ей оценку. РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T14:17
2022-05-13T14:17
2022-05-13T14:17
политика
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил постоянным членам совбеза РФ на оперативном совещании обсудить нынешнюю ситуацию и дать ей оценку.Открывая совещание президент также предложил обменяться оперативной информацией по текущим вопросам."Каждый по своей линии. Поговорим, оценим ситуацию, обстановку. Уверен, будет о чем поговорить. Мы делаем это вне рамок повестки дня. Сегодня проведем нашу встречу без предварительной повестки ", - сказал он.
https://ria.ru/20220513/operatsiya-1788319429.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика
Путин предложил оценить обстановку на оперативном совещании Совбеза России
Путин предложил оценить обстановку на оперативном совещании Совбеза России
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил постоянным членам совбеза РФ на оперативном совещании обсудить нынешнюю ситуацию и дать ей оценку.
Открывая совещание президент также предложил обменяться оперативной информацией по текущим вопросам.
"Каждый по своей линии. Поговорим, оценим ситуацию, обстановку. Уверен, будет о чем поговорить. Мы делаем это вне рамок повестки дня. Сегодня проведем нашу встречу без предварительной повестки ", - сказал он.