https://ria.ru/20220513/sotsproekty-1788384195.html

Чернышенко поблагодарил власти Пермского края за реализацию соцпроектов

Чернышенко поблагодарил власти Пермского края за реализацию соцпроектов - РИА Новости, 13.05.2022

Чернышенко поблагодарил власти Пермского края за реализацию соцпроектов

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко поблагодарил власти Пермского края за то, что регион не останавливает реализацию прорывных... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T17:00

2022-05-13T17:00

2022-05-13T17:00

дмитрий чернышенко

пермский край

пермь

россия

политика

экономика

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ПЕРМЬ, 13 мая - РИА Новости. Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко поблагодарил власти Пермского края за то, что регион не останавливает реализацию прорывных проектов социально-экономического развития, он призвал не снижать темпы и загружать экономику, сообщила пресс-служба вице-премьера.Заместитель председателя правительства России и куратор Приволжского федерального округа Дмитрий Чернышенко провел рабочую встречу с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным, на которой обсудил реализацию прорывных проектов региона."В сложившейся ситуации Пермский край не останавливает реализацию прорывных проектов социально-экономического развития. Это "Новая промышленность", "Доступный Урал", "Живая Кама" и другие. Мы благодарны руководству субъекта за слаженную работу", — сказал вице-премьер.Он подчеркнул, что сейчас крайне важно не снижать темпы и загружать экономику Пермского края, поддерживать бизнес и создавать новые рабочие места. По его словам, во всех перечисленных сферах правительство готово оказывать необходимую поддержку региону.Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин пообещал, что регион продолжит работу по всем направлениям, внося корректировки с учетом текущих тенденций в экономике.В рамках проекта "Новая промышленность" идет создание особой экономической зоны, уже есть потенциальные резиденты. Там планируется развивать IT-кластер и кластер новой химии – производств высокотехнологичной химической продукции. Будет создан Центр обработки данных и построен логистический центр.Проект "Доступный Урал" даст региону туристический маршрут, объединяющий Пермь, Соликамск, Усолье, Березники, Красновишерск и Чердынь."Живая Кама" предполагает дноуглубление рек, необходимое для развития судоходства, и обустройство пассажирских причалов.Махонин также добавил, что несмотря на отмену международных соревнований, регион не отказывается от реализации проекта "Пермь — баскетбольная столица Европы", сейчас прорабатываются альтернативные источники финансирования строительства универсального концертно-спортивного комплекса на 10,5 тысячи зрителей.Ранее власти сообщали о планах по строительству масштабной спортивной арены в Перми, вместимостью 10 тысяч зрителей. Объект планировали начать строить летом 2022 года, проектирование завершилось в начале этого года. Краевая столица претендовала на проведение матчей Чемпионата Европы по баскетболу в 2025 году.Речь идет о здании Пермской художественной галереи, которое недавно начали строить в Перми, масштабной работе по обновлению фасадов объектов культурного наследия, возведении новой краевой инфекционной больницы и других проектах.Губернатор отметил, что региональные власти завершают ревизию изменений сметной стоимости проектов. Вопрос по срокам находится на постоянном контроле.В завершении встречи Чернышенко и Махонин договорились о проведении в ближайшее время заседания оргкомитета по подготовке к 300-летию Перми. Пермь будет праздновать 300-летие в 2023 году. В рамках подготовки к юбилею города власти запланировали сдать 150 объектов инфраструктуры.

https://ria.ru/20220513/subsidii-1788336751.html

https://ria.ru/20220511/regiony-1787972188.html

https://ria.ru/20220513/stroitelstvo-1788333456.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

дмитрий чернышенко, пермский край, пермь, россия, политика, экономика