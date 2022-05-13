https://ria.ru/20220513/sotrudnichestvo-1788302931.html

Договор о военном сотрудничестве между Россией и Казахстаном вступил в силу

Договор о военном сотрудничестве между Россией и Казахстаном вступил в силу - РИА Новости, 13.05.2022

Договор о военном сотрудничестве между Россией и Казахстаном вступил в силу

Договор о военном сотрудничестве между Российской Федерации и Республикой Казахстан вступил в силу 4 мая, сам документ опубликован в пятницу на портале правовой РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T12:55

2022-05-13T12:55

2022-05-13T12:58

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Договор о военном сотрудничестве между Российской Федерации и Республикой Казахстан вступил в силу 4 мая, сам документ опубликован в пятницу на портале правовой информации.Россия и Казахстан подписали документ 16 октября 2020 года, ратифицирован Россией 26 мая 2021 года. Срок действия договора – 10 лет с автоматическим продлением на последующие десятилетние периоды в случае если одна из сторон не уведомит другую о намерении прекратить его действие не менее чем за шесть месяцев до истечение десятилетнего периода. Договор не направлен против третьих стран.Согласно документу, страны договорились совместно планировать применение войск в интересах безопасности обеих сторон, противодействовать вызовам и угрозам региональной безопасности, проводить совместную оперативную и боевую подготовку, миротворческую деятельность, взаимодействовать в рамках военных делегаций в международных организациях.Каждая из сторон также обязуются сотрудничать в области военной разведки и не осуществлять разведывательную деятельность, направленную против другой стороны.Кроме того, Россия и Казахстан планируют сотрудничать в области военного образования и науки, культуры и спорта, совершенствовать нормативно-правовую базу, всесторонне обеспечивать совместную деятельность вооруженных сил двух стран, оказывать взаимную помощь в решении экологических проблем, связанных с последствиями деятельности вооруженных сил сторон.

https://ria.ru/20220429/kazakhstan-1786112195.html

https://ria.ru/20220511/obedinenie-1787815248.html

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