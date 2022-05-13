https://ria.ru/20220513/sotrudnichestvo-1788268770.html
ОЭЗ "Технополис Москва" расширяет сотрудничество с китайскими партнерами
ОЭЗ "Технополис Москва" расширяет сотрудничество с китайскими партнерами - РИА Новости, 13.05.2022
ОЭЗ "Технополис Москва" расширяет сотрудничество с китайскими партнерами
Сотрудничество в сфере микроэлектроники, информационных технологий и биомедицины стало главной темой переговоров между ОЭЗ "Технополис Москва" и крупной особой... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T10:51
2022-05-13T10:51
2022-05-13T10:51
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МОСКВА, 13 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". Сотрудничество в сфере микроэлектроники, информационных технологий и биомедицины стало главной темой переговоров между ОЭЗ "Технополис Москва" и крупной особой технологической зоной Китая "Цзянбэй Синьцюй", сообщил генеральный директор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дёгтев."Новые деловые контакты сегодня стратегически важны для бизнеса, который выстраивает альтернативные цепочки поставок комплектующих деталей и сырья, ищет партнеров для экспорта продукции и трансфера технологий. Чтобы помочь в этом предпринимателям и дать дополнительный импульс к развитию, мы начали серию переговоров с китайской ОТЗ "Цзянбэй Синьцюй". После первой встречи определили, что необходимо сотрудничать в области высоких технологий и продвижения товаров на рынки России и Китая, а также создать единую платформу подбора контрагентов", - рассказал директор столичной ОЭЗ.Стороны обсуждают подписание рамочного соглашения о сотрудничестве для долгосрочного и устойчивого взаимодействия, в том числе в сфере науки и технологий.ОТЗ "Цзянбэй Синьцюй" располагается в новом районе города Нанкин недалеко от Шанхая. В ее составе находятся научно-исследовательские парки и 35 институтов, 12 высших учебных заведений и более 6000 компаний-резидентов.
https://ria.ru/20220429/investory-1786119952.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, технологии