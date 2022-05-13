https://ria.ru/20220513/soboleznovaniya-1788383990.html

Путин выразил соболезнования в связи со смертью президента ОАЭ

Путин выразил соболезнования в связи со смертью президента ОАЭ - РИА Новости, 13.05.2022

Путин выразил соболезнования в связи со смертью президента ОАЭ

Президент России Владимир Путин передал слова сочувствия родным шейха Халифы бен Заида и всему народу ОАЭ, отметил, что тот многое сделал для укрепления... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T17:00

2022-05-13T17:00

2022-05-13T17:03

в мире

оаэ

халифа бен зейид аль нахайян

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788311670_0:41:1452:858_1920x0_80_0_0_6a9a158b61466c93d3e5461469d682b4.jpg

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин передал слова сочувствия родным шейха Халифы бен Заида и всему народу ОАЭ, отметил, что тот многое сделал для укрепления дружественных отношений, сообщает пресс-служба Кремля."Президент Российской Федерации Владимир Путин направил телеграммы наследному принцу эмирата Абу-Даби, заместителю верховного главнокомандующего вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов Шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну и вице-президенту, премьер-министру, министру обороны Объединенных Арабских Эмиратов, правителю эмирата Дубай Шейху Мухаммеду бен Рашеду Аль Мактуму с соболезнованиями в связи с кончиной президента Объединенных Арабских Эмиратов, правителя эмирата Абу-Даби Шейха Халифы бен Заида Аль Нахайяна", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что в телеграммах Путин отметил, что с именем Шейха Халифы связан важный период истории Абу-Даби и ОАЭ в целом, ознаменованный впечатляющими успехами в экономическом, социальном и научно-техническом развитии."Шейх Халифа многое сделал для укрепления дружественных отношений и конструктивного сотрудничества между нашими странами", – приводятся слова Путина в сообщении.Добавляется, что президент России передал слова искреннего сочувствия родным и близким покойного, а также народу ОАЭ.

https://ria.ru/20220513/biografiya-1788347774.html

оаэ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, оаэ, халифа бен зейид аль нахайян, владимир путин