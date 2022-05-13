17:00 13.05.2022 (обновлено: 17:03 13.05.2022)
Путин выразил соболезнования в связи со смертью президента ОАЭ
Путин выразил соболезнования в связи со смертью президента ОАЭ Халифы бен Заида
© AP Photo / Kirsty WigglesworthХалифа ибн Заид Аль Нахайян
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Халифа ибн Заид Аль Нахайян. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин передал слова сочувствия родным шейха Халифы бен Заида и всему народу ОАЭ, отметил, что тот многое сделал для укрепления дружественных отношений, сообщает пресс-служба Кремля.
"Президент Российской Федерации Владимир Путин направил телеграммы наследному принцу эмирата Абу-Даби, заместителю верховного главнокомандующего вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов Шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну и вице-президенту, премьер-министру, министру обороны Объединенных Арабских Эмиратов, правителю эмирата Дубай Шейху Мухаммеду бен Рашеду Аль Мактуму с соболезнованиями в связи с кончиной президента Объединенных Арабских Эмиратов, правителя эмирата Абу-Даби Шейха Халифы бен Заида Аль Нахайяна", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что в телеграммах Путин отметил, что с именем Шейха Халифы связан важный период истории Абу-Даби и ОАЭ в целом, ознаменованный впечатляющими успехами в экономическом, социальном и научно-техническом развитии.
"Шейх Халифа многое сделал для укрепления дружественных отношений и конструктивного сотрудничества между нашими странами", – приводятся слова Путина в сообщении.
Добавляется, что президент России передал слова искреннего сочувствия родным и близким покойного, а также народу ОАЭ.
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