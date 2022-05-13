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В Сирии десять военных погибли и девять получили ранения при атаке боевиков - РИА Новости, 13.05.2022
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Война в Сирии
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В Сирии десять военных погибли и девять получили ранения при атаке боевиков
В Сирии десять военных погибли и девять получили ранения при атаке боевиков - РИА Новости, 13.05.2022
В Сирии десять военных погибли и девять получили ранения при атаке боевиков
Десять сирийских военнослужащих погибли, еще 9 получили ранения в результате нападения боевиков в окрестностях города Алеппо на севере страны, сообщил сирийский РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T15:19
2022-05-13T15:19
война в сирии
в мире
алеппо
сирия
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КАИР, 13 мая - РИА Новости. Десять сирийских военнослужащих погибли, еще 9 получили ранения в результате нападения боевиков в окрестностях города Алеппо на севере страны, сообщил сирийский телеканал Al-Ikhbariya.“Террористы… нанесли удар противотанковой ракетой по армейскому автобусу к западу от Алеппо в районе Анджара. Погибли десять военнослужащих, еще 9 пострадали”, - передал телеканал со ссылкой на сирийский военный источник. Атака совершена утром в пятницу.
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в мире, алеппо, сирия
15:19 13.05.2022
 
В Сирии десять военных погибли и девять получили ранения при атаке боевиков

Десять военных погибли и девять получили ранения при атаке боевиков в окрестностях Алеппо

© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкМашины скорой помощи в Сирии
Машины скорой помощи в Сирии - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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КАИР, 13 мая - РИА Новости. Десять сирийских военнослужащих погибли, еще 9 получили ранения в результате нападения боевиков в окрестностях города Алеппо на севере страны, сообщил сирийский телеканал Al-Ikhbariya.
“Террористы… нанесли удар противотанковой ракетой по армейскому автобусу к западу от Алеппо в районе Анджара. Погибли десять военнослужащих, еще 9 пострадали”, - передал телеканал со ссылкой на сирийский военный источник. Атака совершена утром в пятницу.
 
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