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В Сирии десять военных погибли и девять получили ранения при атаке боевиков
В Сирии десять военных погибли и девять получили ранения при атаке боевиков - РИА Новости, 13.05.2022
В Сирии десять военных погибли и девять получили ранения при атаке боевиков
Десять сирийских военнослужащих погибли, еще 9 получили ранения в результате нападения боевиков в окрестностях города Алеппо на севере страны, сообщил сирийский РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T15:19
2022-05-13T15:19
2022-05-13T15:19
война в сирии
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алеппо
сирия
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КАИР, 13 мая - РИА Новости. Десять сирийских военнослужащих погибли, еще 9 получили ранения в результате нападения боевиков в окрестностях города Алеппо на севере страны, сообщил сирийский телеканал Al-Ikhbariya.“Террористы… нанесли удар противотанковой ракетой по армейскому автобусу к западу от Алеппо в районе Анджара. Погибли десять военнослужащих, еще 9 пострадали”, - передал телеканал со ссылкой на сирийский военный источник. Атака совершена утром в пятницу.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, алеппо, сирия
В Сирии десять военных погибли и девять получили ранения при атаке боевиков
Десять военных погибли и девять получили ранения при атаке боевиков в окрестностях Алеппо