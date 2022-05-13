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В Сирии десять военных погибли и девять получили ранения при атаке боевиков

В Сирии десять военных погибли и девять получили ранения при атаке боевиков - РИА Новости, 13.05.2022

В Сирии десять военных погибли и девять получили ранения при атаке боевиков

Десять сирийских военнослужащих погибли, еще 9 получили ранения в результате нападения боевиков в окрестностях города Алеппо на севере страны, сообщил сирийский РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T15:19

2022-05-13T15:19

2022-05-13T15:19

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КАИР, 13 мая - РИА Новости. Десять сирийских военнослужащих погибли, еще 9 получили ранения в результате нападения боевиков в окрестностях города Алеппо на севере страны, сообщил сирийский телеканал Al-Ikhbariya.“Террористы… нанесли удар противотанковой ракетой по армейскому автобусу к западу от Алеппо в районе Анджара. Погибли десять военнослужащих, еще 9 пострадали”, - передал телеканал со ссылкой на сирийский военный источник. Атака совершена утром в пятницу.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, алеппо, сирия