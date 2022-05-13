https://ria.ru/20220513/sanktsii-1788354477.html
ЕС хочет утвердить санкции против России пакетом, включая эмбарго на нефть
ЕС хочет утвердить санкции против России пакетом, включая эмбарго на нефть - РИА Новости, 13.05.2022
ЕС хочет утвердить санкции против России пакетом, включая эмбарго на нефть
ЕС намерен утвердить новые санкции против России пакетом, не планирует выносить нефтяное эмбарго на более поздний срок, сообщил журналистам в Брюсселе... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T15:46
2022-05-13T15:46
2022-05-13T15:46
экономика
евросоюз
санкции
россия
нефть
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БРЮССЕЛЬ, 13 мая - РИА Новости. ЕС намерен утвердить новые санкции против России пакетом, не планирует выносить нефтяное эмбарго на более поздний срок, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленый европейский источник.Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что министры иностранных дел союза на встрече 16 мая будут обсуждать новые антироссийские санкции, он рассчитывает, что решение будет найдено."Окончательное решение принимают государства... Предпочтительно было бы сохранить целостность пакета санкций, полагаю, что санкции будут приняты вместе", - сказал источник, отвечая на вопрос журналиста о том, не планируется ли разделить пакет и утвердить сначала индивидуальные санкции, отложив обсуждение нефтяного эмбарго.В настоящее время ЕС согласовывает шестой пакет антироссийских санкций, которые предусматривают отключение от SWIFT ряда банков, персональные санкции, запрет на вещание в ЕС трех российских телекомпаний, а также поэтапное введение эмбарго на российскую нефть. Ряд стран союза тормозят принятие пакета, опасаясь негативного влияния нефтяного эмбарго на свою экономику.
https://ria.ru/20220509/neft-1787696593.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, евросоюз, санкции, россия, нефть
ЕС хочет утвердить санкции против России пакетом, включая эмбарго на нефть
Источник: ЕС хочет утвердить новые санкции против России пакетом, включая нефтяное эмбарго
БРЮССЕЛЬ, 13 мая - РИА Новости. ЕС намерен утвердить новые санкции против России пакетом, не планирует выносить нефтяное эмбарго на более поздний срок, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленый европейский источник.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель
заявил, что министры иностранных дел союза на встрече 16 мая будут обсуждать новые антироссийские санкции, он рассчитывает, что решение будет найдено.
"Окончательное решение принимают государства... Предпочтительно было бы сохранить целостность пакета санкций, полагаю, что санкции будут приняты вместе", - сказал источник, отвечая на вопрос журналиста о том, не планируется ли разделить пакет и утвердить сначала индивидуальные санкции, отложив обсуждение нефтяного эмбарго.
В настоящее время ЕС согласовывает шестой пакет антироссийских санкций, которые предусматривают отключение от SWIFT ряда банков, персональные санкции, запрет на вещание в ЕС трех российских телекомпаний, а также поэтапное введение эмбарго на российскую нефть. Ряд стран союза тормозят принятие пакета, опасаясь негативного влияния нефтяного эмбарго на свою экономику.