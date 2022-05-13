Рейтинг@Mail.ru
ЕС хочет утвердить санкции против России пакетом, включая эмбарго на нефть - РИА Новости, 13.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220513/sanktsii-1788354477.html
ЕС хочет утвердить санкции против России пакетом, включая эмбарго на нефть
ЕС хочет утвердить санкции против России пакетом, включая эмбарго на нефть - РИА Новости, 13.05.2022
ЕС хочет утвердить санкции против России пакетом, включая эмбарго на нефть
ЕС намерен утвердить новые санкции против России пакетом, не планирует выносить нефтяное эмбарго на более поздний срок, сообщил журналистам в Брюсселе... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T15:46
2022-05-13T15:46
экономика
евросоюз
санкции
россия
нефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154884/60/1548846090_0:50:3058:1770_1920x0_80_0_0_cd0617e066534d2b87f66f6e3900ad6e.jpg
БРЮССЕЛЬ, 13 мая - РИА Новости. ЕС намерен утвердить новые санкции против России пакетом, не планирует выносить нефтяное эмбарго на более поздний срок, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленый европейский источник.Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что министры иностранных дел союза на встрече 16 мая будут обсуждать новые антироссийские санкции, он рассчитывает, что решение будет найдено."Окончательное решение принимают государства... Предпочтительно было бы сохранить целостность пакета санкций, полагаю, что санкции будут приняты вместе", - сказал источник, отвечая на вопрос журналиста о том, не планируется ли разделить пакет и утвердить сначала индивидуальные санкции, отложив обсуждение нефтяного эмбарго.В настоящее время ЕС согласовывает шестой пакет антироссийских санкций, которые предусматривают отключение от SWIFT ряда банков, персональные санкции, запрет на вещание в ЕС трех российских телекомпаний, а также поэтапное введение эмбарго на российскую нефть. Ряд стран союза тормозят принятие пакета, опасаясь негативного влияния нефтяного эмбарго на свою экономику.
https://ria.ru/20220509/neft-1787696593.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154884/60/1548846090_107:0:2838:2048_1920x0_80_0_0_6d03e380b50be0c19d31d14accc7234e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, евросоюз, санкции, россия, нефть
15:46 13.05.2022
 
ЕС хочет утвердить санкции против России пакетом, включая эмбарго на нефть

Источник: ЕС хочет утвердить новые санкции против России пакетом, включая нефтяное эмбарго

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкФлаги России и ЕС
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
Флаги России и ЕС. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 13 мая - РИА Новости. ЕС намерен утвердить новые санкции против России пакетом, не планирует выносить нефтяное эмбарго на более поздний срок, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленый европейский источник.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что министры иностранных дел союза на встрече 16 мая будут обсуждать новые антироссийские санкции, он рассчитывает, что решение будет найдено.
"Окончательное решение принимают государства... Предпочтительно было бы сохранить целостность пакета санкций, полагаю, что санкции будут приняты вместе", - сказал источник, отвечая на вопрос журналиста о том, не планируется ли разделить пакет и утвердить сначала индивидуальные санкции, отложив обсуждение нефтяного эмбарго.
В настоящее время ЕС согласовывает шестой пакет антироссийских санкций, которые предусматривают отключение от SWIFT ряда банков, персональные санкции, запрет на вещание в ЕС трех российских телекомпаний, а также поэтапное введение эмбарго на российскую нефть. Ряд стран союза тормозят принятие пакета, опасаясь негативного влияния нефтяного эмбарго на свою экономику.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
9 мая, 21:23Специальная военная операция на Украине
Bloomberg назвал остановку экспорта нефти из России самоубийством Запада
 
ЭкономикаЕвросоюзСанкцииРоссияНефть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала