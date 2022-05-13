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Кулеба раскритиковал Венгрию за позицию по эмбарго на российскую нефть - РИА Новости, 13.05.2022
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Кулеба раскритиковал Венгрию за позицию по эмбарго на российскую нефть
Кулеба раскритиковал Венгрию за позицию по эмбарго на российскую нефть - РИА Новости, 13.05.2022
Кулеба раскритиковал Венгрию за позицию по эмбарго на российскую нефть
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что принятие нового пакета европейских санкций против России без запрета на импорт нефти будет говорит о РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T14:40
2022-05-13T14:40
экономика
венгрия
украина
евросоюз
санкции
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что принятие нового пакета европейских санкций против России без запрета на импорт нефти будет говорит о "расколе" ЕС из-за позиции Венгрии."Если этот пакет будет принят без эмбарго на нефть, я считаю, что президент (России Владимир) Путин сможет отпраздновать, так как это будет первый случай, когда единство Европейского союза будет расколото из-за позиции одной страны – Венгрии", - заявил Кулеба, слова которого приводит агентство Франс Пресс.Глава украинского МИД также считает, что за позицией Будапешта стоит "больше политики, чем экономических аргументов".Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. В странах ЕС всерьез рассматривают возможность отказаться от российских нефти и газа, шестой пакет санкций ЕС предусматривает введение нефтяного эмбарго, но ряд стран ЕС, в частности, Венгрия, блокируют его принятие.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, отмечал и директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он, подчеркнув, что на деле еще меньше. Эксперты уверены, что вызванный санкциями против РФ рост цен на энергоресурсы в марте до рекордов не является пределом, заявляли в РФ.
https://ria.ru/20220511/neft-1787882338.html
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экономика, венгрия, украина, евросоюз, санкции
14:40 13.05.2022
 
Кулеба раскритиковал Венгрию за позицию по эмбарго на российскую нефть

Кулеба: санкции без эмбарго на российскую нефть станут свидетельством раскола Евросоюза

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что принятие нового пакета европейских санкций против России без запрета на импорт нефти будет говорит о "расколе" ЕС из-за позиции Венгрии.
"Если этот пакет будет принят без эмбарго на нефть, я считаю, что президент (России Владимир) Путин сможет отпраздновать, так как это будет первый случай, когда единство Европейского союза будет расколото из-за позиции одной страны – Венгрии", - заявил Кулеба, слова которого приводит агентство Франс Пресс.
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11 мая, 12:49Специальная военная операция на Украине
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Глава украинского МИД также считает, что за позицией Будапешта стоит "больше политики, чем экономических аргументов".
Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. В странах ЕС всерьез рассматривают возможность отказаться от российских нефти и газа, шестой пакет санкций ЕС предусматривает введение нефтяного эмбарго, но ряд стран ЕС, в частности, Венгрия, блокируют его принятие.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, отмечал и директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он, подчеркнув, что на деле еще меньше. Эксперты уверены, что вызванный санкциями против РФ рост цен на энергоресурсы в марте до рекордов не является пределом, заявляли в РФ.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
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