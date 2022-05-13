https://ria.ru/20220513/sanktsii-1788333303.html

Великобритания ввела санкции против бывшей жены Путина

Великобритания ввела санкции против бывшей жены Путина - РИА Новости, 13.05.2022

Великобритания ввела санкции против бывшей жены Путина

МИД Великобритании внес в санкционный список Людмилу Очеретную, как утверждается в документе британского ведомства - бывшую супругу президента России Владимира... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T14:34

2022-05-13T14:34

2022-05-13T14:39

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развод владимира и людмилы путиных

санкции в отношении россии

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ЛОНДОН, 13 мая - РИА Новости. МИД Великобритании внес в санкционный список Людмилу Очеретную, как утверждается в документе британского ведомства - бывшую супругу президента России Владимира Путина.Основанием для санкций указывается тот факт, что Очеретная (прежняя фамилия - Путина) - бывшая первая леди России, что, по мнению Лондона, якобы дает основания полагать, что она либо связана, либо сама является лицом, вовлеченным в ситуацию на Украине. Санкции предполагают заморозку активов, в случае их наличия, и запрет на въезд.В расширенный санкционный список также внесены, по утверждению британского внешнеполитического ведомства, "родственники и люди из близкого окружения" президента России.В их числе заместитель председателя правления группы "СОГАЗ" Михаил Путин, Игорь и Роман Путины (двоюродный брат и двоюродный племянник президента РФ), бизнесмен Михаил Шеломов, "близкий друг" Александр Плехов, сын "друга детства" Владимир Колбин, президент НПФ "Газфонд" Юрий Шамалов, юрист Юрий Хмарин, председатель правления банка "Россия" Михаил Клишин, а также бабушка олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Алины Кабаевой Анна Зацепилина.

https://ria.ru/20220513/sanktsii-1788309873.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, великобритания, россия, владимир путин, развод владимира и людмилы путиных, санкции в отношении россии