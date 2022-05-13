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Великобритания ввела санкции против бывшей жены Путина - РИА Новости, 13.05.2022
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Великобритания ввела санкции против бывшей жены Путина
Великобритания ввела санкции против бывшей жены Путина - РИА Новости, 13.05.2022
Великобритания ввела санкции против бывшей жены Путина
МИД Великобритании внес в санкционный список Людмилу Очеретную, как утверждается в документе британского ведомства - бывшую супругу президента России Владимира... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T14:34
2022-05-13T14:39
в мире
великобритания
россия
владимир путин
развод владимира и людмилы путиных
санкции в отношении россии
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ЛОНДОН, 13 мая - РИА Новости. МИД Великобритании внес в санкционный список Людмилу Очеретную, как утверждается в документе британского ведомства - бывшую супругу президента России Владимира Путина.Основанием для санкций указывается тот факт, что Очеретная (прежняя фамилия - Путина) - бывшая первая леди России, что, по мнению Лондона, якобы дает основания полагать, что она либо связана, либо сама является лицом, вовлеченным в ситуацию на Украине. Санкции предполагают заморозку активов, в случае их наличия, и запрет на въезд.В расширенный санкционный список также внесены, по утверждению британского внешнеполитического ведомства, "родственники и люди из близкого окружения" президента России.В их числе заместитель председателя правления группы "СОГАЗ" Михаил Путин, Игорь и Роман Путины (двоюродный брат и двоюродный племянник президента РФ), бизнесмен Михаил Шеломов, "близкий друг" Александр Плехов, сын "друга детства" Владимир Колбин, президент НПФ "Газфонд" Юрий Шамалов, юрист Юрий Хмарин, председатель правления банка "Россия" Михаил Клишин, а также бабушка олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Алины Кабаевой Анна Зацепилина.
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в мире, великобритания, россия, владимир путин, развод владимира и людмилы путиных, санкции в отношении россии
14:34 13.05.2022 (обновлено: 14:39 13.05.2022)
 
Великобритания ввела санкции против бывшей жены Путина

МИД Великобритании внес в санкционный список бывшую жену Путина Людмилу Очеретную

© РИА Новости / Сергей СубботинБывшая жена Владимира Путина Людмила Очеретная
Бывшая жена Владимира Путина Людмила Очеретная - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Сергей Субботин
Бывшая жена Владимира Путина Людмила Очеретная. Архивное фото
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ЛОНДОН, 13 мая - РИА Новости. МИД Великобритании внес в санкционный список Людмилу Очеретную, как утверждается в документе британского ведомства - бывшую супругу президента России Владимира Путина.
Основанием для санкций указывается тот факт, что Очеретная (прежняя фамилия - Путина) - бывшая первая леди России, что, по мнению Лондона, якобы дает основания полагать, что она либо связана, либо сама является лицом, вовлеченным в ситуацию на Украине. Санкции предполагают заморозку активов, в случае их наличия, и запрет на въезд.
В расширенный санкционный список также внесены, по утверждению британского внешнеполитического ведомства, "родственники и люди из близкого окружения" президента России.
В их числе заместитель председателя правления группы "СОГАЗ" Михаил Путин, Игорь и Роман Путины (двоюродный брат и двоюродный племянник президента РФ), бизнесмен Михаил Шеломов, "близкий друг" Александр Плехов, сын "друга детства" Владимир Колбин, президент НПФ "Газфонд" Юрий Шамалов, юрист Юрий Хмарин, председатель правления банка "Россия" Михаил Клишин, а также бабушка олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Алины Кабаевой Анна Зацепилина.
Алина Кабаева - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
Вчера, 13:18
Британия ввела санкции против Алины Кабаевой
 
В миреВеликобританияРоссияВладимир ПутинРазвод Владимира и Людмилы ПутиныхСанкции в отношении России
 
 
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