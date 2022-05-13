https://ria.ru/20220513/sanktsii-1788254819.html
Медведев: из-за санкций в мире возникнет новая архитектура безопасности
Медведев: из-за санкций в мире возникнет новая архитектура безопасности - РИА Новости, 13.05.2022
Медведев: из-за санкций в мире возникнет новая архитектура безопасности
Антироссийские санкции приведут к созданию новой архитектуры безопасности, в которой признаётся слабость вестернизированных концепций международных отношений,... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T09:40
2022-05-13T09:40
2022-05-13T09:40
безопасность
россия
санкции
дмитрий медведев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1b/1769811555_0:0:3079:1732_1920x0_80_0_0_f393808dd898f7ff1fb4bb0ec3b39860.jpg
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Антироссийские санкции приведут к созданию новой архитектуры безопасности, в которой признаётся слабость вестернизированных концепций международных отношений, кроме того, будут образованы новые, основанные на прагматических критериях международные альянсы стран, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале."В итоге будет создана новая архитектура безопасности, в которой де-факто, а потом и де-юре признаются сложившиеся реалии: а) слабость вестернизированных концепций международных отношений типа "Порядка, основанного на правилах" и пр. бессмысленного западного барахла; б) крах идеи американоцентричного мира; в) наличие уважаемых мировым сообществом интересов у тех стран, которые находятся в острой стадии противоречия с западным миром", - написал Медведев.Также, по его мнению, будут образованы новые международные альянсы стран. "Будут образованы новые международные альянсы стран, основанные на прагматических, а не идеологических англосаксонских критериях", - заявил Медведев.
https://ria.ru/20220509/nato-1787501825.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1b/1769811555_340:0:3069:2047_1920x0_80_0_0_cf56ec4907adada691a0cdf5cfe5f5d3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, санкции, дмитрий медведев
Медведев: из-за санкций в мире возникнет новая архитектура безопасности
Медведев: антироссийские санкции приведут к созданию новой архитектуры безопасности в мире
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости.
Антироссийские санкции приведут к созданию новой архитектуры безопасности, в которой признаётся слабость вестернизированных концепций международных отношений, кроме того, будут образованы новые, основанные на прагматических критериях международные альянсы стран, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале
.
"В итоге будет создана новая архитектура безопасности, в которой де-факто, а потом и де-юре признаются сложившиеся реалии: а) слабость вестернизированных концепций международных отношений типа "Порядка, основанного на правилах" и пр. бессмысленного западного барахла; б) крах идеи американоцентричного мира; в) наличие уважаемых мировым сообществом интересов у тех стран, которые находятся в острой стадии противоречия с западным миром", - написал Медведев.
Также, по его мнению, будут образованы новые международные альянсы стран. "Будут образованы новые международные альянсы стран, основанные на прагматических, а не идеологических англосаксонских критериях", - заявил Медведев.