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Медведев: из-за санкций в мире возникнет новая архитектура безопасности - РИА Новости, 13.05.2022
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Медведев: из-за санкций в мире возникнет новая архитектура безопасности
Медведев: из-за санкций в мире возникнет новая архитектура безопасности - РИА Новости, 13.05.2022
Медведев: из-за санкций в мире возникнет новая архитектура безопасности
Антироссийские санкции приведут к созданию новой архитектуры безопасности, в которой признаётся слабость вестернизированных концепций международных отношений,... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T09:40
2022-05-13T09:40
безопасность
россия
санкции
дмитрий медведев
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Антироссийские санкции приведут к созданию новой архитектуры безопасности, в которой признаётся слабость вестернизированных концепций международных отношений, кроме того, будут образованы новые, основанные на прагматических критериях международные альянсы стран, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале."В итоге будет создана новая архитектура безопасности, в которой де-факто, а потом и де-юре признаются сложившиеся реалии: а) слабость вестернизированных концепций международных отношений типа "Порядка, основанного на правилах" и пр. бессмысленного западного барахла; б) крах идеи американоцентричного мира; в) наличие уважаемых мировым сообществом интересов у тех стран, которые находятся в острой стадии противоречия с западным миром", - написал Медведев.Также, по его мнению, будут образованы новые международные альянсы стран. "Будут образованы новые международные альянсы стран, основанные на прагматических, а не идеологических англосаксонских критериях", - заявил Медведев.
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безопасность, россия, санкции, дмитрий медведев
09:40 13.05.2022
 
Медведев: из-за санкций в мире возникнет новая архитектура безопасности

Медведев: антироссийские санкции приведут к созданию новой архитектуры безопасности в мире

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Антироссийские санкции приведут к созданию новой архитектуры безопасности, в которой признаётся слабость вестернизированных концепций международных отношений, кроме того, будут образованы новые, основанные на прагматических критериях международные альянсы стран, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
"В итоге будет создана новая архитектура безопасности, в которой де-факто, а потом и де-юре признаются сложившиеся реалии: а) слабость вестернизированных концепций международных отношений типа "Порядка, основанного на правилах" и пр. бессмысленного западного барахла; б) крах идеи американоцентричного мира; в) наличие уважаемых мировым сообществом интересов у тех стран, которые находятся в острой стадии противоречия с западным миром", - написал Медведев.
Также, по его мнению, будут образованы новые международные альянсы стран. "Будут образованы новые международные альянсы стран, основанные на прагматических, а не идеологических англосаксонских критериях", - заявил Медведев.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
9 мая, 08:00
Нам очень НАТО. Что будет, если шведы и финны вступят в альянс
 
БезопасностьРоссияСанкцииДмитрий Медведев
 
 
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