https://ria.ru/20220513/sanktsii-1788254819.html

Медведев: из-за санкций в мире возникнет новая архитектура безопасности

Медведев: из-за санкций в мире возникнет новая архитектура безопасности - РИА Новости, 13.05.2022

Медведев: из-за санкций в мире возникнет новая архитектура безопасности

Антироссийские санкции приведут к созданию новой архитектуры безопасности, в которой признаётся слабость вестернизированных концепций международных отношений,... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T09:40

2022-05-13T09:40

2022-05-13T09:40

безопасность

россия

санкции

дмитрий медведев

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Антироссийские санкции приведут к созданию новой архитектуры безопасности, в которой признаётся слабость вестернизированных концепций международных отношений, кроме того, будут образованы новые, основанные на прагматических критериях международные альянсы стран, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале."В итоге будет создана новая архитектура безопасности, в которой де-факто, а потом и де-юре признаются сложившиеся реалии: а) слабость вестернизированных концепций международных отношений типа "Порядка, основанного на правилах" и пр. бессмысленного западного барахла; б) крах идеи американоцентричного мира; в) наличие уважаемых мировым сообществом интересов у тех стран, которые находятся в острой стадии противоречия с западным миром", - написал Медведев.Также, по его мнению, будут образованы новые международные альянсы стран. "Будут образованы новые международные альянсы стран, основанные на прагматических, а не идеологических англосаксонских критериях", - заявил Медведев.

https://ria.ru/20220509/nato-1787501825.html

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Ольга Фомченкова

безопасность, россия, санкции, дмитрий медведев