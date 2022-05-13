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Медведев предсказал усиление мирового энергетического кризиса - РИА Новости, 13.05.2022
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Медведев предсказал усиление мирового энергетического кризиса
Медведев предсказал усиление мирового энергетического кризиса - РИА Новости, 13.05.2022
Медведев предсказал усиление мирового энергетического кризиса
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медвелев считает, что в результате антироссийских санкций усилится энергетический кризис, продолжится рост цен на ископаемое... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T09:35
2022-05-13T09:35
экономика
россия
санкции
дмитрий медведев
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МОСКВА, 13 мая - РИА новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медвелев считает, что в результате антироссийских санкций усилится энергетический кризис, продолжится рост цен на ископаемое топливо.В своем Telegram-канале он опубликовал пост "Что будет дальше, или Мир после антироссийских санкций (совсем не прогноз)"."Усилится энергетический кризис в тех государствах, которые ввели "стреляющие в собственные ноги" санкции по поставкам российских энергоносителей, продолжится дальнейший рост цен на ископаемое топливо, замедлится развитие цифровой экономики в мире", - написал Медведев.
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экономика, россия, санкции, дмитрий медведев
09:35 13.05.2022
 
Медведев предсказал усиление мирового энергетического кризиса

Зампред СБ Медведев: из-за антироссийских санкций усилится мировой энергетический кризис

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 13 мая - РИА новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медвелев считает, что в результате антироссийских санкций усилится энергетический кризис, продолжится рост цен на ископаемое топливо.
В своем Telegram-канале он опубликовал пост "Что будет дальше, или Мир после антироссийских санкций (совсем не прогноз)".
"Усилится энергетический кризис в тех государствах, которые ввели "стреляющие в собственные ноги" санкции по поставкам российских энергоносителей, продолжится дальнейший рост цен на ископаемое топливо, замедлится развитие цифровой экономики в мире", - написал Медведев.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
2 мая, 08:00
Запад хочет российские ресурсы бесплатно
 
ЭкономикаРоссияСанкцииДмитрий Медведев
 
 
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