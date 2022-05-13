https://ria.ru/20220513/sanktsii-1788253928.html
Медведев предсказал усиление мирового энергетического кризиса
Медведев предсказал усиление мирового энергетического кризиса - РИА Новости, 13.05.2022
Медведев предсказал усиление мирового энергетического кризиса
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медвелев считает, что в результате антироссийских санкций усилится энергетический кризис, продолжится рост цен на ископаемое... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T09:35
2022-05-13T09:35
2022-05-13T09:35
экономика
россия
санкции
дмитрий медведев
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МОСКВА, 13 мая - РИА новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медвелев считает, что в результате антироссийских санкций усилится энергетический кризис, продолжится рост цен на ископаемое топливо.В своем Telegram-канале он опубликовал пост "Что будет дальше, или Мир после антироссийских санкций (совсем не прогноз)"."Усилится энергетический кризис в тех государствах, которые ввели "стреляющие в собственные ноги" санкции по поставкам российских энергоносителей, продолжится дальнейший рост цен на ископаемое топливо, замедлится развитие цифровой экономики в мире", - написал Медведев.
https://ria.ru/20220502/resursy-1786461336.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, санкции, дмитрий медведев
Медведев предсказал усиление мирового энергетического кризиса
Зампред СБ Медведев: из-за антироссийских санкций усилится мировой энергетический кризис