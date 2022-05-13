https://ria.ru/20220513/sanktsii-1788253928.html

Медведев предсказал усиление мирового энергетического кризиса

Медведев предсказал усиление мирового энергетического кризиса - РИА Новости, 13.05.2022

Медведев предсказал усиление мирового энергетического кризиса

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медвелев считает, что в результате антироссийских санкций усилится энергетический кризис, продолжится рост цен на ископаемое... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T09:35

2022-05-13T09:35

2022-05-13T09:35

экономика

россия

санкции

дмитрий медведев

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МОСКВА, 13 мая - РИА новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медвелев считает, что в результате антироссийских санкций усилится энергетический кризис, продолжится рост цен на ископаемое топливо.В своем Telegram-канале он опубликовал пост "Что будет дальше, или Мир после антироссийских санкций (совсем не прогноз)"."Усилится энергетический кризис в тех государствах, которые ввели "стреляющие в собственные ноги" санкции по поставкам российских энергоносителей, продолжится дальнейший рост цен на ископаемое топливо, замедлится развитие цифровой экономики в мире", - написал Медведев.

https://ria.ru/20220502/resursy-1786461336.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, санкции, дмитрий медведев