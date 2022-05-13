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Медведев рассказал, каким будет мир после санкций - РИА Новости, 13.05.2022
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Медведев рассказал, каким будет мир после санкций
Медведев рассказал, каким будет мир после санкций - РИА Новости, 13.05.2022
Медведев рассказал, каким будет мир после санкций
Последствиями антироссийских санкций неизбежно станут новые военные конфликты в нестабильных регионах, активизация террористов, которые воспользуются... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T09:09
2022-05-13T09:20
в мире
санкции
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Последствиями антироссийских санкций неизбежно станут новые военные конфликты в нестабильных регионах, активизация террористов, которые воспользуются противостоянием России и Запада, а также новые эпидемии, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Возникнут новые региональные военные конфликты в тех местах, где ситуация не находит мирного разрешения на протяжении многих лет, либо игнорируются существенные интересы крупных международных игроков", - написал Медведев в своём Telegram-канале.Он также считает, что неизбежно активизируются террористы," считающие, что внимание западных властей сегодня отвлечено на разборки с Россией"."Начнутся новые эпидемии, вызванные отказом от честного международного сотрудничества в санитарно-эпидемиологической сфере или прямыми фактами использования биологического оружия", - предупредил зампред Совбеза.
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в мире, санкции, россия, дмитрий медведев
09:09 13.05.2022 (обновлено: 09:20 13.05.2022)
 
Медведев рассказал, каким будет мир после санкций

Зампред СБ Медведев не исключил новых региональных конфликтов и эпидемий из-за санкций

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Последствиями антироссийских санкций неизбежно станут новые военные конфликты в нестабильных регионах, активизация террористов, которые воспользуются противостоянием России и Запада, а также новые эпидемии, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Возникнут новые региональные военные конфликты в тех местах, где ситуация не находит мирного разрешения на протяжении многих лет, либо игнорируются существенные интересы крупных международных игроков", - написал Медведев в своём Telegram-канале.
Он также считает, что неизбежно активизируются террористы," считающие, что внимание западных властей сегодня отвлечено на разборки с Россией".
"Начнутся новые эпидемии, вызванные отказом от честного международного сотрудничества в санитарно-эпидемиологической сфере или прямыми фактами использования биологического оружия", - предупредил зампред Совбеза.
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