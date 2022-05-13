https://ria.ru/20220513/sanktsii-1788249919.html

Медведев рассказал, каким будет мир после санкций

Медведев рассказал, каким будет мир после санкций - РИА Новости, 13.05.2022

Медведев рассказал, каким будет мир после санкций

Последствиями антироссийских санкций неизбежно станут новые военные конфликты в нестабильных регионах, активизация террористов, которые воспользуются... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T09:09

2022-05-13T09:09

2022-05-13T09:20

в мире

санкции

россия

дмитрий медведев

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Последствиями антироссийских санкций неизбежно станут новые военные конфликты в нестабильных регионах, активизация террористов, которые воспользуются противостоянием России и Запада, а также новые эпидемии, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Возникнут новые региональные военные конфликты в тех местах, где ситуация не находит мирного разрешения на протяжении многих лет, либо игнорируются существенные интересы крупных международных игроков", - написал Медведев в своём Telegram-канале.Он также считает, что неизбежно активизируются террористы," считающие, что внимание западных властей сегодня отвлечено на разборки с Россией"."Начнутся новые эпидемии, вызванные отказом от честного международного сотрудничества в санитарно-эпидемиологической сфере или прямыми фактами использования биологического оружия", - предупредил зампред Совбеза.

https://ria.ru/20220424/sanktsii-1785088356.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, санкции, россия, дмитрий медведев