https://ria.ru/20220513/rutub-1788382063.html
Positive Technologies занимается хронологией взлома RuTube
Positive Technologies занимается хронологией взлома RuTube - РИА Новости, 13.05.2022
Positive Technologies занимается хронологией взлома RuTube
Специалисты из Positive Technologies занимаются определением хронологии действий взлома RuTube, видеохостинг содействует расследованию, которое проводят... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T16:55
2022-05-13T16:55
2022-05-13T16:58
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positive technologies
rutube
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Специалисты из Positive Technologies занимаются определением хронологии действий взлома RuTube, видеохостинг содействует расследованию, которое проводят сотрудники правоохранительных органов, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор видеохостинга Александр Моисеев.Моисеев подтвердил, что заявление подано в правоохранительные органы. Он добавил, что сейчас идет полномасштабное расследование, но отметил - "о результатах пока рано говорить"."Специалисты из Positive Technologies занимаются определением хронологии действий злоумышленника, сбором данных об особенностях использованного технического инструментария и прочее. Мы содействуем расследованию, предоставляя все необходимые данные", - сказал Моисеев.В День Победы видеохостинг подвергся сильнейшей хакерской атаке. Более 50 специалистов RuTube работали непрерывно двое суток над восстановлением платформы, после чего доступ частично был открыт 11 мая вечером.
https://ria.ru/20220513/bezrukov-1788325077.html
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в мире, технологии, positive technologies, rutube
16:55 13.05.2022 (обновлено: 16:58 13.05.2022)
Positive Technologies занимается хронологией взлома RuTube
Гендиректор Моисеев: Positive Technologies занимается хронологией действий взлома RuTube