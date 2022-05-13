https://ria.ru/20220513/rutub-1788382063.html

Positive Technologies занимается хронологией взлома RuTube

Positive Technologies занимается хронологией взлома RuTube - РИА Новости, 13.05.2022

Positive Technologies занимается хронологией взлома RuTube

Специалисты из Positive Technologies занимаются определением хронологии действий взлома RuTube, видеохостинг содействует расследованию, которое проводят... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T16:55

2022-05-13T16:55

2022-05-13T16:58

в мире

технологии

positive technologies

rutube

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Специалисты из Positive Technologies занимаются определением хронологии действий взлома RuTube, видеохостинг содействует расследованию, которое проводят сотрудники правоохранительных органов, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор видеохостинга Александр Моисеев.Моисеев подтвердил, что заявление подано в правоохранительные органы. Он добавил, что сейчас идет полномасштабное расследование, но отметил - "о результатах пока рано говорить"."Специалисты из Positive Technologies занимаются определением хронологии действий злоумышленника, сбором данных об особенностях использованного технического инструментария и прочее. Мы содействуем расследованию, предоставляя все необходимые данные", - сказал Моисеев.В День Победы видеохостинг подвергся сильнейшей хакерской атаке. Более 50 специалистов RuTube работали непрерывно двое суток над восстановлением платформы, после чего доступ частично был открыт 11 мая вечером.

https://ria.ru/20220513/bezrukov-1788325077.html

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в мире, технологии, positive technologies, rutube