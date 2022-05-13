https://ria.ru/20220513/rumyniya-1788339583.html
Посол в Бухаресте заявил о финансовом давлении
Посол в Бухаресте заявил о финансовом давлении - РИА Новости, 13.05.2022
Посол в Бухаресте заявил о финансовом давлении
На посольство РФ в Румынии оказывается финансовое давление, заявил посол России в Бухаресте Валерий Кузьмин. РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T14:55
2022-05-13T14:55
2022-05-13T15:11
в мире
россия
румыния
бухарест
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. На посольство РФ в Румынии оказывается финансовое давление, заявил посол России в Бухаресте Валерий Кузьмин."Особенно чувствительно финансовое давление, которое все больше ощущается нашим посольством, поскольку наш банк, который представляется филиалом голландского банка, то отделение, в котором мы имеем наши счета, он, в соответствии со своим пониманием европейских санкций объявил, что на нашем счету может быть депозит не более 100 тысяч евро", - сказал Кузьмин в эфире канала "Россия 24".По словам дипломата, дипмиссия уже второй месяц ждет от МИД прояснения ситуации.
https://ria.ru/20220413/zamorozka-1783372047.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, румыния, бухарест, санкции в отношении россии
14:55 13.05.2022 (обновлено: 15:11 13.05.2022)
Посол в Бухаресте заявил о финансовом давлении
Посол в Бухаресте Кузьмин: на дипломатическое ведомство оказывают финансовое давление