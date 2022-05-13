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Посол в Бухаресте заявил о финансовом давлении - РИА Новости, 13.05.2022
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Посол в Бухаресте заявил о финансовом давлении
Посол в Бухаресте заявил о финансовом давлении - РИА Новости, 13.05.2022
Посол в Бухаресте заявил о финансовом давлении
На посольство РФ в Румынии оказывается финансовое давление, заявил посол России в Бухаресте Валерий Кузьмин. РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T14:55
2022-05-13T15:11
в мире
россия
румыния
бухарест
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. На посольство РФ в Румынии оказывается финансовое давление, заявил посол России в Бухаресте Валерий Кузьмин."Особенно чувствительно финансовое давление, которое все больше ощущается нашим посольством, поскольку наш банк, который представляется филиалом голландского банка, то отделение, в котором мы имеем наши счета, он, в соответствии со своим пониманием европейских санкций объявил, что на нашем счету может быть депозит не более 100 тысяч евро", - сказал Кузьмин в эфире канала "Россия 24".По словам дипломата, дипмиссия уже второй месяц ждет от МИД прояснения ситуации.
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в мире, россия, румыния, бухарест, санкции в отношении россии
14:55 13.05.2022 (обновлено: 15:11 13.05.2022)
 
Посол в Бухаресте заявил о финансовом давлении

Посол в Бухаресте Кузьмин: на дипломатическое ведомство оказывают финансовое давление

© AP Photo / Andreea AlexandruСотрудники правоохранительных органов у здания посольства России в Бухаресте, Румыния
Сотрудники правоохранительных органов у здания посольства России в Бухаресте, Румыния - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© AP Photo / Andreea Alexandru
Сотрудники правоохранительных органов у здания посольства России в Бухаресте, Румыния. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. На посольство РФ в Румынии оказывается финансовое давление, заявил посол России в Бухаресте Валерий Кузьмин.
"Особенно чувствительно финансовое давление, которое все больше ощущается нашим посольством, поскольку наш банк, который представляется филиалом голландского банка, то отделение, в котором мы имеем наши счета, он, в соответствии со своим пониманием европейских санкций объявил, что на нашем счету может быть депозит не более 100 тысяч евро", - сказал Кузьмин в эфире канала "Россия 24".
По словам дипломата, дипмиссия уже второй месяц ждет от МИД прояснения ситуации.
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