https://ria.ru/20220513/rumyniya-1788339583.html

Посол в Бухаресте заявил о финансовом давлении

Посол в Бухаресте заявил о финансовом давлении - РИА Новости, 13.05.2022

Посол в Бухаресте заявил о финансовом давлении

На посольство РФ в Румынии оказывается финансовое давление, заявил посол России в Бухаресте Валерий Кузьмин. РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T14:55

2022-05-13T14:55

2022-05-13T15:11

в мире

россия

румыния

бухарест

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. На посольство РФ в Румынии оказывается финансовое давление, заявил посол России в Бухаресте Валерий Кузьмин."Особенно чувствительно финансовое давление, которое все больше ощущается нашим посольством, поскольку наш банк, который представляется филиалом голландского банка, то отделение, в котором мы имеем наши счета, он, в соответствии со своим пониманием европейских санкций объявил, что на нашем счету может быть депозит не более 100 тысяч евро", - сказал Кузьмин в эфире канала "Россия 24".По словам дипломата, дипмиссия уже второй месяц ждет от МИД прояснения ситуации.

https://ria.ru/20220413/zamorozka-1783372047.html

россия

румыния

бухарест

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, румыния, бухарест, санкции в отношении россии