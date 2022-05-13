https://ria.ru/20220513/raskhody-1788279530.html
Расходы федерального бюджета с начала года выросли почти на четверть
Расходы федерального бюджета с начала года выросли почти на четверть - РИА Новости, 13.05.2022
Расходы федерального бюджета с начала года выросли почти на четверть
Расходы федерального бюджета в январе-апреле 2022 года выросли почти на четверть к тому же периоду прошлого года, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин,... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T11:35
2022-05-13T11:35
2022-05-13T13:03
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Расходы федерального бюджета в январе-апреле 2022 года выросли почти на четверть к тому же периоду прошлого года, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на совещании о ходе исполнения федерального бюджета.За прошедшие четыре месяца, по его словам, доходы бюджета РФ существенно выросли – в основном за счет резкого роста поступлений от экспорта нефти и газа."Ситуация с доходами также позволила увеличить и расходы. Они выросли почти на четверть относительно аналогичного периода прошлого года", - сказал премьер.Позитивная динамика доходов, по его словам, позволила правительству существенно увеличить резервный фонд. "В начале мая принято решение направить в него дополнительно почти 800 миллиардов рублей. А в целом с начала года он пополнился почти на 1,4 триллиона рублей. Это важный ресурс, который будет использован финансирования мероприятий по поддержке наших граждан и экономики", - сообщил Мишустин.Он отметил, что поддержка государства экономике оказывается оперативно: уже было поддержано авансирование проектов развития, наращивается помощь регионам.
https://ria.ru/20220513/ekonomika-1788277867.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, михаил мишустин
11:35 13.05.2022 (обновлено: 13:03 13.05.2022)
Расходы федерального бюджета с начала года выросли почти на четверть
Мишустин: расходы федерального бюджета в январе-апреле 2022 года выросли почти на четверть
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Расходы федерального бюджета в январе-апреле 2022 года выросли почти на четверть к тому же периоду прошлого года, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на совещании о ходе исполнения федерального бюджета.
За прошедшие четыре месяца, по его словам, доходы бюджета РФ
существенно выросли – в основном за счет резкого роста поступлений от экспорта нефти и газа.
"Ситуация с доходами также позволила увеличить и расходы. Они выросли почти на четверть относительно аналогичного периода прошлого года", - сказал премьер.
Позитивная динамика доходов, по его словам, позволила правительству существенно увеличить резервный фонд. "В начале мая принято решение направить в него дополнительно почти 800 миллиардов рублей. А в целом с начала года он пополнился почти на 1,4 триллиона рублей. Это важный ресурс, который будет использован финансирования мероприятий по поддержке наших граждан и экономики", - сообщил Мишустин.
Он отметил, что поддержка государства экономике оказывается оперативно: уже было поддержано авансирование проектов развития, наращивается помощь регионам.