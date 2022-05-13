https://ria.ru/20220513/putin-1788427257.html

Путин и Рахмон обсудили координацию в рамках ОДКБ перед встречей в Москве

Путин и Рахмон обсудили координацию в рамках ОДКБ перед встречей в Москве - РИА Новости, 13.05.2022

Путин и Рахмон обсудили координацию в рамках ОДКБ перед встречей в Москве

Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон по телефону обсудили координацию в рамках ОДКБ, в том числе в контексте предстоящей 16... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T19:21

2022-05-13T19:21

2022-05-13T19:33

москва

одкб

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон по телефону обсудили координацию в рамках ОДКБ, в том числе в контексте предстоящей 16 мая в Москве встречи лидеров членов организации, сообщает пресс-служба Кремля."Затронуты также вопросы координации в рамках Организации Договора о коллективной безопасности, в том числе в контексте предстоящей 16 мая в Москве встречи лидеров государств-членов ОДКБ", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220512/odkb-1788140791.html

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