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Путин и Рахмон обсудили координацию в рамках ОДКБ перед встречей в Москве - РИА Новости, 13.05.2022
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Путин и Рахмон обсудили координацию в рамках ОДКБ перед встречей в Москве
Путин и Рахмон обсудили координацию в рамках ОДКБ перед встречей в Москве - РИА Новости, 13.05.2022
Путин и Рахмон обсудили координацию в рамках ОДКБ перед встречей в Москве
Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон по телефону обсудили координацию в рамках ОДКБ, в том числе в контексте предстоящей 16... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T19:21
2022-05-13T19:33
москва
одкб
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон по телефону обсудили координацию в рамках ОДКБ, в том числе в контексте предстоящей 16 мая в Москве встречи лидеров членов организации, сообщает пресс-служба Кремля."Затронуты также вопросы координации в рамках Организации Договора о коллективной безопасности, в том числе в контексте предстоящей 16 мая в Москве встречи лидеров государств-членов ОДКБ", - говорится в сообщении.
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москва, одкб
19:21 13.05.2022 (обновлено: 19:33 13.05.2022)
 
Путин и Рахмон обсудили координацию в рамках ОДКБ перед встречей в Москве

Кремль: Путин и Рахмон обсудили координацию в рамках ОДКБ перед встречей в Москве 16 мая

© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкПрезидент Таджикистана Эмомали Рахмон во время заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон по телефону обсудили координацию в рамках ОДКБ, в том числе в контексте предстоящей 16 мая в Москве встречи лидеров членов организации, сообщает пресс-служба Кремля.
"Затронуты также вопросы координации в рамках Организации Договора о коллективной безопасности, в том числе в контексте предстоящей 16 мая в Москве встречи лидеров государств-членов ОДКБ", - говорится в сообщении.
Флаги стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
12 мая, 15:27
Лидеры ОДКБ обсудят совершенствование системы коллективной безопасности
 
МоскваОДКБ
 
 
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