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В Европе оценили потери от отсутствия российских туристов - РИА Новости, 13.05.2022
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Туризм
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В Европе оценили потери от отсутствия российских туристов
В Европе оценили потери от отсутствия российских туристов - РИА Новости, 13.05.2022
В Европе оценили потери от отсутствия российских туристов
В Европе оценили влияние российско-украинского конфликта на восстановление туристического сектора после пандемии, сообщает АТОР. РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T10:56
2022-05-13T10:56
туризм
туризм
новости - туризм
европа
украина
кипр
ассоциация туроператоров россии (атор)
белоруссия
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. В Европе оценили влияние российско-украинского конфликта на восстановление туристического сектора после пандемии, сообщает АТОР.Европейская комиссия по путешествиям (ETC) опубликовала ежеквартальный доклад, в котором было проанализировано влияние на индустрию пандемии COVID-19, экономических и геополитических факторов.По оценкам ETC, европейский туризм продолжит восстанавливаться в 2022 году, хотя и более медленными темпами, чем предполагалось ранее.Прогнозируется, что в 2022 году число международных туристов, прибывающих в Европу, будет на 30 процентов ниже, чем в 2019 году. При этом эксперты ожидают полного восстановления внутриевропейских поездок в текущем году до уровня 2019 года, в то время как поток иностранных гостей в страны Европы вернется к допандемийным показателя только к 2025 году.Количество туристических прибытий в Европу в первом квартале оказалось на 43 процента меньше в сравнении с тем же периодом 2019 года.Наименьшие показатели отставания от допандемийного уровня турпотока показали две страны: это Сербия (11 процентов) и Турция (12 процентов). В неплохом состоянии отрасль находится в Болгарии (минус 18 процентов к показателям доковидного периода), Австрии (минус 33 процента), Испания и Монако (по минус 34 процента), а также Хорватии (минус 37 процентов к 2019 году).По мнению ETC, в 2022 году Западная Европа станет самым посещаемым регионом мира, несмотря на то, что турпоток туда будет отставать на четверть от уровня 2019 года.Эксперты признают: российско-украинский конфликт уже влияет на турсектор Европы. В краткосрочной перспективе от этого больше всего пострадают соседние страны, индустрия гостеприимства которых сильнее всего зависит от путешественников из противостоящих государств.Это Кипр, Черногория, Латвия, Финляндия, Эстония и Литва, где доля только россиян в 2019 году была выше десяти процентов.Кроме того, с учетом высоких трат наших сограждан на отдыхе в Европе, потери европейских стран будут еще более чувствительными. В отчете говорится, что в 2019 году доля расходов российских туристов в Черногории составила 34 процента от общего показателя международных путешественников там. На Кипре — 25 процентов, в Латвии — 16 процентов.Помимо прямых последствий сокращения поездок как из России, так и из Украины, конфликт создал и другие проблемы для европейского турсектора. Так, антироссийские санкции будут способствовать росту цен на авиакеросин и билеты на самолет. Европейские перевозчики уже предупреждают о скором подорожании авиаперелетов на 10-15 процентов.К тому же растущие расходы европейцев на продукты питания могут снизить интерес к путешествиям в регионе, а закрытие воздушного пространства России, Украины, Молдавии и Белоруссии приведет к росту стоимости визитов в Азию.
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туризм, новости - туризм, европа, украина, кипр, ассоциация туроператоров россии (атор), белоруссия, молдавия, литва, турция, черногория, авиабилеты, россия, латвия, хорватия, финляндия
10:56 13.05.2022
 
В Европе оценили потери от отсутствия российских туристов

Эксперты рассказали, что туризм в ЕС восстановится после конфликта на Украине в 2025 году

© Depositphotos / IuliiaVerstaBOБоко-которская бухта
Боко-которская бухта - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© Depositphotos / IuliiaVerstaBO
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. В Европе оценили влияние российско-украинского конфликта на восстановление туристического сектора после пандемии, сообщает АТОР.
Европейская комиссия по путешествиям (ETC) опубликовала ежеквартальный доклад, в котором было проанализировано влияние на индустрию пандемии COVID-19, экономических и геополитических факторов.
По оценкам ETC, европейский туризм продолжит восстанавливаться в 2022 году, хотя и более медленными темпами, чем предполагалось ранее.
Прогнозируется, что в 2022 году число международных туристов, прибывающих в Европу, будет на 30 процентов ниже, чем в 2019 году. При этом эксперты ожидают полного восстановления внутриевропейских поездок в текущем году до уровня 2019 года, в то время как поток иностранных гостей в страны Европы вернется к допандемийным показателя только к 2025 году.
Количество туристических прибытий в Европу в первом квартале оказалось на 43 процента меньше в сравнении с тем же периодом 2019 года.
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Наименьшие показатели отставания от допандемийного уровня турпотока показали две страны: это Сербия (11 процентов) и Турция (12 процентов). В неплохом состоянии отрасль находится в Болгарии (минус 18 процентов к показателям доковидного периода), Австрии (минус 33 процента), Испания и Монако (по минус 34 процента), а также Хорватии (минус 37 процентов к 2019 году).
По мнению ETC, в 2022 году Западная Европа станет самым посещаемым регионом мира, несмотря на то, что турпоток туда будет отставать на четверть от уровня 2019 года.
Эксперты признают: российско-украинский конфликт уже влияет на турсектор Европы. В краткосрочной перспективе от этого больше всего пострадают соседние страны, индустрия гостеприимства которых сильнее всего зависит от путешественников из противостоящих государств.
Это Кипр, Черногория, Латвия, Финляндия, Эстония и Литва, где доля только россиян в 2019 году была выше десяти процентов.
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Кроме того, с учетом высоких трат наших сограждан на отдыхе в Европе, потери европейских стран будут еще более чувствительными. В отчете говорится, что в 2019 году доля расходов российских туристов в Черногории составила 34 процента от общего показателя международных путешественников там. На Кипре — 25 процентов, в Латвии — 16 процентов.
Помимо прямых последствий сокращения поездок как из России, так и из Украины, конфликт создал и другие проблемы для европейского турсектора. Так, антироссийские санкции будут способствовать росту цен на авиакеросин и билеты на самолет. Европейские перевозчики уже предупреждают о скором подорожании авиаперелетов на 10-15 процентов.
К тому же растущие расходы европейцев на продукты питания могут снизить интерес к путешествиям в регионе, а закрытие воздушного пространства России, Украины, Молдавии и Белоруссии приведет к росту стоимости визитов в Азию.
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