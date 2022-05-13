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Премьер-министр будет управлять ОАЭ до избрания нового президента - РИА Новости, 13.05.2022
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Премьер-министр будет управлять ОАЭ до избрания нового президента
Премьер-министр будет управлять ОАЭ до избрания нового президента - РИА Новости, 13.05.2022
Премьер-министр будет управлять ОАЭ до избрания нового президента
Вице-президент, премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая Мухаммед бен Рашид Аль Мактум будет исполнять обязанности президента страны после кончины главы... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T15:02
2022-05-13T15:06
в мире
дубай
оаэ
абу-даби
халифа бен зейид аль нахайян
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ДОХА, 13 мая - РИА Новости. Вице-президент, премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая Мухаммед бен Рашид Аль Мактум будет исполнять обязанности президента страны после кончины главы государства Халифы бен Зейда Аль Нахайяна до избрания нового президента, сообщил телеканал "Аль-Арабия"."Согласно конституции ОАЭ, вице-президент и премьер-министр Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, правитель Дубая, будет исполнять обязанности президента до тех пор, пока федеральный совет, объединяющий правителей семи эмиратов, не соберется в течение 30 дней для избрания нового президента", - отметил вещающий из Дубая телеканал.При этом наибольшие шансы быть избранным президентом страны имеет наследный принц столичного эмирата Абу-Даби Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян, который в последние годы был фактическим правителем ОАЭ из-за продолжительной болезни бывшего президента.
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дубай
оаэ
абу-даби
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в мире, дубай, оаэ, абу-даби, халифа бен зейид аль нахайян
15:02 13.05.2022 (обновлено: 15:06 13.05.2022)
 
Премьер-министр будет управлять ОАЭ до избрания нового президента

Премьер-министр Мухаммед бен Рашид Аль Мактум будет управлять ОАЭ после смерти президента

© РИА Новости / Светлана Баева Вид на Дубай
Вид на Дубай - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Светлана Баева
Вид на Дубай. Архивное фото
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ДОХА, 13 мая - РИА Новости. Вице-президент, премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая Мухаммед бен Рашид Аль Мактум будет исполнять обязанности президента страны после кончины главы государства Халифы бен Зейда Аль Нахайяна до избрания нового президента, сообщил телеканал "Аль-Арабия".
"Согласно конституции ОАЭ, вице-президент и премьер-министр Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, правитель Дубая, будет исполнять обязанности президента до тех пор, пока федеральный совет, объединяющий правителей семи эмиратов, не соберется в течение 30 дней для избрания нового президента", - отметил вещающий из Дубая телеканал.
При этом наибольшие шансы быть избранным президентом страны имеет наследный принц столичного эмирата Абу-Даби Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян, который в последние годы был фактическим правителем ОАЭ из-за продолжительной болезни бывшего президента.
Халифа ибн Заид Аль Нахайян - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
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В миреДубайОАЭАбу-ДабиХалифа бен Зейид Аль Нахайян
 
 
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