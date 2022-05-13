https://ria.ru/20220513/prazdniki-1788245189.html

Чернышенко рассказал о загрузке отелей на майские праздники

Чернышенко рассказал о загрузке отелей на майские праздники - РИА Новости, 13.05.2022

Чернышенко рассказал о загрузке отелей на майские праздники

Загрузка отелей в майские праздники в Краснодаре и Ставрополье составила около 80%, а в Московской области – до 90%, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T08:09

2022-05-13T08:09

2022-05-13T08:09

туризм

новости - туризм

россия

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1a/1733949329_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_c94ea98615607a6ebba7eee6cfd6d71a.jpg

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Загрузка отелей в майские праздники в Краснодаре и Ставрополье составила около 80%, а в Московской области – до 90%, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во время совещания по итогам организации отдыха россиян на майские с участием Ростуризма, Минтранса и других ведомств."Майские праздники показали готовность регионов к приему большого наплыва туристов. Традиционно наиболее популярными направлениями стали Санкт-Петербург, Москва и Московская область, а также Краснодарский и Ставропольский края. Загрузка отелей в майские праздники на юге страны составила около 80%. Так, в Краснодаре и Ставрополье она составила около 80%, а в Московской области – до 90%", - сказал Чернышенко, слова которого привели в сообщении аппарата вице-премьера.Он отметил, что Ростуризмом и ФАС постоянно ведется мониторинг цен на гостиницы, транспорт, а также смежные туристические услуги. "Благодаря майским выходным мы увидели узкие места. Например, в ряде регионов фиксируется повышенная нагрузка на места размещения. Ростуризму совместно с этими субъектами необходимо проработать создание дополнительной инфраструктуры. В частности, модульных отелей для расширения номерного фонда к летнему сезону. Минтрансу важно помогать в своевременном обеспечении дополнительным транспортном популярных направлений в пиковые периоды, чтобы обеспечить доступность билетов для россиян", - добавил он.Вице-премьер также поручил Ростуризму совместно с ФАС продолжать постоянный мониторинг цен, оперативно анализировать поступающую от туристов обратную связь и давать адекватную реакцию на комментарии граждан. В частности, принимать возможные меры по стабилизации цен.В Ростуризме, в свою очередь, отметили, что за счет принимаемых мер удалось не допустить существенного роста цен на гостиницы и санатории и обеспечить доступность отдыха для россиян. "Что касается цен на отдых, то мы совместно с Федеральной антимонопольной службой ведем постоянный мониторинг ситуации. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года резкого роста стоимости номеров в наиболее популярных отелях категории три звезды не наблюдается. Средняя цена за ночь составляет около 4 тысяч рублей", - сказала глава ведомства Зарина Догузова, слова которой привели в сообщении."Минтранс отметил, что несмотря на увеличение времени полета на юг России, рост стоимости билетов не превышает 10%, а по ряду направлений, например, из Владивостока, Новосибирска и Санкт-Петербурга, произошло снижение цен. Этого удалось достичь благодаря разработанным правительством мерам поддержки. А аэропорты Минеральных Вод и Сочи становятся международными транспортными хабами", - заключили в аппарате вице-премьера.

https://ria.ru/20220510/adler-1787058474.html

https://ria.ru/20220506/puteshestviya-1786977693.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новости - туризм, россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), федеральная антимонопольная служба (фас россии)