Чернышенко рассказал о загрузке отелей на майские праздники
Чернышенко: в майские праздники загрузка отелей на юге России составила около 80 процентов
Города России. Сочи. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Загрузка отелей в майские праздники в Краснодаре и Ставрополье составила около 80%, а в Московской области – до 90%, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во время совещания по итогам организации отдыха россиян на майские с участием Ростуризма, Минтранса и других ведомств.
"Майские праздники показали готовность регионов к приему большого наплыва туристов. Традиционно наиболее популярными направлениями стали Санкт-Петербург, Москва и Московская область, а также Краснодарский и Ставропольский края. Загрузка отелей в майские праздники на юге страны составила около 80%. Так, в Краснодаре и Ставрополье она составила около 80%, а в Московской области – до 90%", - сказал Чернышенко, слова которого привели в сообщении аппарата вице-премьера.
Он отметил, что Ростуризмом и ФАС постоянно ведется мониторинг цен на гостиницы, транспорт, а также смежные туристические услуги. "Благодаря майским выходным мы увидели узкие места. Например, в ряде регионов фиксируется повышенная нагрузка на места размещения. Ростуризму совместно с этими субъектами необходимо проработать создание дополнительной инфраструктуры. В частности, модульных отелей для расширения номерного фонда к летнему сезону. Минтрансу важно помогать в своевременном обеспечении дополнительным транспортном популярных направлений в пиковые периоды, чтобы обеспечить доступность билетов для россиян", - добавил он.
Вице-премьер также поручил Ростуризму совместно с ФАС продолжать постоянный мониторинг цен, оперативно анализировать поступающую от туристов обратную связь и давать адекватную реакцию на комментарии граждан. В частности, принимать возможные меры по стабилизации цен.
В Ростуризме, в свою очередь, отметили, что за счет принимаемых мер удалось не допустить существенного роста цен на гостиницы и санатории и обеспечить доступность отдыха для россиян. "Что касается цен на отдых, то мы совместно с Федеральной антимонопольной службой ведем постоянный мониторинг ситуации. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года резкого роста стоимости номеров в наиболее популярных отелях категории три звезды не наблюдается. Средняя цена за ночь составляет около 4 тысяч рублей", - сказала глава ведомства Зарина Догузова, слова которой привели в сообщении.
"Минтранс отметил, что несмотря на увеличение времени полета на юг России, рост стоимости билетов не превышает 10%, а по ряду направлений, например, из Владивостока, Новосибирска и Санкт-Петербурга, произошло снижение цен. Этого удалось достичь благодаря разработанным правительством мерам поддержки. А аэропорты Минеральных Вод и Сочи становятся международными транспортными хабами", - заключили в аппарате вице-премьера.