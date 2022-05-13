https://ria.ru/20220513/pozhar-1788447469.html

Более 25 человек погибли в Дели при пожаре

Более 25 человек погибли в Дели при пожаре - РИА Новости, 13.05.2022

Более 25 человек погибли в Дели при пожаре

Двадцать шесть человек погибли и более 40 получили ранения при пожаре в столице Индии, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на полицию столицы страны. РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T22:08

2022-05-13T22:08

2022-05-13T22:08

в мире

дели

индия

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НЬЮ-ДЕЛИ, 13 мая – РИА Новости. Двадцать шесть человек погибли и более 40 получили ранения при пожаре в столице Индии, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на полицию столицы страны."К настоящему времени было обнаружено 26 тел. Более 40 человек получили ожоги и были госпитализированы", - сообщили представители полиции.Пожар вспыхнул в коммерческом здании на западе города. По данным полиции, из здания были спасены около 70 человек, при этом число погибших и пострадавших может вырасти, поскольку пожарные не прошли еще на один этаж.Президент Индии выразил соболезнования семьям погибших в пожаре."Огорчен трагическим пожаром в здании в Дели. Мои соболезнования семьям погибших. Я желаю скорейшего выздоровления раненым", - сообщил в Twitter офис президента.

https://ria.ru/20220513/pozhar-1788435135.html

дели

индия

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, дели, индия