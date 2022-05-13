Рейтинг@Mail.ru
Более 25 человек погибли в Дели при пожаре - РИА Новости, 13.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220513/pozhar-1788447469.html
Более 25 человек погибли в Дели при пожаре
Более 25 человек погибли в Дели при пожаре - РИА Новости, 13.05.2022
Более 25 человек погибли в Дели при пожаре
Двадцать шесть человек погибли и более 40 получили ранения при пожаре в столице Индии, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на полицию столицы страны. РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T22:08
2022-05-13T22:08
в мире
дели
индия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1d/1730433901_0:322:3067:2047_1920x0_80_0_0_eac89753b58ec9f9b1d7c37a63d4f1f7.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 13 мая – РИА Новости. Двадцать шесть человек погибли и более 40 получили ранения при пожаре в столице Индии, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на полицию столицы страны."К настоящему времени было обнаружено 26 тел. Более 40 человек получили ожоги и были госпитализированы", - сообщили представители полиции.Пожар вспыхнул в коммерческом здании на западе города. По данным полиции, из здания были спасены около 70 человек, при этом число погибших и пострадавших может вырасти, поскольку пожарные не прошли еще на один этаж.Президент Индии выразил соболезнования семьям погибших в пожаре."Огорчен трагическим пожаром в здании в Дели. Мои соболезнования семьям погибших. Я желаю скорейшего выздоровления раненым", - сообщил в Twitter офис президента.
https://ria.ru/20220513/pozhar-1788435135.html
дели
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1d/1730433901_53:0:2782:2047_1920x0_80_0_0_92ba82faeffd274503fbd421130900d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дели, индия
22:08 13.05.2022
 
Более 25 человек погибли в Дели при пожаре

Более 25 человек погибли и более 40 пострадали при пожаре в Дели

© РИА Новости / Идрис Мухамед / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи возле больницы в Дели
Автомобиль скорой помощи возле больницы в Дели - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Идрис Мухамед
Перейти в фотобанк
Автомобиль скорой помощи возле больницы в Дели. Архивное фото
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 13 мая – РИА Новости. Двадцать шесть человек погибли и более 40 получили ранения при пожаре в столице Индии, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на полицию столицы страны.
"К настоящему времени было обнаружено 26 тел. Более 40 человек получили ожоги и были госпитализированы", - сообщили представители полиции.
Пожар вспыхнул в коммерческом здании на западе города. По данным полиции, из здания были спасены около 70 человек, при этом число погибших и пострадавших может вырасти, поскольку пожарные не прошли еще на один этаж.
Президент Индии выразил соболезнования семьям погибших в пожаре.
"Огорчен трагическим пожаром в здании в Дели. Мои соболезнования семьям погибших. Я желаю скорейшего выздоровления раненым", - сообщил в Twitter офис президента.
Пожарная машина - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
Вчера, 20:16
В центре Иркутска ликвидировали крупный пожар площадью в тысячу "квадратов"
 
В миреДелиИндия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала