https://ria.ru/20220513/pozhar-1788447469.html
Более 25 человек погибли в Дели при пожаре
Более 25 человек погибли в Дели при пожаре - РИА Новости, 13.05.2022
Более 25 человек погибли в Дели при пожаре
Двадцать шесть человек погибли и более 40 получили ранения при пожаре в столице Индии, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на полицию столицы страны. РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T22:08
2022-05-13T22:08
2022-05-13T22:08
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индия
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НЬЮ-ДЕЛИ, 13 мая – РИА Новости. Двадцать шесть человек погибли и более 40 получили ранения при пожаре в столице Индии, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на полицию столицы страны."К настоящему времени было обнаружено 26 тел. Более 40 человек получили ожоги и были госпитализированы", - сообщили представители полиции.Пожар вспыхнул в коммерческом здании на западе города. По данным полиции, из здания были спасены около 70 человек, при этом число погибших и пострадавших может вырасти, поскольку пожарные не прошли еще на один этаж.Президент Индии выразил соболезнования семьям погибших в пожаре."Огорчен трагическим пожаром в здании в Дели. Мои соболезнования семьям погибших. Я желаю скорейшего выздоровления раненым", - сообщил в Twitter офис президента.
https://ria.ru/20220513/pozhar-1788435135.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дели, индия
Более 25 человек погибли в Дели при пожаре
Более 25 человек погибли и более 40 пострадали при пожаре в Дели