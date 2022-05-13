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Огонь с горящего в Иркутске строения перекинулся на здание ТЮЗа - РИА Новости, 13.05.2022
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Огонь с горящего в Иркутске строения перекинулся на здание ТЮЗа
Огонь с горящего в Иркутске строения перекинулся на здание ТЮЗа - РИА Новости, 13.05.2022
Огонь с горящего в Иркутске строения перекинулся на здание ТЮЗа
Губернатор Игорь Кобзев сообщил о пожаре исторического здания в центре Иркутска, где раньше располагался Театр юного зрителя (ТЮЗ). РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T17:28
2022-05-13T18:30
происшествия
иркутск
игорь кобзев
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ИРКУТСК, 13 мая – РИА Новости. Губернатор Игорь Кобзев сообщил о пожаре исторического здания в центре Иркутска, где раньше располагался Театр юного зрителя (ТЮЗ).Изначально сообщалось, что в центре Иркутска горит двухэтажное неэксплуатируемое здание, расположенное только вблизи ТЮЗа."Прибыл на место пожара в центре Иркутска. Огонь всё-таки перекинулся на здание ТЮЗа", - написал губернатор в своем Telegram-канале.Здание, где ранее располагался Иркутский ТЮЗ им. А.Вампилова, - объект культуры регионального значения, Дом Гиллера, там же раньше были гостиницы "Централь", "Модерн", "Россия", киноконцертный зал "Глобус"."Проект реконструкции был готов к заходу на экспертизу. Завтра на объект планируют приехать сотрудники службы по охране культурного наследия, чтобы определиться с нанесенным ущербом. Огонь быстро распространяется, поскольку под кровлей деревянная обрешетка. Плюс деревянные перекрытия. Пламя идет по пустотам", - отметил Кобзев.К месту пожара стянуты все силы Иркутского пожарно-спасательного гарнизона.
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Очевидцы сняли пожар в центре Иркутска
Огонь с горящего в центре Иркутска здания перекинулся на здание ТЮЗа, сообщил губернатор.
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происшествия, иркутск, игорь кобзев, видео
Огонь с горящего в Иркутске строения перекинулся на здание ТЮЗа
ИРКУТСК, 13 мая – РИА Новости. Губернатор Игорь Кобзев сообщил о пожаре исторического здания в центре Иркутска, где раньше располагался Театр юного зрителя (ТЮЗ).
2022-05-13T17:28
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17:28 13.05.2022 (обновлено: 18:30 13.05.2022)
 
Огонь с горящего в Иркутске строения перекинулся на здание ТЮЗа

Губернатор Кобзев: огонь с горящего в центре Иркутска строения перекинулся на здание ТЮЗа

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ИРКУТСК, 13 мая – РИА Новости. Губернатор Игорь Кобзев сообщил о пожаре исторического здания в центре Иркутска, где раньше располагался Театр юного зрителя (ТЮЗ).
Изначально сообщалось, что в центре Иркутска горит двухэтажное неэксплуатируемое здание, расположенное только вблизи ТЮЗа.
"Прибыл на место пожара в центре Иркутска. Огонь всё-таки перекинулся на здание ТЮЗа", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Здание, где ранее располагался Иркутский ТЮЗ им. А.Вампилова, - объект культуры регионального значения, Дом Гиллера, там же раньше были гостиницы "Централь", "Модерн", "Россия", киноконцертный зал "Глобус".
"Проект реконструкции был готов к заходу на экспертизу. Завтра на объект планируют приехать сотрудники службы по охране культурного наследия, чтобы определиться с нанесенным ущербом. Огонь быстро распространяется, поскольку под кровлей деревянная обрешетка. Плюс деревянные перекрытия. Пламя идет по пустотам", - отметил Кобзев.
К месту пожара стянуты все силы Иркутского пожарно-спасательного гарнизона.
 
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