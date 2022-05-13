https://ria.ru/20220513/pozhar-1788393655.html
Огонь с горящего в Иркутске строения перекинулся на здание ТЮЗа
Огонь с горящего в Иркутске строения перекинулся на здание ТЮЗа - РИА Новости, 13.05.2022
Огонь с горящего в Иркутске строения перекинулся на здание ТЮЗа
Губернатор Игорь Кобзев сообщил о пожаре исторического здания в центре Иркутска, где раньше располагался Театр юного зрителя (ТЮЗ). РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T17:28
2022-05-13T17:28
2022-05-13T18:30
происшествия
иркутск
игорь кобзев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788403677_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_45515ff4cc4a92e18ff2a75c83820660.jpg
ИРКУТСК, 13 мая – РИА Новости. Губернатор Игорь Кобзев сообщил о пожаре исторического здания в центре Иркутска, где раньше располагался Театр юного зрителя (ТЮЗ).Изначально сообщалось, что в центре Иркутска горит двухэтажное неэксплуатируемое здание, расположенное только вблизи ТЮЗа."Прибыл на место пожара в центре Иркутска. Огонь всё-таки перекинулся на здание ТЮЗа", - написал губернатор в своем Telegram-канале.Здание, где ранее располагался Иркутский ТЮЗ им. А.Вампилова, - объект культуры регионального значения, Дом Гиллера, там же раньше были гостиницы "Централь", "Модерн", "Россия", киноконцертный зал "Глобус"."Проект реконструкции был готов к заходу на экспертизу. Завтра на объект планируют приехать сотрудники службы по охране культурного наследия, чтобы определиться с нанесенным ущербом. Огонь быстро распространяется, поскольку под кровлей деревянная обрешетка. Плюс деревянные перекрытия. Пламя идет по пустотам", - отметил Кобзев.К месту пожара стянуты все силы Иркутского пожарно-спасательного гарнизона.
иркутск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788403677_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e549a513862e8acd74b38748acce56f1.jpg
Очевидцы сняли пожар в центре Иркутска
Огонь с горящего в центре Иркутска здания перекинулся на здание ТЮЗа, сообщил губернатор.
2022-05-13T17:28
true
PT0M36S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, иркутск, игорь кобзев, видео
Огонь с горящего в Иркутске строения перекинулся на здание ТЮЗа
ИРКУТСК, 13 мая – РИА Новости. Губернатор Игорь Кобзев сообщил о пожаре исторического здания в центре Иркутска, где раньше располагался Театр юного зрителя (ТЮЗ).
2022-05-13T17:28
true
PT0M36S
17:28 13.05.2022 (обновлено: 18:30 13.05.2022)
Огонь с горящего в Иркутске строения перекинулся на здание ТЮЗа
Губернатор Кобзев: огонь с горящего в центре Иркутска строения перекинулся на здание ТЮЗа
ИРКУТСК, 13 мая – РИА Новости. Губернатор Игорь Кобзев сообщил о пожаре исторического здания в центре Иркутска, где раньше располагался Театр юного зрителя (ТЮЗ).
Изначально сообщалось, что в центре Иркутска
горит двухэтажное неэксплуатируемое здание, расположенное только вблизи ТЮЗа.
"Прибыл на место пожара в центре Иркутска. Огонь всё-таки перекинулся на здание ТЮЗа", - написал губернатор в своем Telegram-канале
.
Здание, где ранее располагался Иркутский ТЮЗ им. А.Вампилова, - объект культуры регионального значения, Дом Гиллера, там же раньше были гостиницы "Централь", "Модерн", "Россия", киноконцертный зал "Глобус".
"Проект реконструкции был готов к заходу на экспертизу. Завтра на объект планируют приехать сотрудники службы по охране культурного наследия, чтобы определиться с нанесенным ущербом. Огонь быстро распространяется, поскольку под кровлей деревянная обрешетка. Плюс деревянные перекрытия. Пламя идет по пустотам", - отметил Кобзев.
К месту пожара стянуты все силы Иркутского пожарно-спасательного гарнизона.