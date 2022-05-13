https://ria.ru/20220513/pozhar-1788393655.html

Огонь с горящего в Иркутске строения перекинулся на здание ТЮЗа

Огонь с горящего в Иркутске строения перекинулся на здание ТЮЗа - РИА Новости, 13.05.2022

Огонь с горящего в Иркутске строения перекинулся на здание ТЮЗа

Губернатор Игорь Кобзев сообщил о пожаре исторического здания в центре Иркутска, где раньше располагался Театр юного зрителя (ТЮЗ). РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T17:28

2022-05-13T17:28

2022-05-13T18:30

происшествия

иркутск

игорь кобзев

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ИРКУТСК, 13 мая – РИА Новости. Губернатор Игорь Кобзев сообщил о пожаре исторического здания в центре Иркутска, где раньше располагался Театр юного зрителя (ТЮЗ).Изначально сообщалось, что в центре Иркутска горит двухэтажное неэксплуатируемое здание, расположенное только вблизи ТЮЗа."Прибыл на место пожара в центре Иркутска. Огонь всё-таки перекинулся на здание ТЮЗа", - написал губернатор в своем Telegram-канале.Здание, где ранее располагался Иркутский ТЮЗ им. А.Вампилова, - объект культуры регионального значения, Дом Гиллера, там же раньше были гостиницы "Централь", "Модерн", "Россия", киноконцертный зал "Глобус"."Проект реконструкции был готов к заходу на экспертизу. Завтра на объект планируют приехать сотрудники службы по охране культурного наследия, чтобы определиться с нанесенным ущербом. Огонь быстро распространяется, поскольку под кровлей деревянная обрешетка. Плюс деревянные перекрытия. Пламя идет по пустотам", - отметил Кобзев.К месту пожара стянуты все силы Иркутского пожарно-спасательного гарнизона.

иркутск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Очевидцы сняли пожар в центре Иркутска Огонь с горящего в центре Иркутска здания перекинулся на здание ТЮЗа, сообщил губернатор. 2022-05-13T17:28 true PT0M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, иркутск, игорь кобзев, видео