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В Иркутске загорелось строение рядом со зданием ТЮЗа

В Иркутске загорелось строение рядом со зданием ТЮЗа - РИА Новости, 13.05.2022

В Иркутске загорелось строение рядом со зданием ТЮЗа

Постройки, расположенные рядом со зданием ТЮЗа в центре Иркутска, тушат пожарные, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по Иркутской области. РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T15:53

2022-05-13T15:53

2022-05-13T16:43

происшествия

иркутск

игорь кобзев

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ИРКУТСК, 13 мая – РИА Новости. Постройки, расположенные рядом со зданием ТЮЗа в центре Иркутска, тушат пожарные, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по Иркутской области."Горит двухэтажное строение по улице Красноармейской, расположенное за старым зданием ТЮЗа. С него начался пожар. Он перекинулся на пристрои к ТЮЗу. Горит ли само здание театра, сказать пока трудно", - сообщил собеседник агентства.Он отметил, что на тушении пожара работают 13 единиц техники и 50 человек личного состава."В самом центре Иркутска горит неэксплуатируемое здание. Огонь в непосредственной близости от здания ТЮЗа, которое в течение нескольких лет было закрыто в связи с аварийным состоянием. Это объект культурного наследия. Эвакуировано 50 человек", - написал Кобзев в Telegram.Позже представитель МЧС уточнил, что в Иркутске на улице Красноармейская горит двухэтажное кирпичное неэксплуатируемое строение на площади 1000 квадратных метров.

иркутск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, иркутск, игорь кобзев