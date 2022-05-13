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В Иркутске загорелось строение рядом со зданием ТЮЗа
В Иркутске загорелось строение рядом со зданием ТЮЗа - РИА Новости, 13.05.2022
В Иркутске загорелось строение рядом со зданием ТЮЗа
Постройки, расположенные рядом со зданием ТЮЗа в центре Иркутска, тушат пожарные, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по Иркутской области. РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T15:53
2022-05-13T15:53
2022-05-13T16:43
происшествия
иркутск
игорь кобзев
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ИРКУТСК, 13 мая – РИА Новости. Постройки, расположенные рядом со зданием ТЮЗа в центре Иркутска, тушат пожарные, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по Иркутской области."Горит двухэтажное строение по улице Красноармейской, расположенное за старым зданием ТЮЗа. С него начался пожар. Он перекинулся на пристрои к ТЮЗу. Горит ли само здание театра, сказать пока трудно", - сообщил собеседник агентства.Он отметил, что на тушении пожара работают 13 единиц техники и 50 человек личного состава."В самом центре Иркутска горит неэксплуатируемое здание. Огонь в непосредственной близости от здания ТЮЗа, которое в течение нескольких лет было закрыто в связи с аварийным состоянием. Это объект культурного наследия. Эвакуировано 50 человек", - написал Кобзев в Telegram.Позже представитель МЧС уточнил, что в Иркутске на улице Красноармейская горит двухэтажное кирпичное неэксплуатируемое строение на площади 1000 квадратных метров.
иркутск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, иркутск, игорь кобзев
15:53 13.05.2022 (обновлено: 16:43 13.05.2022)
В Иркутске загорелось строение рядом со зданием ТЮЗа
Пожар в центре Иркутска, где загорелось двухэтажное строение, угрожает старому зданию ТЮЗа
ИРКУТСК, 13 мая – РИА Новости.
Постройки, расположенные рядом со зданием ТЮЗа в центре Иркутска, тушат пожарные, сообщил
РИА Новости представитель ГУМЧС по Иркутской области.
"Горит двухэтажное строение по улице Красноармейской, расположенное за старым зданием ТЮЗа. С него начался пожар. Он перекинулся на пристрои к ТЮЗу. Горит ли само здание театра, сказать пока трудно", - сообщил собеседник агентства.
Он отметил, что на тушении пожара работают 13 единиц техники и 50 человек личного состава.
"В самом центре Иркутска горит неэксплуатируемое здание. Огонь в непосредственной близости от здания ТЮЗа, которое в течение нескольких лет было закрыто в связи с аварийным состоянием. Это объект культурного наследия. Эвакуировано 50 человек", - написал Кобзев в Telegram
.
Позже представитель МЧС уточнил, что в Иркутске на улице Красноармейская горит двухэтажное кирпичное неэксплуатируемое строение на площади 1000 квадратных метров.