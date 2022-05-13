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В Каменске-Уральском загорелся цех на промышленной площадке - РИА Новости, 13.05.2022
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В Каменске-Уральском загорелся цех на промышленной площадке
В Каменске-Уральском загорелся цех на промышленной площадке - РИА Новости, 13.05.2022
В Каменске-Уральском загорелся цех на промышленной площадке
Валочный цех горит в Каменске-Уральском, пожар локализован на площади 800 квадратных метров, сообщает ГУМЧС по Свердловской области. РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T10:55
2022-05-13T12:43
происшествия
свердловская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
каменск-уральский
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 мая – РИА Новости. Валочный цех горит в Каменске-Уральском, пожар локализован на площади 800 квадратных метров, сообщает ГУМЧС по Свердловской области."Днем 13 мая поступило сообщение о пожаре по адресу: город Каменск-Уральский, улица Заводской проезд. Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения установили, что на территории промышленной площадки происходит горение в помещении валочного цеха… В 12.36 (10.36 мск) огнеборцы локализовали пожар на площади 800 квадратных метров", - говорится в сообщении.Ведомство уточняет, что в момент возникновения пожара людей в здании не было. Информации о пострадавших не поступало.В тушении задействованы восемь единиц пожарной техники и 35 человек личного состава.Позже появилось сообщение о ликвидации открытого горения. Пожарно-спасательные подразделения производят проливку и разборку сгоревших конструкций.
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свердловская область
каменск-уральский
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происшествия, свердловская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), каменск-уральский
10:55 13.05.2022 (обновлено: 12:43 13.05.2022)
 
В Каменске-Уральском загорелся цех на промышленной площадке

Валочный цех горит в Каменске-Уральском Свердловской области на площади 800 квадратов

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной службы
Сотрудник пожарной службы - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Сотрудник пожарной службы . Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 мая – РИА Новости. Валочный цех горит в Каменске-Уральском, пожар локализован на площади 800 квадратных метров, сообщает ГУМЧС по Свердловской области.
"Днем 13 мая поступило сообщение о пожаре по адресу: город Каменск-Уральский, улица Заводской проезд. Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения установили, что на территории промышленной площадки происходит горение в помещении валочного цеха… В 12.36 (10.36 мск) огнеборцы локализовали пожар на площади 800 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Ведомство уточняет, что в момент возникновения пожара людей в здании не было. Информации о пострадавших не поступало.
В тушении задействованы восемь единиц пожарной техники и 35 человек личного состава.
Позже появилось сообщение о ликвидации открытого горения. Пожарно-спасательные подразделения производят проливку и разборку сгоревших конструкций.
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