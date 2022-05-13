https://ria.ru/20220513/posolstvo-1788240916.html

В Госдуме предложили отдать здание посольства Литвы детям из Донбасса

В Госдуме предложили отдать здание посольства Литвы детям из Донбасса - РИА Новости, 13.05.2022

В Госдуме предложили отдать здание посольства Литвы детям из Донбасса

После планирующегося отзыва посла Литвы из России в здании посольства этой страны можно организовать образовательный центр для детей из Донбасса и освобожденных РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T06:37

2022-05-13T06:37

2022-05-13T06:42

в мире

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борис чернышов (депутат)

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. После планирующегося отзыва посла Литвы из России в здании посольства этой страны можно организовать образовательный центр для детей из Донбасса и освобожденных территорий, заявил в беседе с РИА Новости вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов.Министерство иностранных дел Литвы ранее внесло в сейм проект декрета об отзыве посла из России и ликвидации генерального консульства в Санкт-Петербурге с 1 июня 2022 года.В начале апреля глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис сообщил, что страна понижает уровень дипломатических отношений с Россией, а также возвращает своего посла из Москвы. В дипведомстве также заявили о закрытии российского консульства в Клайпеде и попросили посла покинуть территорию прибалтийской республики.Накануне литовский парламент принял резолюцию, согласно которой Россия в связи с проведением спецоперации на Украине признается "государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм". Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала такое решение "провокационным и экстремистским", добавив, что "ни к какому желанию урегулировать чрезвычайно сложную ситуацию на Украине это не имеет отношения".Всего после начала украинского кризиса зарубежные страны выслали более 400 российских дипломатов. Москва дает ответ на каждое такое решение.

https://ria.ru/20220513/evakuatsiya-1788239198.html

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в мире, мария захарова, литва, россия, москва, донбасс, борис чернышов (депутат), украина