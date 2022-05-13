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В парламенте Белоруссии назвали снос памятников на Западе хамством - РИА Новости, 13.05.2022
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В парламенте Белоруссии назвали снос памятников на Западе хамством
В парламенте Белоруссии назвали снос памятников на Западе хамством - РИА Новости, 13.05.2022
В парламенте Белоруссии назвали снос памятников на Западе хамством
Председатель верхней палаты белорусского парламента Наталья Кочанова заявила, что снос памятников советским солдатам в странах Запада является беспределом и... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T17:06
2022-05-13T17:06
в мире
латвия
рига
россия
рижская дума
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МИНСК, 13 мая – РИА Новости. Председатель верхней палаты белорусского парламента Наталья Кочанова заявила, что снос памятников советским солдатам в странах Запада является беспределом и хамством."Это хамство и беспредел. У меня как у любого нормального белоруса и любого нормального человека — самое негативное отношение к этому. Даже не просто негативное, а это вызывает возмущение. Этим действиям нет ни оправдания, ни объяснения. Как можно сегодня разрушать то, что дало тебе жизнь в свое время? То, что люди сделали ценой своей жизни, спасая от фашизма эти страны. А сегодня забыто все", - приводит слова Кочановой Telegram-канал Совета республики.Она подчеркнула, что "это абсолютно неразумная политика, которая отразится на жизни этих стран, этих народов". "Так быть не должно, потому что без прошлого - нет будущего. Мы неоднократно об этом говорили. И тогда, когда происходят вот такие события, которые не просто трудно объяснимы - это хамство, беспредел, это непозволительно ни для какого государства. А в большей степени мы видим, что народ этим возмущается. Ведь люди видят, что так быть не должно. Но это характеризует политиков этих стран", - отметила спикер верхней палаты парламента.Парламент Латвии ранее принял закон об остановке действия пункта межправсоглашения с Россией об охране памятников советским воинам в стране, что позволит произвести демонтаж памятника Освободителям Риги, расположенного в рижском парке Победы. В среду полиция закрыла доступ к памятнику. Муниципальные службы убрали трактором цветы, возложенные 9 мая у памятника. Позднее жители города вновь начали приносить туда цветы. В четверг парламент Латвии разрешил снос памятника. В пятницу Рижская дума проголосовала за снос памятника Освободителям Риги.
https://ria.ru/20220513/latviya-1788352718.html
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в мире, латвия, рига, россия, рижская дума, белоруссия
17:06 13.05.2022
 
В парламенте Белоруссии назвали снос памятников на Западе хамством

Белорусский политик Кочанова назвала снос советских памятников на Западе хамством

© Sputnik / Перейти в фотобанкПамятник Освободителям в Парке Победы в Риге
Памятник Освободителям в Парке Победы в Риге - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
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Памятник Освободителям в Парке Победы в Риге . Архивное фото
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МИНСК, 13 мая – РИА Новости. Председатель верхней палаты белорусского парламента Наталья Кочанова заявила, что снос памятников советским солдатам в странах Запада является беспределом и хамством.
"Это хамство и беспредел. У меня как у любого нормального белоруса и любого нормального человека — самое негативное отношение к этому. Даже не просто негативное, а это вызывает возмущение. Этим действиям нет ни оправдания, ни объяснения. Как можно сегодня разрушать то, что дало тебе жизнь в свое время? То, что люди сделали ценой своей жизни, спасая от фашизма эти страны. А сегодня забыто все", - приводит слова Кочановой Telegram-канал Совета республики.
Сотрудники полиции задерживают участников несанкционированного митинга против сноса памятника советским воинам-освободителям Советской Латвии от немецко-фашистских захватчиков в Риге - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
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Она подчеркнула, что "это абсолютно неразумная политика, которая отразится на жизни этих стран, этих народов". "Так быть не должно, потому что без прошлого - нет будущего. Мы неоднократно об этом говорили. И тогда, когда происходят вот такие события, которые не просто трудно объяснимы - это хамство, беспредел, это непозволительно ни для какого государства. А в большей степени мы видим, что народ этим возмущается. Ведь люди видят, что так быть не должно. Но это характеризует политиков этих стран", - отметила спикер верхней палаты парламента.
Парламент Латвии ранее принял закон об остановке действия пункта межправсоглашения с Россией об охране памятников советским воинам в стране, что позволит произвести демонтаж памятника Освободителям Риги, расположенного в рижском парке Победы. В среду полиция закрыла доступ к памятнику. Муниципальные службы убрали трактором цветы, возложенные 9 мая у памятника. Позднее жители города вновь начали приносить туда цветы. В четверг парламент Латвии разрешил снос памятника. В пятницу Рижская дума проголосовала за снос памятника Освободителям Риги.
Участник церемонии возложения цветов у мемориального комплекса Памятник воинам Советской Армии — освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков в Риге - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
Вчера, 11:14
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