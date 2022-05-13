https://ria.ru/20220513/pamyatniki-1788386852.html

В парламенте Белоруссии назвали снос памятников на Западе хамством

В парламенте Белоруссии назвали снос памятников на Западе хамством - РИА Новости, 13.05.2022

В парламенте Белоруссии назвали снос памятников на Западе хамством

Председатель верхней палаты белорусского парламента Наталья Кочанова заявила, что снос памятников советским солдатам в странах Запада является беспределом и... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T17:06

2022-05-13T17:06

2022-05-13T17:06

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МИНСК, 13 мая – РИА Новости. Председатель верхней палаты белорусского парламента Наталья Кочанова заявила, что снос памятников советским солдатам в странах Запада является беспределом и хамством."Это хамство и беспредел. У меня как у любого нормального белоруса и любого нормального человека — самое негативное отношение к этому. Даже не просто негативное, а это вызывает возмущение. Этим действиям нет ни оправдания, ни объяснения. Как можно сегодня разрушать то, что дало тебе жизнь в свое время? То, что люди сделали ценой своей жизни, спасая от фашизма эти страны. А сегодня забыто все", - приводит слова Кочановой Telegram-канал Совета республики.Она подчеркнула, что "это абсолютно неразумная политика, которая отразится на жизни этих стран, этих народов". "Так быть не должно, потому что без прошлого - нет будущего. Мы неоднократно об этом говорили. И тогда, когда происходят вот такие события, которые не просто трудно объяснимы - это хамство, беспредел, это непозволительно ни для какого государства. А в большей степени мы видим, что народ этим возмущается. Ведь люди видят, что так быть не должно. Но это характеризует политиков этих стран", - отметила спикер верхней палаты парламента.Парламент Латвии ранее принял закон об остановке действия пункта межправсоглашения с Россией об охране памятников советским воинам в стране, что позволит произвести демонтаж памятника Освободителям Риги, расположенного в рижском парке Победы. В среду полиция закрыла доступ к памятнику. Муниципальные службы убрали трактором цветы, возложенные 9 мая у памятника. Позднее жители города вновь начали приносить туда цветы. В четверг парламент Латвии разрешил снос памятника. В пятницу Рижская дума проголосовала за снос памятника Освободителям Риги.

https://ria.ru/20220513/latviya-1788352718.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, латвия, рига, россия, рижская дума, белоруссия