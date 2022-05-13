Памятник Освободителям Риги решили снести потомки нацистов, считают в СФ
Сенатор Цеков: памятник Освободителям Риги могли решить снести потомки нацистов
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЧлен Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Сенатор от Крыма Сергей Цеков выразил возмущение в связи с решением рижской думы о сносе памятника Освободителям, отметив, что с такой инициативой могли выступить потомки нацистов.
Ранее Сейм Латвии принял законодательные поправки, по которым страна отказывается следить за сохранностью памятников советским воинам-освободителям. В среду полиция закрыла доступ к расположенному в рижском парке Победы памятнику Освободителям Риги. Муниципальные службы убрали трактором цветы, возложенные 9 мая у памятника. Позднее жители города вновь начали приносить туда цветы. В четверг парламент Латвии разрешил снос памятника, а в пятницу за снос проголосовала рижская дума.
"Такое решение - о сносе памятника - могли принять потомки нацистов", - сказал парламентарий РИА Новости в пятницу, отметив, что их предки во время Второй мировой войны могли поддерживать тех, с кем сражались советские военные. По его словам, в Латвии "борются со своим прошлым". "А со временем может оказаться, что это прошлое лучше, чем настоящее", - отметил он.