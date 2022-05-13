https://ria.ru/20220513/pamyatnik-1788412598.html

Памятник Освободителям Риги решили снести потомки нацистов, считают в СФ

Памятник Освободителям Риги решили снести потомки нацистов, считают в СФ - РИА Новости, 13.05.2022

Памятник Освободителям Риги решили снести потомки нацистов, считают в СФ

Сенатор от Крыма Сергей Цеков выразил возмущение в связи с решением рижской думы о сносе памятника Освободителям, отметив, что с такой инициативой могли... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T18:29

2022-05-13T18:29

2022-05-13T18:29

в мире

латвия

день победы

россия

совет федерации рф

сергей цеков

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Сенатор от Крыма Сергей Цеков выразил возмущение в связи с решением рижской думы о сносе памятника Освободителям, отметив, что с такой инициативой могли выступить потомки нацистов.Ранее Сейм Латвии принял законодательные поправки, по которым страна отказывается следить за сохранностью памятников советским воинам-освободителям. В среду полиция закрыла доступ к расположенному в рижском парке Победы памятнику Освободителям Риги. Муниципальные службы убрали трактором цветы, возложенные 9 мая у памятника. Позднее жители города вновь начали приносить туда цветы. В четверг парламент Латвии разрешил снос памятника, а в пятницу за снос проголосовала рижская дума."Такое решение - о сносе памятника - могли принять потомки нацистов", - сказал парламентарий РИА Новости в пятницу, отметив, что их предки во время Второй мировой войны могли поддерживать тех, с кем сражались советские военные. По его словам, в Латвии "борются со своим прошлым". "А со временем может оказаться, что это прошлое лучше, чем настоящее", - отметил он.

https://ria.ru/20220511/pamyatnik-1787865122.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, латвия, день победы, россия, совет федерации рф, сергей цеков