Рейтинг@Mail.ru
Памятник Освободителям Риги решили снести потомки нацистов, считают в СФ - РИА Новости, 13.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220513/pamyatnik-1788412598.html
Памятник Освободителям Риги решили снести потомки нацистов, считают в СФ
Памятник Освободителям Риги решили снести потомки нацистов, считают в СФ - РИА Новости, 13.05.2022
Памятник Освободителям Риги решили снести потомки нацистов, считают в СФ
Сенатор от Крыма Сергей Цеков выразил возмущение в связи с решением рижской думы о сносе памятника Освободителям, отметив, что с такой инициативой могли... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T18:29
2022-05-13T18:29
в мире
латвия
день победы
россия
совет федерации рф
сергей цеков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155867/58/1558675850_0:152:2908:1787_1920x0_80_0_0_8036896c1f4caec8e46ea0989cd77bd1.jpg
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Сенатор от Крыма Сергей Цеков выразил возмущение в связи с решением рижской думы о сносе памятника Освободителям, отметив, что с такой инициативой могли выступить потомки нацистов.Ранее Сейм Латвии принял законодательные поправки, по которым страна отказывается следить за сохранностью памятников советским воинам-освободителям. В среду полиция закрыла доступ к расположенному в рижском парке Победы памятнику Освободителям Риги. Муниципальные службы убрали трактором цветы, возложенные 9 мая у памятника. Позднее жители города вновь начали приносить туда цветы. В четверг парламент Латвии разрешил снос памятника, а в пятницу за снос проголосовала рижская дума."Такое решение - о сносе памятника - могли принять потомки нацистов", - сказал парламентарий РИА Новости в пятницу, отметив, что их предки во время Второй мировой войны могли поддерживать тех, с кем сражались советские военные. По его словам, в Латвии "борются со своим прошлым". "А со временем может оказаться, что это прошлое лучше, чем настоящее", - отметил он.
https://ria.ru/20220511/pamyatnik-1787865122.html
латвия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155867/58/1558675850_161:0:2745:1938_1920x0_80_0_0_cf641c716eb089f0af52d78ed17a3d6d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, латвия, день победы, россия, совет федерации рф, сергей цеков
18:29 13.05.2022
 
Памятник Освободителям Риги решили снести потомки нацистов, считают в СФ

Сенатор Цеков: памятник Освободителям Риги могли решить снести потомки нацистов

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЧлен Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Сенатор от Крыма Сергей Цеков выразил возмущение в связи с решением рижской думы о сносе памятника Освободителям, отметив, что с такой инициативой могли выступить потомки нацистов.
Ранее Сейм Латвии принял законодательные поправки, по которым страна отказывается следить за сохранностью памятников советским воинам-освободителям. В среду полиция закрыла доступ к расположенному в рижском парке Победы памятнику Освободителям Риги. Муниципальные службы убрали трактором цветы, возложенные 9 мая у памятника. Позднее жители города вновь начали приносить туда цветы. В четверг парламент Латвии разрешил снос памятника, а в пятницу за снос проголосовала рижская дума.
"Такое решение - о сносе памятника - могли принять потомки нацистов", - сказал парламентарий РИА Новости в пятницу, отметив, что их предки во время Второй мировой войны могли поддерживать тех, с кем сражались советские военные. По его словам, в Латвии "борются со своим прошлым". "А со временем может оказаться, что это прошлое лучше, чем настоящее", - отметил он.
На территории мемориального комплекса Памятник воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков в Риге - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
11 мая, 11:50
Посол в Латвии отреагировал на закрытие доступа к памятнику Освободителям
 
В миреЛатвияДень ПобедыРоссияСовет Федерации РФСергей Цеков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала