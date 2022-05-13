Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге прошла акция в защиту памятника Освободителям Риги - РИА Новости, 13.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220513/pamyatnik-1788320549.html
В Петербурге прошла акция в защиту памятника Освободителям Риги
В Петербурге прошла акция в защиту памятника Освободителям Риги - РИА Новости, 13.05.2022
В Петербурге прошла акция в защиту памятника Освободителям Риги
Более 1 тысячи человек провели акцию в защиту памятника Освободителям Риги, возложив цветы у установленного изображения этого монумента у здания Генерального... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T13:56
2022-05-13T13:56
в мире
санкт-петербург
латвия
рига
россия
великая отечественная война (1941-1945)
вторая мировая война (1939-1945)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788319793_0:2:2474:1394_1920x0_80_0_0_f2d6c9b1baa30b7e8b3d83a65f7f604d.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая - РИА Новости. Более 1 тысячи человек провели акцию в защиту памятника Освободителям Риги, возложив цветы у установленного изображения этого монумента у здания Генерального консульства Латвии в Санкт-Петербурге, сообщил вице-губернатор города Максим Мейксин."Наша молодежь свою историю знает, помнит и чтит: сегодня более 1000 молодых людей в знак солидарности с жителями Риги, которые возлагали цветы к памятнику воинам Освободителям, пришли к консульству Латвии на Васильевском острове и возлагают цветы к изображению памятника", - написал он в своем Telegram-канале."Рвение, с которым соседние страны ринулись уничтожать память (и памятники) о роли России в победе над фашизмом во Второй мировой войне, лишний раз подтверждает пророческие слова маршала Жукова сразу после взятия Берлина: "Мы их освободили, и они нам этого никогда не простят", - отметил Мейксин.В среду полиция закрыла доступ к расположенному в рижском парке Победы памятнику Освободителям Риги. Муниципальные службы убрали трактором цветы, возложенные 9 мая у памятника. Позднее жители города вновь начали приносить туда цветы. В четверг парламент Латвии разрешил снос памятника. На фоне этого решения глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил РИА Новости, что Латвию необходимо "вразумить", приняв крайне жесткие меры, в том числе экономического характера.Генеральное консульство Латвии в Санкт-Петербурге с 1 мая связи с закрытием прекратило предоставлять консульские услуги и прием визовых запросов.
https://ria.ru/20220513/pamyatniki-1788294025.html
санкт-петербург
латвия
рига
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788319793_167:0:2028:1396_1920x0_80_0_0_e257a000b243c1866b431be1599e5084.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, санкт-петербург, латвия, рига, россия, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945)
13:56 13.05.2022
 
В Петербурге прошла акция в защиту памятника Освободителям Риги

Акция в защиту памятника Освободителям Риги прошла у генконсульства Латвии в Петербурге

© Максим Мейксин / telegramУчастники акции в защиту памятника Освободителям Риги у здания Генерального консульства Латвии в Санкт-Петербурге. Кадр из видео
Участники акции в защиту памятника Освободителям Риги у здания Генерального консульства Латвии в Санкт-Петербурге. Кадр из видео
© Максим Мейксин / telegram
Участники акции в защиту памятника Освободителям Риги у здания Генерального консульства Латвии в Санкт-Петербурге. Кадр из видео
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая - РИА Новости. Более 1 тысячи человек провели акцию в защиту памятника Освободителям Риги, возложив цветы у установленного изображения этого монумента у здания Генерального консульства Латвии в Санкт-Петербурге, сообщил вице-губернатор города Максим Мейксин.
"Наша молодежь свою историю знает, помнит и чтит: сегодня более 1000 молодых людей в знак солидарности с жителями Риги, которые возлагали цветы к памятнику воинам Освободителям, пришли к консульству Латвии на Васильевском острове и возлагают цветы к изображению памятника", - написал он в своем Telegram-канале.
"Рвение, с которым соседние страны ринулись уничтожать память (и памятники) о роли России в победе над фашизмом во Второй мировой войне, лишний раз подтверждает пророческие слова маршала Жукова сразу после взятия Берлина: "Мы их освободили, и они нам этого никогда не простят", - отметил Мейксин.
В среду полиция закрыла доступ к расположенному в рижском парке Победы памятнику Освободителям Риги. Муниципальные службы убрали трактором цветы, возложенные 9 мая у памятника. Позднее жители города вновь начали приносить туда цветы. В четверг парламент Латвии разрешил снос памятника. На фоне этого решения глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил РИА Новости, что Латвию необходимо "вразумить", приняв крайне жесткие меры, в том числе экономического характера.
Генеральное консульство Латвии в Санкт-Петербурге с 1 мая связи с закрытием прекратило предоставлять консульские услуги и прием визовых запросов.
МИД России - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
Вчера, 12:27
Захарова обвинила Латвию в разжигании межэтнических конфликтов
 
В миреСанкт-ПетербургЛатвияРигаРоссияВеликая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала