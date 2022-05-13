https://ria.ru/20220513/pamyatnik-1788320549.html

В Петербурге прошла акция в защиту памятника Освободителям Риги

В Петербурге прошла акция в защиту памятника Освободителям Риги - РИА Новости, 13.05.2022

В Петербурге прошла акция в защиту памятника Освободителям Риги

Более 1 тысячи человек провели акцию в защиту памятника Освободителям Риги, возложив цветы у установленного изображения этого монумента у здания Генерального... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T13:56

2022-05-13T13:56

2022-05-13T13:56

в мире

санкт-петербург

латвия

рига

россия

великая отечественная война (1941-1945)

вторая мировая война (1939-1945)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая - РИА Новости. Более 1 тысячи человек провели акцию в защиту памятника Освободителям Риги, возложив цветы у установленного изображения этого монумента у здания Генерального консульства Латвии в Санкт-Петербурге, сообщил вице-губернатор города Максим Мейксин."Наша молодежь свою историю знает, помнит и чтит: сегодня более 1000 молодых людей в знак солидарности с жителями Риги, которые возлагали цветы к памятнику воинам Освободителям, пришли к консульству Латвии на Васильевском острове и возлагают цветы к изображению памятника", - написал он в своем Telegram-канале."Рвение, с которым соседние страны ринулись уничтожать память (и памятники) о роли России в победе над фашизмом во Второй мировой войне, лишний раз подтверждает пророческие слова маршала Жукова сразу после взятия Берлина: "Мы их освободили, и они нам этого никогда не простят", - отметил Мейксин.В среду полиция закрыла доступ к расположенному в рижском парке Победы памятнику Освободителям Риги. Муниципальные службы убрали трактором цветы, возложенные 9 мая у памятника. Позднее жители города вновь начали приносить туда цветы. В четверг парламент Латвии разрешил снос памятника. На фоне этого решения глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил РИА Новости, что Латвию необходимо "вразумить", приняв крайне жесткие меры, в том числе экономического характера.Генеральное консульство Латвии в Санкт-Петербурге с 1 мая связи с закрытием прекратило предоставлять консульские услуги и прием визовых запросов.

https://ria.ru/20220513/pamyatniki-1788294025.html

санкт-петербург

латвия

рига

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, санкт-петербург, латвия, рига, россия, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945)