В Петербурге прошла акция в защиту памятника Освободителям Риги
Акция в защиту памятника Освободителям Риги прошла у генконсульства Латвии в Петербурге
© Максим Мейксин / telegramУчастники акции в защиту памятника Освободителям Риги у здания Генерального консульства Латвии в Санкт-Петербурге. Кадр из видео
Участники акции в защиту памятника Освободителям Риги у здания Генерального консульства Латвии в Санкт-Петербурге. Кадр из видео
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая - РИА Новости. Более 1 тысячи человек провели акцию в защиту памятника Освободителям Риги, возложив цветы у установленного изображения этого монумента у здания Генерального консульства Латвии в Санкт-Петербурге, сообщил вице-губернатор города Максим Мейксин.
"Наша молодежь свою историю знает, помнит и чтит: сегодня более 1000 молодых людей в знак солидарности с жителями Риги, которые возлагали цветы к памятнику воинам Освободителям, пришли к консульству Латвии на Васильевском острове и возлагают цветы к изображению памятника", - написал он в своем Telegram-канале.
"Рвение, с которым соседние страны ринулись уничтожать память (и памятники) о роли России в победе над фашизмом во Второй мировой войне, лишний раз подтверждает пророческие слова маршала Жукова сразу после взятия Берлина: "Мы их освободили, и они нам этого никогда не простят", - отметил Мейксин.
В среду полиция закрыла доступ к расположенному в рижском парке Победы памятнику Освободителям Риги. Муниципальные службы убрали трактором цветы, возложенные 9 мая у памятника. Позднее жители города вновь начали приносить туда цветы. В четверг парламент Латвии разрешил снос памятника. На фоне этого решения глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил РИА Новости, что Латвию необходимо "вразумить", приняв крайне жесткие меры, в том числе экономического характера.
Генеральное консульство Латвии в Санкт-Петербурге с 1 мая связи с закрытием прекратило предоставлять консульские услуги и прием визовых запросов.