Эксперт рассказал о перепродаже Украиной оружия, получаемого от НАТО
Эксперт Коротченко: Украина может нелегально перепродавать 15% оружия, получаемого от НАТО
© AP Photo / Alex BrandonПогрузка боеприпасов для отправки на Украину на базе ВВС США Дувр
© AP Photo / Alex Brandon
Погрузка боеприпасов для отправки на Украину на базе ВВС США Дувр. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Украина реэкспортирует до 15% процентов поставляемого ей странами НАТО вооружения по давно сложившимся коррупционным нелегальным схемам – такое мнение выразил в беседе с РИА Новости директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО, Россия) Игорь Коротченко.
"Так как поставки западного оружия осуществляются фактически без контроля с точки зрения конечного пользователя, нет системы централизованного инвентарного учета, появляется возможность для коррупционных схем. С учетом ментальности украинских силовиков и соответствующего бэкграунда в данной сфере, по экспертным оценкам, как минимум 15% процентов полученного Украиной западного оружия реэкспортируется по нелегальным схемам, в первую очередь компактные образцы типа Javelin и ПЗРК Stinger", - заявил Коротченко в пятницу.
По его мнению, нелегальные схемы продажи оружия были освоены Украиной "в совершенстве" сразу после распада СССР, когда в стране осталось огромное количество советского вооружения Киевского, Прикарпатского и Одесского военных округов.
Оно находилось на складах и предназначалось для формирования танковых и общевойсковых армий в случае войны с НАТО. Данное оружие было распродано в Африку, на Ближний Восток, в Латинскую Америку, отметил эксперт.
"Ранее были громкие оружейные скандалы, связанные с Украиной: нелегальная поставки станций радиоэлектронной разведки режиму Саддама Хусейна вопреки санкциям ООН, нелегальный экспорт советских крылатых ракет Х-55 в Иран и Китай, а это стратегическое оружие. Наконец, вывоз конструкторской документации и выезд украинских специалистов по проектированию боевых ракетных комплексов из "Южмаша" в Северную Корею - отсюда такой ошеломляющий прогресс всей ракетной программы КНДР", - пояснил собеседник.
По словам директора ЦАМТО, тогда же на Украине сформировались мафиозно-преступные группировки, в которые, предполагает Коротченко, входят представители СБУ, Минобороны и таможни.
"Очень много среди украинских силовиков желающих одномоментно заработать на войне, сделать для себя 20-30-40-50 миллионов долларов на счетах в одной из стран Персидского залива. Мы не очень удивимся, если по израильским танкам вскоре будут работать американские Javelin, а Stinger сбивать самолеты ВВС США, возможны даже теракты в Европе с использованием перепроданного Украиной западного вооружения. Это настоящий ящик Пандоры", - отметил эксперт.
Коротченко напомнил, что в США уже подняли вопрос о контроле за передаваемым Украине оружием. Это может быть разведывательным признаком того, что у Вашингтона уже есть информация о нелегальном реэкспорте из Украины части американского оружия.
30 апреля, 08:00Маски сброшены: Запад обнажил свою нацистскую сущность