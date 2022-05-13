https://ria.ru/20220513/oruzhie-1788336950.html

Эксперт рассказал о перепродаже Украиной оружия, получаемого от НАТО

Эксперт рассказал о перепродаже Украиной оружия, получаемого от НАТО - РИА Новости, 13.05.2022

Эксперт рассказал о перепродаже Украиной оружия, получаемого от НАТО

Украина реэкспортирует до 15% процентов поставляемого ей странами НАТО вооружения по давно сложившимся коррупционным нелегальным схемам – такое мнение выразил в РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T14:45

2022-05-13T14:45

2022-05-13T14:45

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Украина реэкспортирует до 15% процентов поставляемого ей странами НАТО вооружения по давно сложившимся коррупционным нелегальным схемам – такое мнение выразил в беседе с РИА Новости директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО, Россия) Игорь Коротченко.По его мнению, нелегальные схемы продажи оружия были освоены Украиной "в совершенстве" сразу после распада СССР, когда в стране осталось огромное количество советского вооружения Киевского, Прикарпатского и Одесского военных округов.Оно находилось на складах и предназначалось для формирования танковых и общевойсковых армий в случае войны с НАТО. Данное оружие было распродано в Африку, на Ближний Восток, в Латинскую Америку, отметил эксперт."Ранее были громкие оружейные скандалы, связанные с Украиной: нелегальная поставки станций радиоэлектронной разведки режиму Саддама Хусейна вопреки санкциям ООН, нелегальный экспорт советских крылатых ракет Х-55 в Иран и Китай, а это стратегическое оружие. Наконец, вывоз конструкторской документации и выезд украинских специалистов по проектированию боевых ракетных комплексов из "Южмаша" в Северную Корею - отсюда такой ошеломляющий прогресс всей ракетной программы КНДР", - пояснил собеседник.По словам директора ЦАМТО, тогда же на Украине сформировались мафиозно-преступные группировки, в которые, предполагает Коротченко, входят представители СБУ, Минобороны и таможни."Очень много среди украинских силовиков желающих одномоментно заработать на войне, сделать для себя 20-30-40-50 миллионов долларов на счетах в одной из стран Персидского залива. Мы не очень удивимся, если по израильским танкам вскоре будут работать американские Javelin, а Stinger сбивать самолеты ВВС США, возможны даже теракты в Европе с использованием перепроданного Украиной западного вооружения. Это настоящий ящик Пандоры", - отметил эксперт.Коротченко напомнил, что в США уже подняли вопрос о контроле за передаваемым Украине оружием. Это может быть разведывательным признаком того, что у Вашингтона уже есть информация о нелегальном реэкспорте из Украины части американского оружия.

https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html

https://ria.ru/20220430/zapad-1786247361.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

нато, сша, украина, ситуация в днр и лнр, в мире, россия