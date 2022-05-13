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Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР - РИА Новости, 13.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220513/obstrel-1788447153.html
Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР
Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР - РИА Новости, 13.05.2022
Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР
Украинские войска произвели обстрел в направлении Горловки, применялось стрелковое оружие, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T22:05
2022-05-13T22:05
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
украина
донбасс
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 13 мая - РИА Новости. Украинские войска произвели обстрел в направлении Горловки, применялось стрелковое оружие, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 20:40 - населнный пункт Ленинское - населенный пункт Горловка (поселок шахты имени Гагарина): применялось стрелковое оружие", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Населенный пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220513/ukraina-1788166881.html
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в мире, горловка, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр
22:05 13.05.2022
 
Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР

Представительство ДНР в СЦКК сообщило об обстреле Горловки украинскими войсками

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует осколки снаряда
Мужчина демонстрирует осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мужчина демонстрирует осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 мая - РИА Новости. Украинские войска произвели обстрел в направлении Горловки, применялось стрелковое оружие, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 20:40 - населнный пункт Ленинское - населенный пункт Горловка (поселок шахты имени Гагарина): применялось стрелковое оружие", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Украинский военнослужащий сидит в бронетранспортере на дороге недалеко от Славянска, Украина - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
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Населенный пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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