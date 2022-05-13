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Макей и Лавров обсудили обстановку в регионе и ситуацию на Украине

Макей и Лавров обсудили обстановку в регионе и ситуацию на Украине - РИА Новости, 13.05.2022

Макей и Лавров обсудили обстановку в регионе и ситуацию на Украине

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей встретился на полях СМИД СНГ в Душанбе со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, стороны обсудили ситуацию в регионе и... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T12:13

2022-05-13T12:13

2022-05-13T12:13

ситуация в днр и лнр

снг

россия

украина

владимир путин

душанбе

сергей лавров

владимир макей

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МИНСК, 13 мая – РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей встретился на полях СМИД СНГ в Душанбе со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, стороны обсудили ситуацию в регионе и перспективы урегулирования на Украине, сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.Ранее в пятницу в Душанбе прошло заседание Совета министров иностранных дел СНГ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220512/vstrecha-1788209101.html

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украина

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