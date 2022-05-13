Макей и Лавров обсудили обстановку в регионе и ситуацию на Украине
Главы МИД России и Белоруссии обсудили обстановку в регионе и ситуацию на Украине
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. Архивное фото
МИНСК, 13 мая – РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей встретился на полях СМИД СНГ в Душанбе со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, стороны обсудили ситуацию в регионе и перспективы урегулирования на Украине, сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.
"На полях СМИД СНГ министры иностранных дел Беларуси и России Владимир Макей и Сергей Лавров обменялись мнениями о ситуации в регионе, перспективах урегулирования конфликта в Украине, взаимодействии двух стран на международной арене", - говорится в Twitter пресс-службы МИД Белоруссии.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.