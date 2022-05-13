Рейтинг@Mail.ru
Макей и Лавров обсудили обстановку в регионе и ситуацию на Украине - РИА Новости, 13.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220513/obstanovka-1788289689.html
Макей и Лавров обсудили обстановку в регионе и ситуацию на Украине
Макей и Лавров обсудили обстановку в регионе и ситуацию на Украине - РИА Новости, 13.05.2022
Макей и Лавров обсудили обстановку в регионе и ситуацию на Украине
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей встретился на полях СМИД СНГ в Душанбе со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, стороны обсудили ситуацию в регионе и... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T12:13
2022-05-13T12:13
ситуация в днр и лнр
снг
россия
украина
владимир путин
душанбе
сергей лавров
владимир макей
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758376205_0:304:3099:2047_1920x0_80_0_0_7f6f5f057d473f74c4709cfb2376b90b.jpg
МИНСК, 13 мая – РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей встретился на полях СМИД СНГ в Душанбе со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, стороны обсудили ситуацию в регионе и перспективы урегулирования на Украине, сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.Ранее в пятницу в Душанбе прошло заседание Совета министров иностранных дел СНГ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220512/vstrecha-1788209101.html
россия
украина
душанбе
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758376205_160:0:2889:2047_1920x0_80_0_0_7739b10cb95950c7a25ef2a92a2b209e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ситуация в днр и лнр, снг, россия, украина, владимир путин, душанбе, сергей лавров, владимир макей , министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид белоруссии, белоруссия
12:13 13.05.2022
 
Макей и Лавров обсудили обстановку в регионе и ситуацию на Украине

Главы МИД России и Белоруссии обсудили обстановку в регионе и ситуацию на Украине

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 13 мая – РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей встретился на полях СМИД СНГ в Душанбе со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, стороны обсудили ситуацию в регионе и перспективы урегулирования на Украине, сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.
"На полях СМИД СНГ министры иностранных дел Беларуси и России Владимир Макей и Сергей Лавров обменялись мнениями о ситуации в регионе, перспективах урегулирования конфликта в Украине, взаимодействии двух стран на международной арене", - говорится в Twitter пресс-службы МИД Белоруссии.
Ранее в пятницу в Душанбе прошло заседание Совета министров иностранных дел СНГ.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
12 мая, 20:12
Главы МИД России, Армении и Азербайджана встретились в Душанбе
 
Ситуация в ДНР и ЛНРСНГРоссияУкраинаВладимир ПутинДушанбеСергей ЛавровВладимир МакейМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МИД БелоруссииБелоруссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала