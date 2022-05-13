https://ria.ru/20220513/neonatsizm-1788287077.html

Зюганов сравнил речи Моравецкого с риторикой Гитлера

Зюганов сравнил речи Моравецкого с риторикой Гитлера - РИА Новости, 13.05.2022

Зюганов сравнил речи Моравецкого с риторикой Гитлера

Заявления премьер-министра Польши Тадеуша Моравецкого об уничтожении идеологии русского мира напоминают высказывания Гитлера, призывавшего сжигать русских и... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T12:04

2022-05-13T12:04

2022-05-13T12:19

геннадий зюганов

в мире

кпрф

польша

россия

матеуш моравецкий

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Заявления премьер-министра Польши Тадеуша Моравецкого об уничтожении идеологии русского мира напоминают высказывания Гитлера, призывавшего сжигать русских и евреев, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.Ранее Моравецкий в колонке для Telegraph заявил, что считает русский мир "раковой опухолью, которая представляет смертельную угрозу для всей Европы", по его мнению, ее нужно "искоренить".Как добавил Зюганов, риторика Моравецкого указывает на то, что "неонацизм, взлелеянный Америкой, расцвел пышным цветом не только на Украине, но и в Европе".

https://ria.ru/20220513/polsha-1788247418.html

польша

россия

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Кирилл Волков

геннадий зюганов, в мире, кпрф, польша, россия, матеуш моравецкий