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Зюганов сравнил речи Моравецкого с риторикой Гитлера
Зюганов сравнил речи Моравецкого с риторикой Гитлера - РИА Новости, 13.05.2022
Зюганов сравнил речи Моравецкого с риторикой Гитлера
Заявления премьер-министра Польши Тадеуша Моравецкого об уничтожении идеологии русского мира напоминают высказывания Гитлера, призывавшего сжигать русских и... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T12:04
2022-05-13T12:04
2022-05-13T12:19
геннадий зюганов
в мире
кпрф
польша
россия
матеуш моравецкий
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Заявления премьер-министра Польши Тадеуша Моравецкого об уничтожении идеологии русского мира напоминают высказывания Гитлера, призывавшего сжигать русских и евреев, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.Ранее Моравецкий в колонке для Telegraph заявил, что считает русский мир "раковой опухолью, которая представляет смертельную угрозу для всей Европы", по его мнению, ее нужно "искоренить".Как добавил Зюганов, риторика Моравецкого указывает на то, что "неонацизм, взлелеянный Америкой, расцвел пышным цветом не только на Украине, но и в Европе".
https://ria.ru/20220513/polsha-1788247418.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
геннадий зюганов, в мире, кпрф, польша, россия, матеуш моравецкий
12:04 13.05.2022 (обновлено: 12:19 13.05.2022)
Зюганов сравнил речи Моравецкого с риторикой Гитлера
Лидер КПРФ Зюганов: заявление Моравецкого указывает, что неонацизм появился и в Европе