Рейтинг@Mail.ru
Зюганов сравнил речи Моравецкого с риторикой Гитлера - РИА Новости, 13.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220513/neonatsizm-1788287077.html
Зюганов сравнил речи Моравецкого с риторикой Гитлера
Зюганов сравнил речи Моравецкого с риторикой Гитлера - РИА Новости, 13.05.2022
Зюганов сравнил речи Моравецкого с риторикой Гитлера
Заявления премьер-министра Польши Тадеуша Моравецкого об уничтожении идеологии русского мира напоминают высказывания Гитлера, призывавшего сжигать русских и... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T12:04
2022-05-13T12:19
геннадий зюганов
в мире
кпрф
польша
россия
матеуш моравецкий
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/17/1755960302_0:69:2952:1730_1920x0_80_0_0_14c9458b312f8af9d9834004048d8e1b.jpg
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Заявления премьер-министра Польши Тадеуша Моравецкого об уничтожении идеологии русского мира напоминают высказывания Гитлера, призывавшего сжигать русских и евреев, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.Ранее Моравецкий в колонке для Telegraph заявил, что считает русский мир "раковой опухолью, которая представляет смертельную угрозу для всей Европы", по его мнению, ее нужно "искоренить".Как добавил Зюганов, риторика Моравецкого указывает на то, что "неонацизм, взлелеянный Америкой, расцвел пышным цветом не только на Украине, но и в Европе".
https://ria.ru/20220513/polsha-1788247418.html
польша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/17/1755960302_111:0:2840:2047_1920x0_80_0_0_ab29d0626c747f76f6abab1d25de3900.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
геннадий зюганов, в мире, кпрф, польша, россия, матеуш моравецкий
12:04 13.05.2022 (обновлено: 12:19 13.05.2022)
 
Зюганов сравнил речи Моравецкого с риторикой Гитлера

Лидер КПРФ Зюганов: заявление Моравецкого указывает, что неонацизм появился и в Европе

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПредседатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Заявления премьер-министра Польши Тадеуша Моравецкого об уничтожении идеологии русского мира напоминают высказывания Гитлера, призывавшего сжигать русских и евреев, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
Ранее Моравецкий в колонке для Telegraph заявил, что считает русский мир "раковой опухолью, которая представляет смертельную угрозу для всей Европы", по его мнению, ее нужно "искоренить".
"Речь Моравецкого сродни заявлениям Гитлера, который призывал сжигать в концентрационных лагерях русских, евреев, поляков", - написал политик в Telegram-канале.
Как добавил Зюганов, риторика Моравецкого указывает на то, что "неонацизм, взлелеянный Америкой, расцвел пышным цветом не только на Украине, но и в Европе".
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
Вчера, 08:42
Яровая ответила на слова премьера Польши об "искоренении Русского мира"
 
Геннадий ЗюгановВ миреКПРФПольшаРоссияМатеуш Моравецкий
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала