https://ria.ru/20220513/napadenie-1788320692.html

В Выксе пьяный мужчина напал на прохожих с ножом и молотком

В Выксе пьяный мужчина напал на прохожих с ножом и молотком - РИА Новости, 13.05.2022

В Выксе пьяный мужчина напал на прохожих с ножом и молотком

Пьяный мужчина, от нападения которого пострадали несколько человек, в том числе ребенок, задержан в Выксе, проводится проверка, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T13:56

2022-05-13T13:56

2022-05-13T13:56

происшествия

выкса

нижегородская область

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 мая — РИА Новости. Пьяный мужчина, от нападения которого пострадали несколько человек, в том числе ребенок, задержан в Выксе, проводится проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что в Выксе пьяный напал с ножом на прохожего и ударил молотком по голове 11-летнего ребенка, а также сильно толкнул женщину. Сообщается, что всем им понадобилась помощь врачей.Как сообщили агентству в региональном управлении МВД, мужчина, о котором говорится в публикациях, задержан. "Пострадавших несколько, есть и ребенок. Сейчас проводится проверка сотрудниками полиции по поводу нападения", - сказала собеседница агентства.Как пояснили в пресс-службе, в дежурную часть полиции от местных жителей поступило "несколько сообщений по факту противоправных действий со стороны неизвестного мужчины, находящегося в состоянии опьянения". Сотрудники ДПС задержали подозреваемого и доставили в отдел полиции. "На ранее не судимого мужчину 1975 года рождения был составлен административный протокол по статье 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения), он помещен в специальное помещение для задержанных", - сообщает пресс-служба. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.В отношении 46-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). С целью определения степени тяжести причиненного вреда здоровью потерпевших назначены судебно-медицинские экспертизы.Кроме того, в ходе расследования уголовного дела будет проведена судебно-психиатрическая экспертиза для установления вменяемости задержанного. "В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", - подчеркивается в сообщении.

https://radiosputnik.ria.ru/20220429/spb-1786081069.html

выкса

нижегородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, выкса, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф)