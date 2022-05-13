https://ria.ru/20220513/moravetskiy-1788267189.html

Заявления Моравецкого о Русском мире граничат с нацизмом, заявил эксперт

Заявления Моравецкого о Русском мире граничат с нацизмом, заявил эксперт - РИА Новости, 13.05.2022

Заявления Моравецкого о Русском мире граничат с нацизмом, заявил эксперт

Заявления польского премьер-министра Матеуша Моравецкого о том, что Русский мир представляет смертельную угрозу для Европы и подлежит искоренению, граничат с... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T10:47

2022-05-13T10:47

2022-05-13T11:20

в мире

польша

европа

россия

матеуш моравецкий

александр дюков

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Заявления польского премьер-министра Матеуша Моравецкого о том, что Русский мир представляет смертельную угрозу для Европы и подлежит искоренению, граничат с нацизмом и являются поводом для разрыва дипотношений, заявил РИА Новости Александр Дюков, директор фонда "Историческая память", научный сотрудник Института российской истории РАН."Данное высказывание премьер-министра Польши по своей дикости и человеконенавистничеству стоит на уровне нацистских подходов к низшим расам. Подобно тому, как нацисты в свое время высказывались о низших расах, в том числе о русских, евреях, поляках, подобно тому, как они представляли эти "низшие" расы угрозой для Европы и всего мира, так теперь господин Моравецкий высказывается абсолютно в том же духе. Только в качестве объекта его расистских высказываний выступают Россия и русские", - отметил собеседник агентства.По мнению Дюкова, после подобных высказываний, после разрушения памятников советским воинам, после безнаказанного нападения на посла России в Польше дипломатические отношения между Россией и Польшей полностью исчерпали себя.Эксперт также отметил, что расизм в отношении русских в Европе сейчас не только приемлем, но и всячески поощряется. "На Западе политических последствий после этих высказываний никаких не будет, потому что премьер-министр Польши высказывает ровно то, что сейчас дозволено. Ровно тот расизм в отношении русских, который сейчас не просто приемлем, но еще и поощряется", - сказал Дюков.Историк также высказал надежду на то, что политические последствия таких высказываний будут иметь место. "Что касается политических последствий, я надеюсь, что они будут, и наша страна оценит высказывания премьер-министра Польши и прекратит любые дипломатические отношения с этой страной", - заключил эксперт.

https://ria.ru/20220513/polsha-1788247418.html

https://ria.ru/20220430/zapad-1786247361.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, польша, европа, россия, матеуш моравецкий, александр дюков