https://ria.ru/20220513/lipetsk-1788364466.html

В Липецкой области построят центр радионуклидной терапии

В Липецкой области построят центр радионуклидной терапии - РИА Новости, 13.05.2022

В Липецкой области построят центр радионуклидной терапии

В Липецке в этом году в рамках соглашения между АО "Русатом Хэлскеа" и администрацией Липецкой области начнется строительство Центра радионуклидной терапии,... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T16:10

2022-05-13T16:10

2022-05-13T16:10

липецкая область

игорь артамонов

строительство

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ЛИПЕЦК, 13 мая – РИА Новости. В Липецке в этом году в рамках соглашения между АО "Русатом Хэлскеа" и администрацией Липецкой области начнется строительство Центра радионуклидной терапии, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что проект прошел процедуру согласования в Главгосэкспертизе России. Проектно-сметная документация и результаты инженерных изысканий по объекту получили положительное заключение специалистов.Центр будет расположен рядом с новым онкодиспансером, строительство которого завершается сейчас. Это позволит сосредоточить всю необходимую медицинскую инфраструктуру для онкологических больных в одном месте.По словам главы региона, мощности Центра позволят принимать на лечение не только пациентов из Липецкой области, но и из других регионов страны. В медучреждении будут организованы амбулаторное отделение для проведения консультаций врачей-специалистов, дневной стационар для краткосрочного пребывания пациентов в медицинском учреждении, а также палатные отделения с круглосуточным режимом пребывания.

https://ria.ru/20220513/natsproekt-1788343055.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, строительство