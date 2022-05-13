https://ria.ru/20220513/lipetsk-1788364466.html
В Липецкой области построят центр радионуклидной терапии
В Липецкой области построят центр радионуклидной терапии - РИА Новости, 13.05.2022
В Липецкой области построят центр радионуклидной терапии
В Липецке в этом году в рамках соглашения между АО "Русатом Хэлскеа" и администрацией Липецкой области начнется строительство Центра радионуклидной терапии,... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T16:10
2022-05-13T16:10
2022-05-13T16:10
липецкая область
игорь артамонов
строительство
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ЛИПЕЦК, 13 мая – РИА Новости. В Липецке в этом году в рамках соглашения между АО "Русатом Хэлскеа" и администрацией Липецкой области начнется строительство Центра радионуклидной терапии, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что проект прошел процедуру согласования в Главгосэкспертизе России. Проектно-сметная документация и результаты инженерных изысканий по объекту получили положительное заключение специалистов.Центр будет расположен рядом с новым онкодиспансером, строительство которого завершается сейчас. Это позволит сосредоточить всю необходимую медицинскую инфраструктуру для онкологических больных в одном месте.По словам главы региона, мощности Центра позволят принимать на лечение не только пациентов из Липецкой области, но и из других регионов страны. В медучреждении будут организованы амбулаторное отделение для проведения консультаций врачей-специалистов, дневной стационар для краткосрочного пребывания пациентов в медицинском учреждении, а также палатные отделения с круглосуточным режимом пребывания.
https://ria.ru/20220513/natsproekt-1788343055.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, строительство
ЛИПЕЦК, 13 мая – РИА Новости. В Липецке в этом году в рамках соглашения между АО "Русатом Хэлскеа" и администрацией Липецкой области начнется строительство Центра радионуклидной терапии, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что проект прошел процедуру согласования в Главгосэкспертизе
России. Проектно-сметная документация и результаты инженерных изысканий по объекту получили положительное заключение специалистов.
Центр будет расположен рядом с новым онкодиспансером, строительство которого завершается сейчас. Это позволит сосредоточить всю необходимую медицинскую инфраструктуру для онкологических больных в одном месте.
По словам главы региона, мощности Центра позволят принимать на лечение не только пациентов из Липецкой области, но и из других регионов страны. В медучреждении будут организованы амбулаторное отделение для проведения консультаций врачей-специалистов, дневной стационар для краткосрочного пребывания пациентов в медицинском учреждении, а также палатные отделения с круглосуточным режимом пребывания.
"Мы поставили перед собой задачу поднять оказание медицинских услуг онкобольным на такой уровень, чтобы люди могли бороться с недугом самыми современными препаратами и технологиями, не покидая региона. И к счастью областное здравоохранение располагает достаточными наработками в этой сфере", - сказал Артамонов.